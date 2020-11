Rebel 1100 2021 de Honda





Les Rebel 300 et 500 accueillent une toute nouvelle venue dans la gamme

MARKHAM, ON, le 24 nov. 2020 /CNW/ - Mises à jour de modèle : Les motocyclettes Rebel 300 et Rebel 500, interprétations uniques de la vision de personnalisation de Honda, accueillent une audacieuse nouvelle venue au sein de la gamme. Utilisant la même formule caractérisée par un style « bobber » classique mêlé d'une touche de modernité, la Rebel CMX1100 offre à la fois quiétude et passion. Des performances enlevantes sont au rendez-vous grâce à son moteur bicylindre parallèle de 1 084 cm³, son caractère enveloppé et la sonorité évocatrice de son échappement; le système Honda Selectable Torque Control, le contrôle du cabrage de roue, le régulateur de vitesse et les trois modes de conduite par défaut jumelés à une commande d'accélérateur électronique forment un ensemble exhaustif de systèmes électroniques utiles. Son train de roulement de haute qualité propose des fourches avant télescopiques de 43 mm, des amortisseurs arrière « piggyback » et un étrier de frein avant à quatre pistons à montage radial. Tous les feux sont à DEL et le tableau de bord propose un affichage ACL en mode négatif. La Rebel 1100 est offerte de série avec une boîte de vitesses à 6 rapports, et une boîte de vitesses à double embrayage à changement de rapport automatique est aussi disponible, une première dans le segment des « cruiser ».

1. Introduction

Les modèles Rebel 300 et Rebel 500 lancés en 2017 ont permis de concilier tradition et idées novatrices pour susciter l'intérêt des jeunes conducteurs pour qui la moto est plus qu'un simple moyen de se déplacer - des conducteurs pour qui leur motocyclette est un mode de vie, une attitude et l'expression même de leur personnalité.

En conciliant ainsi un look « bobber » intemporel et un style unique, avant-gardiste et contemporain, la Rebel a connu une popularité immédiate. Accessible, facile à conduire et agréable à posséder, la Rebel s'est révélée être une réussite exemplaire. De par sa qualité de nouvelle venue, elle est prête à offrir aux conducteurs tout ce qu'il faut pour vivre à plein leur passion.

Pour 2021, dans la catégorie où la Rebel se démarque encore, une nouvelle motocyclette fait son arrivée : la Rebel CMX1100. Gardant l'essence même de ce qui a rendu les motocyclettes plus petites si spéciales, et en rehaussant ses performances et son caractère, puis en y ajoutant toute une panoplie des technologies Honda les plus avancées, elle occupe une place de choix d'un cran supérieur à la mêlée, et peut ravir les conducteurs en quête d'un petit quelque chose de mieux.

2. Aperçu du modèle

La Rebel CMX1100 met de l'avant ses deux personnalités. Elle a été conçue pour offrir une conduite agréable et décontractée, mais aussi une expérience de conduite passionnante lorsque vient le temps de parcourir des routes sinueuses. Les conducteurs de motocyclettes plus petites qui opteront pour la nouvelle Rebel apprécieront les dimensions et le poids raisonnables (la hauteur de selle n'est que de 700 mm), tandis que les conducteurs les plus expérimentés constateront le plaisir immédiat que procure le potentiel de maniabilité du châssis, son cadre rigide en acier tubulaire, sa suspension personnalisée et sa grande puissance de freinage.

Tous apprécieront le caractère et les performances du moteur bicylindre parallèle de 1 084 cm³ (utilisé à l'origine dans la CRF1100L Africa Twin), qui a été repensé pour offrir une réactivité plus vive à bas et à moyen régime, sans compter sa sonorité améliorée et évocatrice. La commande d'accélérateur électronique contribue à une conduite sophistiquée : trois modes de conduite par défaut offrant une panoplie de paramètres différents pour s'adapter aux conditions de conduite ou à l'humeur du conducteur, notamment la puissance du moteur, le freinage du moteur, le niveau de contrôle du système Honda Selectable Torque Control et le contrôle du cabrage de roue, en plus du programme de sélection de vitesse qu'offre la technologie de boîte de vitesses à double embrayage offerte en option. Le régulateur de vitesse est offert en équipement de série.

En sa qualité de « bobber » du 21e siècle, le style dépouillé de la Rebel 1100 en dit long sur son caractère minimaliste. Les ailes en acier à l'avant et à l'arrière sont montées sur des pneus surdimensionnés; le phare circulaire combine un look traditionnel à la technologie novatrice des ampoules à DEL, les rétroviseurs et l'affichage rond ACL du tableau de bord. Quant à la commodité moderne, la Rebel propose un chargeur USB-C situé dans l'espace de rangement sous la selle.

La Rebel 1100 2021 sera offerte dans les couleurs suivantes :

Rouge Bordeaux métallisé (boîte de vitesses manuelle seulement)

Noir acier métallisé

3. Caractéristiques clés

3.1 Style et équipement

Style épuré, affirmant son caractère athlétique et furtif prônant la simplicité

Feux à DEL et phare à quatre ampoules à DEL

Le commutateur d'allumage ouvre également le siège qui dissimule un espace de rangement et une prise de recharge USB-C.

Régulateur de vitesse

La Rebel CMX1100 noircie affiche un look candide, épuré et « sans traitement », a été conçue par la division Honda R&D basée aux États-Unis, soit la même qui a défini le style des Rebel 300 et Rebel 500. Son profil long et abaissé, sa carrosserie étroite coiffée d'un réservoir de carburant deux tons et bien découpé de 13,6 L, la présence discrète de la Rebel révèle une profondeur authentique et des proportions naturelles qui s'accentuent dès qu'un conducteur l'enfourche.

Les ailes avant et arrière sont faites d'acier de 1 mm d'épaisseur et sont montées sur des supports en aluminium coulé sous pression. Étudiée sous toutes ses coutures, la motocyclette révèle des marques de design qui renforcent l'aspect global unique de la Rebel. Le phare de 175 mm monté plus bas affiche une forme classique, mais abrite quatre ampoules à DEL sous des lentilles intérieures épaisses qui renforcent la signature unique de l'avant de la motocyclette. Les petits clignotants circulaires de 55 mm présentent aussi un look classique, mais le feu arrière ovale à DEL à lentille transparente ajoute une note contemporaine aux autres éléments particuliers à la Rebel.

La selle est profilée pour asseoir solidement le conducteur lors d'une forte accélération, mais offre une douce densité pour un surcroît de confort pendant la conduite. Le conducteur de la Rebel peut se déplacer seul ou avec un passager, car le coussin de la selle arrière se dévisse rapidement et facilement. Sous le siège, un compartiment de rangement de 3 L comporte une prise de recharge USB-C.

L'affichage ACL en mode négatif décalé de 120 mm sur le tableau de bord affiche des renseignements utiles. La clé de contact est située sur le côté gauche du cadre et permet de soulever la selle sans devoir retirer la clé du contact. Le guidon épuré est monté sur des brides de serrage substantielles de 25,4 mm (1 po) et le commutateur de gauche permet de gérer les modes de conduite et la boîte de vitesses à double embrayage offerte en option. Un régulateur de vitesse offert en équipement de série permet d'apprécier les longs trajets sur l'autoroute.

3.2 Moteur

Moteur bicylindre parallèle de 1 084 cm³ issu de la CRF1100L Africa Twin

Des performances enlevantes, et un caractère bien défini grâce au réglage de distribution et aux réglages d'allumage repensés, en plus du gain de masse du volant moteur

Gestion du moteur à commande d'accélérateur électronique et sonorité distinctive de l'échappement

Le moteur bicylindre parallèle à SACT à huit soupapes de 1 084 cm³ de la Rebel 1100 est issu du moteur de la CRF1100L Africa Twin, mais affiche tout un éventail d'améliorations clés qui ont complètement modifié sa nature et son caractère pour répondre aux exigences de sa mission de « cruiser ». La Rebel 1100 combine une géométrie soignée, des composants sport et le meilleur rapport poids/puissance de sa catégorie, ce qui signifie qu'elle peut non seulement rouler à une vitesse de croisière en ligne droite, mais aussi être plus dynamique, notamment lors d'accélérations vives et au moment de négocier un virage serré. L'accroissement de 32 % de l'inertie de la masse du volant moteur confère non seulement à la Rebel une réactivité hors du commun à bas régime, mais révèle son caractère distinctif.

Autre caractéristique moins évidente - et ce qui fait que le moteur est tout indiqué dans cette application -, ses dimensions compactes (grâce à ses origines de motocyclettes d'aventure qui ont permis de la doter d'un groupe motopropulseur Unicam et d'un carter de moteur à carter semi-sec) concentrent la masse avec brio, permettant d'abaisser le centre de gravité et de profiter d'une garde au sol maximale en utilisant de concert la conception de cadre surbaissé de la Rebel.

Reporté de l'Africa Twin, le vilebrequin est calé à intervalle inégal en phase à 270°. Par ailleurs, le système d'échappement, le réglage de distribution et la levée des soupapes ont été modifiés pour générer une sensation forte de « pulsation ». De plus, question de faire ressortir la double personnalité de la Rebel, l'impulsion du moteur passe d'une réactivité harmonieuse à bas régime, peu importe la sollicitation de l'accélérateur, à une puissance enivrante et bruyante au même rythme que l'augmentation du régime.

La gestion du moteur est assurée par la commande d'accélérateur électronique, tandis que l'injection électronique PGM-FI alimente les corps de papillon à partir d'une boîte à vent de 7 L. La sonorité de l'échappement a été réglée pour reproduire une puissante impulsion sonore de basse fréquence par le biais d'un silencieux à section ovale de 5,3 L à un régime inférieur à 4 000 tr/min, et une sonorité de plus haute fréquence plus puissante à mesure que le régime monte, ajoutant ainsi à la satisfaction de conduite.

L'architecture demeure inchangée par rapport à l'Africa Twin; les carters sont divisés à la verticale et la pompe à eau est logée dans le carter d'embrayage avec thermostat intégré dans la culasse. Les versions de moteur avec boîte manuelle et boîte de vitesses à double embrayage partagent les mêmes carters qui ne présentent que de légères différences extérieures. Les vibrations secondaires sont neutralisées par le mouvement réciproque des pistons, tandis que les vibrations primaires d'inertie et d'accouplement sont annulées par l'utilisation d'arbres d'équilibrage biaxiaux. Les pompes à eau et à huile sont entraînées par les arbres d'équilibrage.

3.3 Systèmes électroniques du moteur

Trois modes de conduite par défaut et un mode UTILISATEUR personnalisé

Correcteur de couple sélectionnable de Honda (Honda Selectable Torque Control) à trois niveaux et contrôle du cabrage de roue

La commande d'accélérateur électronique gère le rendement du moteur et son caractère ainsi que le niveau de contrôle du système Honda Selectable Torque Control (HSTC) et de contrôle du cabrage de roue. Trois modes de conduite prédéfinis peuvent être sélectionnés par le conducteur en fonction d'une grande variété de conditions de conduite. La sélection du mode est assurée à partir du dispositif de commutation gauche; un indicateur dans l'affichage de l'instrument s'active lorsque le système HSTC est activé.

Le mode STANDARD constitue un réglage intermédiaire de la puissance du moteur, du freinage du moteur et du contrôle du cabrage de roue/HSTC, proposant une conduite détendue à bas régime et à basse vitesse, tout en libérant une puissance plus grande à mesure que le régime augmente.

Le mode PLUIE transmet une plus faible puissance moteur et un freinage du moteur réduit, mais un contrôle plus important du système de contrôle du cabrage de roue et du HSTC pour une conduite détendue et sûre sur les surfaces mouillées ou glissantes.

Le mode SPORT offre une puissance moteur enlevante et un freinage du moteur standard, avec un contrôle réduit du cabrage de roue et l'intervention minimale du HSTC pour permettre une performance maximale.

Le mode UTILISATEUR permet de personnaliser les paramètres pour obtenir la combinaison préférée. Une fois réglé, le paramètre UTILISATEUR est automatiquement mémorisé, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de le réinitialiser chaque fois que l'on met le contact.

3.4 Boîte de vitesses à double embrayage

Trois programmes de changement de rapport (automatique) par défaut correspondant aux modes de conduite

Le mode UTILISATEUR permet de les personnaliser

La technologie de boîte de vitesses à double embrayage de Honda en est à sa onzième année de production. Elle autorise des changements de vitesse homogènes et ininterrompus, et devient très vite une seconde nature à l'usage. Elle fait usage de deux embrayages : un premier sert au démarrage et aux 1er, 3e et 5e rapports, l'autre aux 2e, 4e et 6e rapports, l'arbre primaire de chaque embrayage étant logé dans l'autre pour former un ensemble compact.

Chaque embrayage est commandé indépendamment par son propre circuit électro-hydraulique. Lorsqu'un changement de vitesse survient, le système présélectionne le rapport en utilisant l'embrayage qui n'est pas en cours d'utilisation. Le premier embrayage est alors débrayé électroniquement tandis que l'autre s'embraye simultanément.

Le résultat : un changement de rapport homogène, rapide et ininterrompu. De plus, étant donné que les embrayages doubles transfèrent l'entraînement d'un embrayage à l'autre sans interruption notoire de l'entraînement de la roue arrière, tout impact et tangage attribuable au changement de rapport est minimisé, procurant une sensation de changement de rapport direct et tout en douceur. Parmi les autres avantages, citons la durabilité (puisque les embrayages ne peuvent être endommagés par un rapport manqué), l'absence de calage, une conduite urbaine en toute quiétude, la réduction de la fatigue du conducteur et la possibilité de se concentrer sur les aspects de la conduite à l'état pur, comme le marquage routier, les virages ainsi que les points de freinage et d'accélération.

La boîte de vitesses à double embrayage offre deux approches de conduite distinctes : les réglages automatiques, qui offrent des modèles de changement de rapport préprogrammés, qui évaluent constamment la vitesse du véhicule, le rapport sélectionné et le régime moteur pour déterminer le bon moment pour changer le rapport, puis le réglage de la boîte de vitesses manuelle pour les changements de rapport effectués à l'aide des gâchettes à palette sur la poignée de gauche du guidon.

Par l'intermédiaire de la commande d'accélérateur électronique, les modèles de changement de rapport de la boîte de vitesses à double embrayage sont associés aux trois modes de conduite.

En mode STANDARD, le modèle de changement de rapport de la boîte de vitesses à double embrayage offre un équilibre entre une vitesse de croisière à un rapport élevé et à basse vitesse, et une vive accélération à un rapport réduit.

Le mode PLUIE sélectionne un rapport supérieur plus rapidement pour offrir une conduite tout en douceur.

Le mode SPORT permet d'atteindre des régimes plus élevés et des rapports plus bas, de maintenir plus longtemps le régime avant de passer au rapport supérieur et de rétrograder à des régimes plus élevés pour un effet de freinage du moteur optimal.

L'option UTILISATEUR permet également au conducteur de choisir l'un des trois modèles de changement de rapport sans égard au mode choisi, cela en fonction de ses préférences.

3.5 Châssis

Cadre en acier tubulaire rehaussant le style signature de la Rebel

Géométrie du train avant procurant une bonne stabilité et une maniabilité facile

Fourche avant de type à cartouche de 43 mm et amortisseurs arrière « piggyback », avec réglage de précharge du ressort

Étrier de frein avant à quatre piston à montage radial et disque flottant de 330 mm

Pneus avant et arrière 130/70B18, 180/65B16

Affirmant à lui seul la personnalité de la Rebel, le cadre en acier tubulaire est issu du design brut et candide de ses acolytes et présente la même ligne « thématique » définie en diagonale de l'avant vers l'arrière, le réservoir de carburant reposant au-dessus des tubes principaux de 35 mm de diamètre, qui sont naturellement plus imposants que ceux des modèles Rebel 300 et Rebel 500. Le bras oscillant d'un diamètre de 50,8 mm présente un aspect « technique » assorti au reste.

L'empattement est de 1 520 mm; les fourches sont inclinées de 30°, signature d'une « cruiser », et décalées de 2° par rapport à la ligne de la chasse de 28°; la chasse est de 110 mm. Cette combinaison permet d'obtenir l'allure parfaite, mais aussi une stabilité en ligne droite et une maniabilité précise et conviviale. Le poids avec plein de carburant est de 223 kg pour la Rebel 1100 de série, et de 233 kg pour la Rebel équipée d'une boîte de vitesses à double embrayage.

La hauteur de la selle est de 700 mm et le triangle que forment le guidon, la selle et les repose-pieds à mi-hauteur positionne le conducteur bien campé sur la motocyclette. La géométrie globale permet des angles d'inclinaison généreux de 35° de chaque côté (mesurés par Honda), permettant ainsi à la Rebel 1100 de tirer profit de toutes les situations de conduite, quelles qu'elles soient.

Les fourches avant télescopiques présentent deux sections inférieures (faites toutes deux en aluminium extrudé et coulé sous pression) jumelées à des montants de 43 mm revêtus d'oxyde de titane bleu marine foncé. Les deux amortisseurs arrière sont dotés d'une tige de 12,5 mm et d'un réservoir sous pression. La précharge des ressorts des suspensions avant et arrière peut être réglée.

La puissance de freinage est assurée par un étrier de frein avant monobloc à quatre pistons à montage radial qui contraint un disque flottant de 330 mm et un étrier de frein arrière à un piston avec un disque de 256 mm, tous deux gérés par l'ABS. Les jantes en aluminium coulé proposent cinq rayons sport en Y et sont chaussées de pneus surdimensionnés; soit un pneu 180/65B16 à l'arrière et un pneu 130/70B18 à l'avant.

4. Accessoires

Possédant une aptitude innée à accueillir des accessoires, la Rebel peut être équipée de nombreux accessoires Honda authentiques qui sont prêts à être boulonnés directement sur la Rebel 1100. Ces accessoires comprennent, sans toutefois s'y limiter, des options de pare-brise et de capot de phare, des poignées chauffantes, des coussins de réservoir, un garde-boue avant court, des bandes sur les roues, diverses options de selles et de selles passagers ainsi que des dossiers et divers porte-bagages.

5. Spécifications

MOTEUR

Type de moteur Bicylindre parallèle à refroidissement par liquide

avec vilebrequin en phase à 270° Cylindrée 1 084 cm³ Alésage et course 92 x 81,5 mm Taux de compression 10,1:1 CIRCUIT D'ALIMENTATION

Carburation Injection électronique PGM-FI Capacité du réservoir de carburant 13,6 L TRANSMISSION

Type d'embrayage BM : À huile multidisque BOÎTE DE VITESSES À DOUBLE EMBRAYAGE :

Hydraulique à huile multidisque à deux

embrayages Type de boîte de vitesses BM : Boîte de vitesses manuelle à 6 rapports BOÎTE DE VITESSES À DOUBLE EMBRAYAGE :

Boîte de vitesses à double embrayage à 6 rapports Entraînement final Chaîne à joints toriques scellée numéro 525

(16/42T) CADRE

Type Diamant CHÂSSIS

1 518 mm (59,8 po) 1 518 mm (59,8 po) Angle de chasse/angle de fourche 28°/30° Chasse 110 mm Hauteur de la selle 699 mm (27,5 po) Garde au sol 120 mm (4,7 po) Poids à vide BM : 224 kg (492 lb) BOÎTE DE VITESSES À DOUBLE EMBRAYAGE :

233 kg (514 lb) SUSPENSION

Type (avant) Fourche télescopique conventionnelle de 43 mm avec

précharge réglable et revêtement d'oxyde de titane

foncé; course de 121 mm (4,76 po) Type (arrière) Amortisseurs doubles Showa avec tiges de 12,5 mm

et précharge réglable, réservoirs « piggyback » sous

pression; course de 95 mm (3,74 po) ROUES

Type (avant) Aluminium coulé à rayons multiples Type (arrière) Aluminium coulé à rayons multiples Pneu (avant) 130/70B18 M/C Pneu (arrière) 180/65B16 M/C FREINS

Type de système ABS ABS à 2 canaux Type (avant) Étrier de frein avant monobloc à quatre pistons à

montage radial, disque flottant de 330 mm Type (arrière) Étrier à un piston, un disque de 256 mm INSTRUMENTS ET SYSTÈMES ÉLECTRIQUES

Tableau de bord Affichage ACL en mode négatif décalé de 120 mm

sur le tableau de bord, chargeur USB-C Phare DEL Feux arrière DEL

Toutes les spécifications sont provisoires et susceptibles de changer sans préavis.

Motocyclettes Honda Canada

Honda Canada Inc. a été fondée en 1969 et est le seul distributeur de motocyclettes, scooters, VTT et véhicules côte à côte Honda au Canada. La division des motocyclettes de Honda Canada est responsable des ventes, du marketing et des activités d'exploitation de ces produits par l'entremise des concessionnaires Honda agréés. Pour de plus amples renseignements sur les produits de sport motorisé de Honda Canada, allez à : https://motorcycle.honda.ca/ .

