Ottawa et Québec investissent près de 15 M$ pour offrir un réseau plus fiable et plus accessible dans le Nord-du-Québec





CHIBOUGAMEAU, QC, le 24 nov. 2020 /CNW/ - Les Québécoises et Québécois savent que l'accès à Internet haut débit n'est plus un luxe, mais bien une nécessité pour l'ensemble de la population, y compris pour ceux qui vivent en régions rurales et éloignées.

La crise actuelle a mis en évidence à quel point nous dépendons d'Internet haut débit, et ce besoin ne fera que s'accentuer. Plus que jamais, l'accès à un service Internet haut débit fiable et abordable à partir de son domicile est essentiel, que ce soit pour travailler et s'instruire ou pour communiquer avec des proches.

Aujourd'hui, le secrétaire parlementaire du ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie (Science), Will Amos, ainsi que les représentants du Québec, le député d'Orford et adjoint parlementaire du ministre de l'Économie et de l'Innovation (volets économie et Internet haute vitesse), Gilles Bélanger, et le député d'Ungava, adjoint parlementaire du ministre responsable des Affaires autochtones et adjoint parlementaire du ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs (volets faune et parcs), Denis Lamothe, ont annoncé un investissement de plus de 16,5 millions de dollars dans le Réseau de communications Eeyou. Il s'agit d'une société de télécommunications sans but lucratif qui fournit des services à large bande aux collectivités cries d'Eeyou Istchee et aux municipalités de la région de la baie James.

Le projet permettra de mettre sur pied un réseau de base de technologie de fibre optique qui fournira un accès Internet haut débit fiable à 16 collectivités, ainsi que l'infrastructure du dernier kilomètre au moyen d'une technologie de fibre optique pour atteindre les foyers non desservis dans trois de ces collectivités du Nord-du-Québec et de la Mauricie. Également, des réseaux de dernier kilomètre permettront d'améliorer la capacité à large bande pour 6 176 foyers mal desservis dans ces régions.

Grâce aux travaux récemment terminés à Matagami, à Chapais, à Lebel-sur-Quévillon et à Chibougamau, le projet dans le Nord-du-Québec peut maintenant desservir 5 826 nouveaux foyers et 252 nouvelles entreprises.

Les fonds seront fournis comme suit :

5 M$ par l'intermédiaire du programme Brancher pour innover du gouvernement du Canada ;

; 3,3 M$ du programme Québec branché;

6,7 M$ de la Société du Plan Nord;

1,2 M$ de l'Administration régionale Baie-James;

324 494 $ de Services aux Autochtones Canada.

Citations

« Le service Internet haute vitesse est essentiel à la réussite des résidents des régions rurales du Québec. La crise de la COVID-19 nous a fait réaliser plus que jamais auparavant l'importance cruciale d'un accès au monde numérique. En investissant dans ce nouveau projet dans le cadre du programme Brancher pour innover, nous continuons de combler le fossé numérique afin que les Canadiennes et Canadiens des régions rurales du Québec puissent profiter eux aussi de tous les avantages qu'offre le numérique. Le gouvernement du Canada a investi plus de 213 millions de dollars dans 54 projets jusqu'à maintenant, ce qui permettra de brancher jusqu'à 250 293 foyers au Québec. »

- Le secrétaire parlementaire du ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie (Science), Will Amos

« Nous nous sommes engagés à ce que tous les Québécois aient accès à Internet haut débit et nous sommes plus déterminés que jamais à atteindre cet objectif. La pandémie est venue bouleverser les méthodes de travail et d'achat en ligne, et il est impératif que tous puissent bénéficier de ce service. Le travail fructueux du Réseau de communications Eeyou a permis d'apporter des améliorations importantes au réseau offert dans la Jamésie. »

- Le député d'Orford et adjoint parlementaire du ministre de l'Économie et de l'Innovation (volets économie et Internet haute vitesse) du Québec, Gilles Bélanger

« Dans la poursuite de notre objectif d'offrir un accès Internet à tous, chaque nouvelle entreprise et chaque nouveau foyer desservi par un service à large bande fiable constitue une victoire. Je suis très heureux de voir ces investissements se concrétiser dans les collectivités du Nord-du-Québec. Pour notre gouvernement, il est primordial de garantir un accès efficace aux réseaux de communication en région éloignée. Cette nouvelle aura une influence directe sur le quotidien de beaucoup de nos concitoyennes et concitoyens. »

- Le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs du Québec et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec, Pierre Dufour

« Ce projet s'est déroulé rondement grâce à une collaboration exemplaire avec le Réseau de communications Eeyou, une organisation sans but lucratif qui rassemble les collectivités cries et non autochtones de la région. Les infrastructures de réseau, sécurisées et pérennisées, permettront d'offrir un meilleur accès à Internet haut débit aux collectivités de la Jamésie. Je suis convaincu que ce développement contribuera à la vitalité de nos collectivités et à la croissance économique du Nord-du-Québec. »

- Le député d'Ungava, adjoint parlementaire du ministre responsable des Affaires autochtones et adjoint parlementaire du ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs (volets faune et parcs) du Québec, Denis Lamothe



« La mise en place d'un puissant réseau Internet est un véritable défi dans le Nord du Québec en raison de l'éloignement des grands centres et de la taille du territoire. Toutefois, l'accès aux technologies numériques est essentiel à la croissance et à la vitalité des collectivités nordiques. C'est pour cette raison que la Société du Plan Nord a participé au financement de ce projet d'envergure. Nous remercions le Réseau de communications Eeyou qui a réussi, une fois de plus, à mener à bien une initiative. »

- Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles du Québec et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, Jonatan Julien

Faits saillants

Le 9 novembre, le gouvernement a lancé le Fonds pour la large bande universelle (FLBU). Cet investissement de 1,75 milliard de dollars aidera à brancher plus rapidement les résidents des régions du Québec à Internet haute vitesse.

Par l'intermédiaire de l'investissement dans le FLBU, le gouvernement fédéral prend des mesures immédiates en lançant un nouveau volet de réalisation rapide de 150 millions de dollars afin de financer des projets prêts à démarrer qui permettront d'offrir des services Internet haute vitesse dans des communautés d'ici 12 mois.

Le gouvernement du Canada a également conclu une entente de 600 millions de dollars pour obtenir un accès Internet haut débit dans les régions les plus éloignées du Canada , y compris le Grand Nord, par l'intermédiaire de la constellation de satellites en orbite basse de Télésat.

a également conclu une entente de 600 millions de dollars pour obtenir un accès Internet haut débit dans les régions les plus éloignées du , y compris le Grand Nord, par l'intermédiaire de la constellation de satellites en orbite basse de Télésat. Le programme Brancher pour innover vise à améliorer les services Internet haut débit dans les collectivités rurales et éloignées du Canada.

Le programme Québec haut débit a été lancé en 2019. Il comporte trois volets :

L'appel de projets Régions branchées, qui s'est terminé au printemps dernier;



L'appel de projets avec le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC);

radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC);

Un appel de projets visant à finaliser les travaux d'accès à Internet haut débit sur l'ensemble du territoire québécois.

Liens connexes

Restez branchés

Suivez Innovation, Sciences et Développement économique Canada sur Twitter : @ISDE_CA

Suivez Développement économique Canada pour les régions du Québec sur Twitter : @DevEconCan

Ministère de l'Économie et de l'Innovation sur les réseaux sociaux :

Twitter : twitter.com/economie_quebec

Facebook : www.facebook.com/EconomieQc

LinkedIn : www.linkedin.com/company/économie-québec

YouTube : www.youtube.com/user/MDEIEQuebec

SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Communiqué envoyé le 24 novembre 2020 à 16:55 et diffusé par :