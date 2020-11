Les administrations locales comprennent qu'ExaGrid offre un stockage de sauvegarde exceptionnel





ExaGrid®, la seule solution de stockage de sauvegarde à plusieurs niveaux de l'industrie, a annoncé aujourd'hui que de plus en plus d'administrations municipales ou de comtés remplacent les appliances de déduplication en ligne par le stockage de sauvegarde à plusieurs niveaux d'ExaGrid, laissant derrière plus de 25 applications et utilitaires de sauvegarde, grâce à une meilleure performance de sauvegarde et de restauration, une véritable évolutivité lorsque le volume des données augmente et un TCO (coût total de possession) réduit.

Le service informatique de la Ville de Kennewick, dans l'État de Washington, soutient non seulement divers services municipaux, mais également le Réseau d'information de la police du bi-comté (BiPIN pour Bi-County Police Information Network) concernant le comté de Benton et le comté voisin de Franklin, afin de maximiser l'efficacité du partage d'informations entre les services de police des deux comtés et 13 entités participantes. « Durant de nombreuses années, nous avons utilisé Veritas Backup Exec pour sauvegarder les données sur des lecteurs de bandes magnétiques Quantum, puis sur Dell EMC Data Domain. L'un des inconvénients majeurs de cette solution résidait dans la licence entre Backup Exec et Data Domain. Nous devions acheter des licences supplémentaires aux deux entités pour dédupliquer et ensuite stocker les données dédupliquées, et lorsque nous avions virtualisé notre environnement, il fallait encore des licences pour les serveurs VMware et les sauvegardes VMDK. On peut comparer le problème des licences à l'achat d'une voiture sans pneus, quelque chose d'assez frustrant. Notre rôle de service municipal nous oblige à surveiller notre budget et nous avions l'impression de ne pas bénéficier d'un bon rapport qualité prix pour notre couverture de sauvegarde », a déclaré Mike O'Brien, l'ingénieur système principal municipal.

« L'architecture scale-out d'ExaGrid consiste en l'un de ses principaux arguments de vente, notamment le fait que nous pouvons combiner et associer différentes appliances ExaGrid à notre système existant. Le passage à ExaGrid n'a posé aucun problème car sa capacité d'évolution fait voler en éclat la proposition de Data Domain », a déclaré M. O'Brien. « Lorsque nous avons commencé à manquer d'espace sur notre système Data Domain, nous espérions augmenter la taille des lecteurs de l'organisation originale et nous avons senti une grande déception en découvrant que finalement nous avions besoin d'acheter une autre organisation de lecteurs, qui s'est avérée beaucoup plus chère que la première, bien qu'étant presque identique », a-t-il déclaré.

« Nos sauvegardes [avec ExaGrid] sont incroyablement rapides, surtout si on les compare à celles effectuées avec Backup Exec et Data Domain », a déclaré M. O'Brien. « Nos sauvegardes du week-end débutaient le vendredi soir et ne se terminaient pas avant le lundi soir, se transformant parfois même en une tâche de sauvegarde incrémentielle le lundi soir. Maintenant, nous sommes capables d'échelonner sur le week-end toutes les tâches de sauvegarde et de les terminer tôt le dimanche matin, même en cas d'interruptions entre les tâches ».

Le président et directeur général d'ExaGrid, Bill Andrews, attribue la liste croissante des clients d'ExaGrid, notamment des ministères et organismes gouvernementaux locaux, à son architecture évolutive unique et aux mises à jour et innovations continues de la solution de sauvegarde à plusieurs niveaux. « Les organisations municipales cherchent à obtenir le meilleur rapport qualité-prix pour leur budget, ainsi que les meilleures performances de sauvegarde et de restauration afin d'assurer une bonne protection de leurs données. ExaGrid continue de développer son ensemble de fonctionnalités, la plus récente étant le Verrouillage du temps de conservation pour récupérer les données suite à un ransomware, » a-t-il déclaré. « Les administrations municipales étant souvent la cible de ransomwares, nous nous attendons à une croissance continue dans ce secteur ».

En savoir plus sur l'expérience de O'Brien dans la success story de la Ville de Kennewick, ainsi que d'autres exemples de success story d'administrations locales qui ont adopté ExaGrid, notamment l'administration du comté de La Plata dans le Colorado, la Ville de Bellingham dans l'État de Washington, la Ville de Kingston dans l'Ontario, et le comté du Dakota dans le Minnesota, parmi bien d'autres exemples.

À propos d'ExaGrid

ExaGrid fournit un stockage de sauvegarde à plusieurs niveaux à plus de 25 applications et utilitaires de sauvegarde, avec une landing zone unique du cache disque, un référentiel de conservation à long terme et une architecture évolutive. La landing zone d'ExaGrid offre les sauvegardes, les restaurations et les récupérations instantanées des machines virtuelles les plus rapides. Le référentiel de conservation offre le coût le plus faible pour la conservation à long terme. L'architecture évolutive d'ExaGrid comprend des appliances complètes et garantit une fenêtre de sauvegarde de longueur fixe à mesure que les données augmentent, éliminant ainsi les mises à niveau coûteuses et l'obsolescence des produits. Vous pouvez consulter notre site à l'adresse exagrid.com ou vous connecter sur LinkedIn. Découvrez dans les success stories de nos clients ce qu'ils racontent à propos de leur propre expérience ExaGrid et pourquoi ils passent désormais beaucoup moins de temps à effectuer des sauvegardes.

ExaGrid est une marque déposée d'ExaGrid Systems, Inc. Toutes les autres marques commerciales sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 24 novembre 2020 à 14:25 et diffusé par :