Fonds régions et ruralité - Plus de 750 000 $ pour la réalisation de neuf projets de développement social et économique dans la région de laval

Fonds régions et ruralité Volet 1 - Soutien au rayonnement des régions Neuf projets retenus pour Laval 2020-2021

Aide financière totale accordée Partenaires et description du projet Période

45 000 $ Déménagement et expansion du Ballet Eddy Toussaint Par : Ballet Eddy Toussaint Réaliser une étude de marché et de faisabilité technique ainsi qu'élaborer un plan d'affaires et de développement organisationnel en vue du déménagement de l'entreprise d'économie sociale et de l'aménagement de plusieurs studios. Cette nouvelle maison de la danse, incubateur d'artistes et de talents locaux, permettrait d'avoir un lieu adapté aux besoins de la clientèle. 2020-2022

215 535 $ Défi AquaHacking 2021 - Rivière-des-Mille-Îles Par : Centre d'interprétation de l'eau Organiser une compétition visant à trouver des solutions technologiques aux problématiques du bassin versant de la rivière des Mille-Îles. Le Défi s'échelonnant sur onze mois permettra entre autres de développer l'entrepreneuriat chez les participants à travers des webinaires et du mentorat. 2020-2022

45 780 $ LVL UP revu et rappé Par : [Co]motion, agitateur de culture Redéfinir le concept du festival LVL UP afin d'en stimuler l'attractivité. Cet événement rassembleur misant sur la proximité entre artistes et public, la kermesse du rap et du numérique devra revoir son fonctionnement et la présentation de ses spectacles musicaux afin de respecter les règles sanitaires. 2020-2022

52 166 $ Ouverture de l'épicerie zéro déchet Alterrenative Par : Épicerie Alterrenative Ouvrir en 2021 une boutique physique et une boutique en ligne offrant des produits alimentaires et non alimentaires en vrac. Les clients apporteront leurs propres contenants ou utiliseront des contenants consignés offerts en magasin. Les produits québécois seront favorisés pour encourager l'économie locale et diminuer la pollution liée au transport. 2020-2022

84 100 $ MOSAÏQUE, festival interculturel de Laval Par : La Centrale des artistes Créer un festival interculturel de Laval qui se déroulera au Centropolis. MOSAÏQUE visera à contribuer au développement et au rayonnement d'artistes de la diversité culturelle. Une série d'activités spectaculaires et participatives seront offertes pour tous les publics, notamment des performances musicales, des ateliers musicaux, la réalisation en direct de fresques sur rues, des animations ambulantes, ainsi que de la danse de rue. 2020-2022

19 954 $ La route du lait à Laval Par : Nourri-Source Laval Implanter un réseau permettant aux mères d'avoir accès à différents commerces, organismes et lieux publics pour allaiter. Les commerces de Sainte-Rose offriront un espace d'accueil, sans obligation d'achat, aux mères souhaitant allaiter leur bébé. Ils disposeront d'une affichette dans la vitrine symbolisant leur participation à l'initiative. 2020-2022

175 000 $ Intégration et inclusion sociale des personnes adultes TSA à Laval Par : Société de l'autisme et des Ted de Laval Développer une offre de service répondant aux besoins des personnes de 18 ans et plus atteintes d'un trouble du spectre de l'autisme et mettre en place des actions pour l'acquisition de l'autonomie afin d'assurer leur inclusion dans la communauté lavalloise. 2020-2022

100 000 $ Positionnement et notoriété de Verticale -- centre d'artiste Par : Verticale - centre d'artistes Élaborer et mettre en oeuvre une stratégie de communication et de marketing collaborative pour renforcer le positionnement et la notoriété de l'organisme. Ainsi, Verticale pourra augmenter la portée de ses activités et maximiser son rayonnement. D'ailleurs, une collecte de données sera effectuée entre autres pour mieux connaître le public et les clients actuels et potentiels. 2020-2022

25 000 $ Étude de faisabilité Par : Village Urbain Réaliser une étude de faisabilité pour construire le premier cohabitat québécois abordable à Laval, dont le but est de développer une communauté résiliente. Ce mode de vie communautaire où l'on concilie vie individuelle, car chacun habite son logement privé, et vie commune, grâce au partage d'espaces et de ressources devient un milieu de vie participatif et permet de créer une communauté soudée et résiliente. Le modèle-type de cohabitat développé pourra être répliqué à travers le Québec. 2020-2022

Total accordé : 762 535 $

2020-2022