Rubicon Organics fera son entrée sur le marché québécois





Signature d'une lettre d'entente avec la SQDC pour vendre sa fleur Simply Bare TM Organic.

Organic. Les produits Rubicon Organics seront maintenant disponibles pour plus de 90% de la population canadienne.

VANCOUVER, COLOMBIE-BRITANNIQUE, 24 nov. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rubicon Organics Inc. (TSXV: ROMJ) (OTCQX: ROMJF) («Rubicon Organics» ou la «Société»), un producteur autorisé axé sur la culture et la vente de cannabis certifié biologique, a annoncé aujourd'hui avoir signé une lettre d'entente («LOI») avec la Société québécoise du cannabis («SQDC») pour la distribution de son portefeuille de produits aux consommateurs de la province de Québec. La société prévoit effectuer sa première livraison dans les prochaines semaines. La fleur Simply BareTM Organic sera désormais disponible en magasin et en ligne de la Colombie-Britannique au Québec inclusivement.

«Le Québec représente une étape importante dans le développement de Simply BareTM Organic. L'ajout du Québec fournit à Rubicon Organics une plateforme de distribution nationale qui rendra nos produits accessibles à plus de 90% de la population canadienne. En plus du portefeuille de produits Simply BareTM Organic, nous avons hâte d'offrir de nouvelles marques et produits qui seront exclusivement disponibles au Québec au cours des prochains mois,» a déclaré Jesse McConnell, Chef de la Direction (CEO).

À PROPOS DE RUBICON ORGANICS INC.

Rubicon Organics Inc. désire devenir un leader mondial dans les produits de cannabis biologique. Par le biais de sa filiale en propriété exclusive Rubicon Holdings Corp, un producteur autorisé, la société cultive et vend du cannabis de qualité supérieure et certifié biologique, cultivé de manière durable, à partir de sa serre hybride située à Delta, en Colombie-Britannique, au Canada. Rubicon Organics se concentre sur atteindre la rentabilité grâce au développement de marques, de produits de cannabis 2.0, y compris sa marque phare Simply BareTM Organic.

Mise en garde concernant l'information prospective

Le présent communiqué de presse contient des renseignements prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Tous les énoncés qui ne sont pas des faits historiques, y compris sans s'y limiter, les énoncés concernant les estimations futures, les plans, les programmes, les prévisions, les projections, les objectifs, les hypothèses, les attentes ou les croyances quant au rendement futur, et les énoncés tels que le moment de la première livraison au Québec; la conviction de la Société qu'elle est en train de devenir le chef de file mondial de la marque dans le domaine des produits biologiques du cannabis et l'intention de la Société d'atteindre une rentabilité de premier plan dans l'industrie sont des « énoncés prospectifs ». L'information prospective peut être identifiée par l'utilisation de mots tels que « volonté » ou variations de ces mots ou énoncés selon lesquelles certaines actions, événements ou résultats « seront » pris, se produiront ou seront réalisés. Ces énoncés prospectifs comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats, les événements ou les développements réels soient sensiblement différents des résultats, événements ou développements futurs exprimés ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs. Les renseignements prospectifs contenues dans le présent communiqué de presse sont fondés sur certaines hypothèses que la direction juge raisonnables dans les circonstances, y compris que ses besoins en immobilisations seront tels que prévus à l'heure actuelle. Les risques et incertitudes associés à l'information prospective contenue dans le présent communiqué de presse comprennent, entre autres, des renseignements ou des déclarations concernant les attentes de la Société à l'égard des ressources financières disponibles pour financer les opérations; L'histoire d'exploitation limitée de Rubicon Organics et le manque de profits historiques; obtenir les approbations réglementaires nécessaires; que les exigences réglementaires seront maintenues; les conditions commerciales et économiques générales; la capacité de la Société à exécuter avec succès ses plans et ses intentions; la capacité de la Société d'obtenir du financement à des conditions raisonnables par la vente d'actions et/ou d'engagements de dette; la capacité de la Société d'attirer et de retenir du personnel qualifié; concurrence sur le marché; les produits et la technologie offerts par les concurrents de la Société; que nos relations actuelles avec nos fournisseurs, fournisseurs de services et autres tiers seront maintenues; et l'impact de la crise sanitaire mondiale actuelle causée par la pandémie COVID-19. Ces facteurs devraient être examinés attentivement et les lecteurs sont avertis de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs. Bien que Rubicon Organics ait tenté d'identifier d'importants facteurs de risque qui pourraient faire en sorte que les actions, les événements ou les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux décrits dans les énoncés prospectifs, il peut y avoir d'autres facteurs de risque qui font en sorte que les actions, les événements ou les résultats diffèrent de ceux prévus, estimés ou prévus. Rien ne garantit que les énoncés prospectifs s'avéreront exacts, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux prévus dans les énoncés prospectifs. Rubicon Organics n'assume aucune obligation de mettre à jour un énoncé prospectif, même si de nouvelles informations sont disponibles à la suite d'événements futurs, de nouvelles informations ou pour toute autre raison, sauf si la loi l'exige.

