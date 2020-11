Le ministre Mendicino participe à une table ronde sur la reprise économique au Canada atlantique





HALIFAX, NS, le 24 nov. 2020 /CNW/ - L'honorable Marco E. L. Mendicino s'est joint aujourd'hui au Conseil économique des provinces de l'Atlantique pour discuter du rôle de l'immigration pour soutenir la reprise économique au Canada atlantique.

Lors d'une table ronde virtuelle, les dirigeants des secteurs privé et universitaire de la région ont abordé les défis auxquels la région est confrontée en raison de la pandémie de COVID-19 ainsi que la nécessité de pourvoir des postes vacants importants et de retenir les nouveaux arrivants au Canada atlantique.

Le ministre Mendicino a eu l'occasion de discuter en profondeur du Plan des niveaux d'immigration de 2021-2023, qui vise à continuer d'accueillir des immigrants à un taux annuel d'environ 1 % de la population du Canada, soit 401 000 résidents permanents en 2021, 411 000 en 2022 et 421 000 en 2023.

De plus, il a souligné que des projets pilotes tels que le Programme pilote d'immigration au Canada atlantique aident à doter les entreprises canadiennes des travailleurs hautement qualifiés dont elles ont besoin pour leur développement. Il a également réitéré l'engagement du gouvernement à en faire un programme permanent lorsque le projet pilote se terminera à la fin de 2021.

La table ronde a également permis de mener une réflexion sur l'importance d'attirer des étudiants étrangers dans les provinces de l'Atlantique. Les étudiants étrangers apportent d'énormes avantages économiques, culturels et sociaux et injectent environ 22 milliards de dollars dans l'économie canadienne.

Le ministre a reconnu les avantages régionaux de l'Atlantique, notamment les secteurs florissants de la technologie, de l'économie océanique et des soins de santé, et a remercié les intervenants et les entreprises de leur collaboration jusqu'à présent pour traverser ces moments difficiles et pour leur travail futur à l'égard de la reprise dans la région.

Citation

« Les Canadiens des provinces de l'Atlantique ont fait leurs preuves en tant que chefs de file dans l'attraction et la rétention de travailleurs étrangers hautement qualifiés qui aident leurs entreprises à croître afin de pouvoir créer plus d'emplois ici au Canada. Un propriétaire d'entreprise avec des employés sur 3 est un nouvel arrivant, et des programmes novateurs comme notre Programme pilote d'immigration au Canada atlantique contribuent à faire en sorte que les avantages économiques de l'immigration soient répartis dans tout le pays. Nous continuerons de nous assurer que les provinces de l'Atlantique possèdent les compétences dont elles ont besoin pour se rétablir et continuer de croître. »

- L'honorable Marco E. L. Mendicino, C. P., député, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

Quelques faits

Le Plan des niveaux d'immigration de 2021-2023 est une projection du nombre de résidents permanents qui seront admis au Canada ; il fixe des cibles et des fourchettes pour les admissions globales ainsi que pour chaque catégorie d'immigration.

des niveaux d'immigration de 2021-2023 est une projection du nombre de résidents permanents qui seront admis au ; il fixe des cibles et des fourchettes pour les admissions globales ainsi que pour chaque catégorie d'immigration. Ce plan tient compte d'un dialogue étroit avec les représentants provinciaux et territoriaux, ainsi que de recherches sur l'opinion publique et de consultations des intervenants.

Les Canadiens de tout le pays peuvent constater à quel point les collectivités tirent profit des nouveaux arrivants grâce à la campagne d'IRCC L'immigration, ça compte.

tout le pays peuvent constater à quel point les collectivités tirent profit des nouveaux arrivants grâce à la campagne d'IRCC L'immigration, ça compte. Le Programme pilote d'immigration au Canada atlantique est le fruit d'un partenariat novateur qui a pour but de maintenir à long terme les nouveaux arrivants au Canada atlantique et d'assurer leur intégration afin de stimuler la croissance économique de la région.

atlantique est le fruit d'un partenariat novateur qui a pour but de maintenir à long terme les nouveaux arrivants au atlantique et d'assurer leur intégration afin de stimuler la croissance économique de la région. Depuis le lancement du Programme pilote en 2017, les employeurs participants ont présenté plus de 7 500 offres d'emploi dans des secteurs clés, notamment la fabrication et les soins de santé. Ces offres ont donné lieu à l'admission de plus de 6 900 résidents permanents ayant l'intention de s'installer dans la région de l'Atlantique ou s'y trouvant déjà.

Produits connexes

Plan des niveaux d'immigration de 2021-2023 et Renseignements supplémentaires

Programme pilote d'immigration au Canada atlantique

Stratégie de croissance pour l'Atlantique

Lien connexe

Suivez-nous :

SOURCE Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada

Communiqué envoyé le 24 novembre 2020 à 17:07 et diffusé par :