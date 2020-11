Le gouvernement accélère la création de 146 places dans deux nouvelles installations à Montréal-Nord





QUÉBEC, le 24 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Dans le but de répondre aux besoins de nombreuses familles, le gouvernement du Québec accélère et soutient la création de 146 places subventionnées, dont 20 pour poupons, dans deux CPE à Montréal-Nord. Une subvention de près de 312 000 $ a été accordée au CPE Mon Univers pour sa nouvelle installation tandis qu'une somme de 466 000 $ est octroyée au CPE Mini-Fée, également pour une nouvelle installation. Toutes deux seront situées à Montréal-Nord. Cette aide financière est accordée dans le cadre du Programme de financement des infrastructures (PFI) du ministère de la Famille.

Rappelons qu'en février 2019, le ministre de la Famille, M. Mathieu Lacombe, avait confirmé la mise en place de mesures concrètes visant à accélérer l'accessibilité aux services de garde éducatifs à l'enfance dans l'ensemble de la province. Parmi ces mesures, notons le resserrement des attentes du ministère de la Famille concernant le délai de réalisation des projets issus des appels de projets antérieurs.

Citations :

« L'aide financière annoncée est une autre action concrète qui démontre les efforts déployés par notre gouvernement pour contribuer au bien-être des familles du Québec et à l'épanouissement de nos enfants, et particulièrement ceux de Montréal-Nord. Les places que nous finançons aujourd'hui ont été octroyées il y a plus de sept ans, soit en 2013. Comme ministre de la Famille, j'ai donc pris la décision d'alléger les conditions de financement pour que ces places voient le jour dans un délai de 24 mois. Grâce à des projets comme celui-ci, nous soutenons le développement du réseau des services de garde éducatifs à l'enfance dans le but de rendre rapidement accessibles de nouvelles places, ce qui est d'autant plus important vu la situation actuelle. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Famille

« L'annonce d'aujourd'hui s'inscrit dans un continuum d'efforts et un travail de concertation avec différents acteurs pour améliorer la qualité de vie des familles de Montréal-Nord. Grâce à ces investissements, plusieurs enfants pourront s'épanouir dans un environnement sain, sécuritaire et agréable. Une fois de plus, votre gouvernement répond présent pour satisfaire aux besoins spécifiques des familles québécoises. »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« L'annonce d'aujourd'hui est une excellente nouvelle! Je suis très heureuse que les parents de Montréal-Nord puissent avoir accès à de nouvelles places subventionnées pour offrir un milieu de garde sécuritaire à leurs enfants et favoriser leur conciliation travail-famille. »

Amy Hamida Chamma, directrice du CPE Mon Univers

« Les efforts que nous avons déployés ces dernières années ont porté fruit, et nous sommes très heureux de faire partie d'un projet rassembleur qui offrira des logements abordables et des services aux familles, tout cela sous le même toit! La conciliation famille-travail est un enjeu pour les parents, et ces nouvelles places disponibles vont répondre à un réel besoin. En plus d'améliorer la qualité de vie de notre communauté, ces places permettront aussi la création de nouveaux emplois. »

Marie-Josée Chouinard, directrice du CPE Mini-Fée

Faits saillants :

L'aide financière accordée fait suite à un appel de projets tenu en 2013.

Le CPE Mon Univers s'est vu octroyer 68 places dont 10 places poupons.

En février 2019, pour accélérer la création des places et réduire les obstacles à la concrétisation des projets, le Ministère a diminué à 25 % la contribution financière exigée des CPE dans le cadre du PFI. Cette contribution a même été abolie pour les projets situés dans un territoire en déficit de places. Ces assouplissements aux règles administratives du PFI s'appliquent sous certaines conditions.

Le financement pour la réalisation des projets pourra être modulé en fonction du coût des travaux entrepris et du respect des règles applicables au PFI des CPE.

Le PFI fournit aux CPE les ressources nécessaires pour mener à terme des projets d'immobilisation nécessitant un apport financier important, tout en facilitant l'accès à du financement à des conditions avantageuses.

