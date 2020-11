La WTA et Stats Perform mettent en place un partenariat inédit en matière d'IA et de données sur le tennis, dans le cadre d'un accord historique pour le sport féminin





La WTA (Women's Tennis Association, Association des joueuses de tennis) a nommé aujourd'hui Stats Perform son fournisseur officiel de données WTA.

Le partenariat transformateur fournira plusieurs flux aux clients, dont un flux de données exclusif dérivé de la chaise de l'arbitre pour un nombre plus important de matchs de la WTA, ainsi qu'un flux de données ultra-rapides collectées par les analystes Opta de Stats Perform.

Les données collectées par les analystes Opta de Stats Perform comprendront des statistiques de match détaillées allant jusqu'au niveau des échanges et des coups. Cela augmentera considérablement le niveau d'informations disponibles en direct pour les milliers de matchs de la WTA afin d'alimenter une nouvelle gamme d'expériences de diffusion, de deuxième écran et de paris.

Les flux de données alimenteront les capacités d'intelligence artificielle avancées de Stats Perform, lesquelles seront exploitées pour aider à rapprocher les fans du sport grâce à des informations et des histoires captivantes basées sur les données. Grâce à ces informations uniques, les fans pourront bénéficier d'une connaissance beaucoup plus approfondie des joueuses et du jeu.

Les données vont également permettre d'améliorer le service de streaming en direct des vidéos de la WTA déjà existant de Stats Perform pour créer l'expérience ultime en termes de paris fiables et divertissants pendant les parties en cours.

Les capacités étendues de Stats Perform en termes de distribution de contenus sportifs amélioreront la disponibilité des données officielles de la WTA pour les rendre plus accessibles aux operateurs de paris sportifs agréés, ainsi qu'aux diffuseurs, prestataires de services OTT, médias, sponsors, jeux technologiques et d'univers fantastique, ce qui offrira aux fans et aux parieurs des données de tennis rapides, détaillées et précises.

Preuve de l'engagement de Stats Perform à augmenter la visibilité des athlètes féminines, le partenariat mettra en avant des idées et des contenus plus innovants qui viseront à rehausser le profil des joueuses de la WTA. En plus d'améliorer l'expérience des paris grâce à la délivrance de flux plus rapides et plus approfondis, l'accord vise également à promouvoir l'intégrité dans le tennis via la fourniture de deux flux fonctionnellement indépendants.

Carl Mergele, PDG de Stats Perform, a déclaré : « La WTA a des objectifs très ambitieux pour ses tournois et ses joueuses et nous sommes fiers d'avoir obtenu leur confiance pour les aider à atteindre de nouveaux niveaux en termes d'engagement des fans et des parieurs. Nos diffuseurs, nos médias et nos réseaux de paris sont déjà ravis car ils savent à quel point des informations de haute qualité renforcent l'attrait du sport. »

Micky Lawler, président de la WTA, a confié pour sa part : « Stats Perform est renommée pour créer des contenus et des produits innovants et fiables qui stimulent les niveaux de divertissement et apportent de nouvelles sources de revenus à l'écosystème du sport professionnel. Nous sommes impatients de découvrir de nouveaux scénarios uniques autour du WTA Tour, de nos joueuses et des tournois qui seront proposés de façon nouvelle, passionnante et exhaustive. »

Au sommet de son expertise en matière d'IA, de contenus sportifs et de réseau clients, la marque de données Opta mondialement connue et fiable de Stats Perform a aidé l'entreprise à transformer la façon dont les fans et les parieurs interagissent avec le football, le cricket, le rugby, le basket-ball, la NFL et la MLB, dans les disciplines masculine et féminine. La société a une longue histoire de remise en question de la façon dont le sport est mesuré, ce qui donne un avantage concurrentiel aux joueurs, aux équipes et aux ligues et de nouvelles perspectives aux diffuseurs, aux médias, aux opérateurs de paris sportifs et aux sponsors. Le tennis féminin devrait désormais connaître une plus grande visibilité et le WTA Tour un regain de popularité pour ses tournois et ses joueuses.

À propos de Stats Perform?

Stats Perform est le leader du marché en SportsTech, fournissant les données sportives les plus fiables et les avancées les plus récentes en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique, afin de proposer de meilleures prédictions pour les équipes et les opérateurs de paris sportifs ainsi qu'une expérience plus passionnante pour les diffuseurs, les médias et les supporters.? La société collecte les données sportives les plus détaillées pour créer de nouvelles expériences dans tous les sports. En exploitant la base de données sportive la plus riche qui soit, Stats Perform améliore la compétition et le divertissement sportifs à travers l'apprentissage automatique et la vision par ordinateur, pour créer des prédictions et des analyses poussées (que ce soit pour les médias numériques et de diffusion avec des narrations différentiées, pour les sociétés technologiques avec des données fiables et rapides afin d'alimenter leurs innovations, pour les opérateurs de paris sportifs avec des services de paris et d'intégrité pendant le jeu, ou pour les équipes avec un logiciel d'analyse basé sur l'IA unique en son genre). SportsContentCo est le revendeur exclusif de contenus de paris sportifs premium de Stats Perform pour les opérateurs de paris sportifs sous licence aux États-Unis. Pour en savoir plus, rendez-vous sur StatsPerform.com ou SportsContentCo.com.

À propos de la WTA

Fondée par Billie Jean King en 1973 sur le principe de l'égalité des chances pour les femmes dans le sport, la WTA est le leader mondial du sport professionnel féminin, comptant dans ses rangs plus de 1 650 joueuses représentant 84 nations en compétition, et des dotations en prix d'un montant record de 180 millions USD. En 2019, les compétitions de la WTA ont été regardées par une audience mondiale record de 700 millions de spectateurs. Le WTA Tour 2020 comprend 53 événements et quatre tournois du Grand Chelem, se déroulant dans 28 pays et régions répartis sur six continents. La saison culmine par les Masters de tennis féminin (Shiseido WTA Finals Shenzhen), offrant un total de 14 million USD en prix et honorant les meilleures joueuses de simple et de double de la saison. Pour plus d'informations sur la WTA, veuillez consulter www.wtatennis.com.

