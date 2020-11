Le Groupe Cirque du Soleil annonce la clôture de sa transaction de vente et sort de la protection contre ses créanciers





· Le Groupe Cirque du Soleil annonce la clôture de la convention d'achat précédemment annoncée avec ses prêteurs garantis et sort de la protection de la LACC/Chapitre 15.

· Le président et chef de la direction du Cirque, Daniel Lamarre , demeure en poste pour continuer à bâtir sur l'héritage d'excellence et d'imagination des fondateurs du Cirque du Soleil et permettre l'expansion de la marque iconique à de nouveaux marchés.

MONTRÉAL, le 24 nov 2020 /CNW Telbec/ - Le Groupe Cirque du Soleil (« Cirque du Soleil », « Cirque » ou « la Société »), chef de file de l'industrie du divertissement live, annonce aujourd'hui la clôture de la transaction de vente avec ses prêteurs garantis (les « Prêteurs ») et sa sortie de la protection contre ses créanciers en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (« LACC ») au Canada et du Chapitre 15 aux États-Unis.

La clôture du processus de recapitalisation marque une étape importante pour le Cirque du Soleil, fournissant à l'entreprise des assises solides pour assurer le succès de relance, dont un plan d'affaire robuste basé sur la qualité de l'expérience client et l'exploration de nouveaux marchés clés, et soutenu par des plans de déploiement de nouveaux produits et un renforcement de l'exploitation de la propriété intellectuelle du Cirque.

De plus, le Cirque du Soleil est heureux de confirmer que Daniel Lamarre restera en poste en tant que président et chef de la direction du Groupe Cirque du Soleil, et qu'il continuera à siéger au conseil d'administration de la Société. Les nouveaux propriétaires ont également accepté de maintenir le siège social du Cirque à Montréal, au Québec.

« Je suis reconnaissant de la confiance que nos nouveaux propriétaires manifestent envers notre équipe de direction. Je suis prêt à contribuer, aux côtés de nos nouveaux actionnaires, à bâtir sur les succès passés et à appliquer une discipline à nos opérations afin que le Cirque puisse poursuivre sa croissance et continuer d'accomplir sa mission, soit de partager sa vision artistique extraordinaire avec les publics du monde entier. Ensemble, nous avons déjà commencé à jeter les bases du plan de relance de l'entreprise et nous sommes enthousiastes à l'idée de ce nouveau chapitre de l'histoire du Cirque », a déclaré Daniel Lamarre, président et chef de la direction du Groupe Cirque du Soleil.

Conseil d'administration

Dans le cadre de cette transaction, en vigueur à la date susmentionnée, le Groupe Cirque du Soleil est heureux d'annoncer la nomination de MM. Jim Murren et Gabriel de Alba en tant que coprésidents du conseil d'administration de la Société.

Jim Murren a été nommé à la tête de la COVID-19 Response, Relief and Recovery Task Force du Nevada par le gouverneur Steve Sisolak. Il a siégé au National Infrastructure Advisory Council et a été membre du conseil d'administration de l'université Howard. M. Murren a rejoint MGM Resorts International en 1998 en tant que chef de la direction financière et en a été par la suite président et directeur général jusqu'à sa retraite en 2020. Il a également été président de l'American Gaming Association et a fait partie du conseil d'administration de Brookings Institution. M. Murren a cofondé le Nevada Cancer Institute, qui a été l'institut officiel du cancer pour l'État du Nevada jusqu'en 2013. Il a également été l'un des fondateurs de la première Fisher House au Nevada, qui fournit des logements aux familles de militaires et d'anciens combattants. En outre, il a été membre de la Business Roundtable, une association de PDG de grandes entreprises américaines. M. Murren est titulaire d'un baccalauréat ès arts du Trinity College. Sa compréhension des opérations commerciales et de l'industrie du divertissement contribuera à alimenter la trajectoire de croissance et d'expansion du Cirque du Soleil.

« En tant qu'entreprise à forte croissance qui possède des opportunités d'affaires globales, il est essentiel pour le succès du Cirque - ainsi que pour ses clients et partenaires - de continuer à mettre de l'avant les bonnes stratégies. J'ai l'immense honneur de connaître Daniel Lamarre depuis de nombreuses années et j'ai la plus grande confiance en sa capacité à faire croître cette franchise avec succès. Je me réjouis de travailler avec l'équipe du Cirque afin d'élever cette organisation unique à un niveau supérieur et d'ouvrir la voie à de nouvelles opportunités de croissance », a déclaré Jim Murren.

Gabriel de Alba est directeur général et associé de Catalyst Capital Group. Il possède plus de 25 ans d'expérience dans les domaines de l'investissement, de la restructuration et de la mise sur pied d'entreprises aux États-Unis, au Canada, en Europe et dans les marchés émergents. M. de Alba est et a été président, membre du conseil d'administration et PDG de plusieurs sociétés du portefeuille de Catalyst, notamment président exécutif de Gateway Casinos & Entertainment, président et PDG de Cabovisao/Cable Satisfaction, président de Therapure Biopharma, président d'Evolve Biologics, président de GENEBA Properties, président de Frontera Energy et membre du conseil d'administration de Worldcolor. Sous Catalyst, il a dirigé plusieurs groupes d'actionnaires et créanciers dans la création de valeur, notamment Hudson Bay/Saks Fifth Avenue, IMAX Corporation et SFX Entertainment. Sa réputation exceptionnelle dans le monde de la finance et des affaires sera un grand atout pour le conseil d'administration du Cirque.

« Le Cirque du Soleil est une entreprise d'envergure fondée sur le talent et la vision artistique, ainsi que sur des expériences de divertissement extraordinaires pour le public. Guidée par l'excellente équipe de direction du Cirque, ainsi que par les compétences et l'expérience du nouveau conseil d'administration, l'entreprise a un potentiel d'expansion et de croissance mondiale », a ajouté Gabriel de Alba. « C'est un honneur pour moi que de coprésider le conseil d'administration avec Jim Murren, dont le leadership et la connaissance de l'industrie du divertissement sont indéniables. Je suis impatient de travailler avec cette équipe dynamique afin de positionner le Cirque pour cette nouvelle phase de son évolution aux côtés de mes partenaires de Soundpoint Capital, CBAM Partners et Benefit Street Partners, ainsi que les autres créanciers qui se sont engagés envers le Cirque ».

« Nous sommes honorés d'avoir Jim Murren et Gabriel de Alba comme coprésidents du conseil d'administration et nous sommes impatients de tirer parti de leurs connaissances approfondies des affaires afin d'ouvrir de nouveaux horizons pour l'entreprise », a affirmé le président et chef de la direction du Cirque, Daniel Lamarre. « Au cours des 20 dernières années, Jim s'est avéré un véritable partenaire et a grandement contribué au succès de l'entreprise. De même, Gabriel, en tant qu'investisseur qualifié ayant une expérience significative en redressement d'entreprise, apportera au conseil d'administration du Cirque une compréhension approfondie du monde des affaires au Canada ainsi qu'à l'international. Son leadership et ses compétences seront des atouts inestimables afin d'assurer avec succès notre relance. »

Voici la liste complète des membres qui composeront le nouveau conseil d'administration de l'entreprise :

Coprésident du conseil Jim Murren

Président du conseil, Acies Acquisition Corp.

Ancien président du conseil et chef de la direction, MGM Resorts International



Coprésident du conseil Gabriel de Alba

Directeur général et associé, Catalyst Capital Group



Membre Steven Justman

Associé gestionnaire, Abry Partners



Membre Stephen Ketchum

Associé principal et chef de la direction, Investissements, Soundpoint Capital



Membre George Kliavkoff

Président, Divertissement et Sports, MGM Resorts International



Membre Daniel Lamarre

Président et chef de la direction, Groupe Cirque du Soleil



Membre Anna Martini

Vice-présidente exécutive et chef de la direction financière, Groupe CH



Membre Aaron Meyerson

Directeur, Qualia Legacy Advisors



Membre Charles « Chip » Rini

Directeur général, CBAM Partners, une société Eldridge

Informations supplémentaires

Le 30 juin 2020, le Cirque a demandé à être placé sous la protection de ses créanciers en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies au Canada et du chapitre 15 aux États-Unis, afin de restructurer son capital. La demande du Cirque a été approuvée par la Cour supérieure du Québec (Chambre commerciale) (la « Cour »). Les parties intéressées avaient jusqu'au 18 août 2020 pour soumettre leur contre-offre dans le cadre d'une vente aux enchères de la Société sous la supervision de la Cour, conformément au contrat d'achat et au processus de sollicitation de vente et d'investissement, conçus dans le but d'atteindre l'offre la plus élevée pour la Société et ses parties prenantes.

Une première ordonnance visant à obtenir une prolongation de la période de suspension a été demandée le 14 juillet 2020 et a été octroyée par la Cour. Le 8 octobre, une dernière demande de prolongation a été demandée et approuvée par la Cour, prolongeant la période de protection jusqu'au 13 novembre 2020. Une audience a eu lieu le 20 octobre 2020, durant laquelle il a été demandé à la Cour d'approuver la transaction d'achat des actifs de la Société.

Site web de la transaction

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site internet du contrôleur à l'adresse www.ey.com/Cirque .

Tout au long du processus, le Cirque du Soleil a été représenté par Stikeman Elliott LLP, Kirkland & Ellis LLP, Financière Banque Nationale et Greenhill & Co.

À propos du Groupe Cirque du Soleil

Le Groupe Cirque du Soleil est un chef de file de l'industrie du divertissement live. En plus de produire des spectacles d'art circassien de renommée internationale, l'entreprise d'origine canadienne met son approche créative au service d'une grande variété de formes de divertissement, notamment les productions multimédias, les expériences immersives, les parcs thématiques et les événements spéciaux. Au-delà de ses diverses créations, le Groupe Cirque du Soleil vise à exercer une influence positive sur les gens, les collectivités et la planète au moyen de ses outils les plus importants : la créativité et l'art. Pour de plus amples renseignements sur le Groupe Cirque du Soleil, rendez-vous sur le site leGroupeCirqueduSoleil.com .

