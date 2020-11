FARO® lance le dernier laser de poursuite Vantage avec sonde 6DoF





--L'outil portable ultraprécis d'inspection maintenant plus rapide et plus facile à utiliser--

LAKE MARY, Floride, 24 novembre 2020 /CNW/ - FARO® Technologies, Inc. (Nasdaq : FARO), un chef de file mondial de la métrologie 3D, de l'ingénierie, l'architecture et la construction ainsi que d'analytique de sécurité publique, a annoncé aujourd'hui le lancement de son laser de poursuite Vantage avec sonde six degrés de liberté (6DoF) de nouvelle génération. La nouvelle sonde 6Probe offre une portabilité exceptionnelle et est compatible avec les lasers de poursuite FARO VantageS6 et VantageE6, permettant aux utilisateurs de construire, d'inspecter et de mesurer les produits plus rapidement et avec une plus grande précision.

La sonde 6Probe est une solution 6DoF rentable qui répond aux exigences de mesure dynamique, de vitesse et de précision des applications industrielles les plus complexes. Avec des stylets auto-identifiants cinématiques, les utilisateurs peuvent maintenant changer rapidement les pointes de sondes et mesurer sans devoir faire de réétalonnage. Ils peuvent aussi mesurer les zones cachées à l'extérieur du champ de vision du laser de poursuite, avec des angles de visionnement plus larges. Il en résulte une mise à niveau d'un outil de pointe conçu pour améliorer la productivité et l'efficacité. En fait, l'utilisateur typique du nouveau 6Probe peut maintenant gagner au moins 30 minutes au cours d'une journée de travail donnée.

« Le laser de poursuite Vantage avec sonde 6DoF de nouvelle génération assure une cohérence et une fiabilité maximales des mesures dans une variété d'environnements de travail, ce qui permet d'obtenir le meilleur rendement de sa catégorie grâce à une sonde plus rapide et plus maniable que les modèles précédents, a déclaré Leo Martinez, directeur de la commercialisation des produits FARO. Avec la sonde Super 6DoF et la sonde conventionnelle 6DoF, FARO offre les solutions 6DoF les plus complètes qu'il soit de l'industrie. »

Le sondage conventionnel et le sondage 6DoF se trouvent améliorés par FARO ActiveSeektm, une fonction permettant de repérer et de suivre automatiquement la cible active. Les lasers de poursuite FARO sont compatibles avec la solution Super 6DoF TrackArm brevetée, ce qui permet au Vantage et à un ou plusieurs FARO ScanArms de travailler ensemble et de former un système de mesure 3D intégrée de très grande portée. Avec une portée allant jusqu'à 60 mètres (avec une mesure à 4 mètres), le Super 6DoF élimine les problèmes de ligne de visée et élargit la portée des mesures tout en maintenant une précision supérieure.

Les plates-formes Vantage offrent des mesures 3D complètes et à grand volume pouvant atteindre 80 mètres, ce qui simplifie considérablement les processus et réduit la durée du cycle d'inspection tout en assurant des résultats d'une fiabilité irréprochable. Les lasers de poursuite maximisent les capacités de mesure de la sonde 6DoF grâce à l'option 6probe, qui permet de mesurer avec précision les zones cachées et les petites zones étroites ou difficiles à atteindre.

