Le Vendredi Fou a déjà commencé chez la Vie en Rose et les offres sont incroyables!

Cette année, la Vie en Rose met le paquet pour le Vendredi Fou avec des aubaines plus grosses que jamais à ne pas manquer. C'est l'heure de se gâter!

MONTRÉAL, le 24 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Les Fêtes arrivent à grands pas, les plus gros rabais de l'année aussi! À l'occasion du Vendredi Fou 2020, la Vie en Rose n'a pas attendu le lancement officiel du 27 novembre et propose dès maintenant d'incroyables rabais, ainsi que des offres privilèges pour ses abonnés. C'est le moment idéal pour magasiner une nouvelle pièce de lingerie, un pyjama soyeux ou encore un maillot de bain à prix réduits!

Des offres irrésistibles

Le Vendredi Fou c'est donc maintenant et il est possible de profiter des meilleures offres de l'année, en magasin et en ligne, telles qu'une promotion exclusive sur des ensembles-cadeaux!

D'autres rabais incroyables, réservés aux abonnés, sont également disponibles dès maintenant :

40% de rabais additionnel sur les soldes

2 pour 1 sur (presque) tout

Toutes les offres irrésistibles du moment sont à retrouver sur la page dédiée du Vendredi Fou.

Des surprises pourraient être à venir

La compagnie spécialisée dans la lingerie, les maillots de bain et pyjamas, réserve d'autres surprises exceptionnelles à ses clients dans les prochains jours.

Toutes ces offres seront disponibles dans les boutiques présentent à travers le Canada, ainsi qu'en ligne, mais attention, car elles sont limitées dans le temps!

Magasiner les cadeaux de Noël pendant le Vendredi Fou

Quel meilleur moment que le Vendredi Fou pour faire le plein de cadeaux à prix réduit? La Vie en Rose propose un large choix d'ensembles-pyjamas aux coupes et imprimés variés, pliés et emballés, prêts à offrir! Il est également mis à disposition des clients, un guide-cadeaux pour découvrir d'autres idées à offrir et garantir de jolies Fêtes réussies!

À propos de la Vie en Rose

La Vie en Rose est la référence en lingerie à travers Canada. Spécialisée dans la création et la commercialisation de soutiens-gorge, sous-vêtements, vêtements de nuit, vêtements de détente et maillots de bain, la compagnie se distingue par son dévouement à créer des pièces uniques, à la pointe de la mode. Elle propose un éventail complet d'articles qui raviront toutes les femmes en toutes occasions. Pour découvrir l'enseigne, visitez lavieenrose.com ou les réseaux Facebook et Instagram.

