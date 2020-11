Station YUL du Réseau express métropolitain - L'Opposition officielle condamne le désistement de la CAQ





QUÉBEC, le 24 nov. 2020 /CNW Telbec/ - La cheffe de l'opposition officielle et porte-parole responsable de la Charte des régions, madame Dominique Anglade, le porte-parole en matière de transports et porte-parole pour la Métropole, monsieur Pierre Arcand et le porte-parole en matière d'infrastructures, monsieur Gaétan Barrette, estiment surprenante et déplorable, la décision du gouvernement caquiste de se retirer du montage financier de la construction de la station du REM à l'aéroport Pierre-Elliott-Trudeau.

La ville de Montréal deviendrait donc le seul endroit au monde avec un réseau de transport structurant qui passe à deux pas de son aéroport sans même s'y arrêter, ce qui fait un non-sens pour l'opposition officielle.

«?En se retirant du montage financier pour la construction d'une station du Réseau express métropolitain (REM) à l'aéroport Pierre-Elliott-Trudeau, le gouvernement Legault met le Québec dans une position gênante et envoie un bien mauvais signal sur le rôle central que joue l'aéroport comme moteur économique. Quel gouvernement sur la planète accepterait qu'un aéroport international, sur son territoire, ne soit pas relié à un projet de transport en commun privant ainsi sa population et les touristes internationaux?? Il est temps que ce gouvernement fasse preuve de modernité et de leadership en matière de transports en commun et qu'il donne clairement ses intentions sur de nombreux projets d'infrastructures promis et attendus par les Québécois.?»

Dominique Anglade, cheffe de l'opposition officielle et porte-parole responsable de la Charte des régions.

«?Le ministre des Transports, François Bonnardel martèle depuis des mois qu'il est indispensable qu'on trouve une façon de relier le REM à l'aéroport et tout à coup, il fait volte-face. Encore une fois, la CAQ fait preuve d'un manque de cohérence et de vision pour l'après-pandémie. Il en va de la mobilité et de la vitalité économique de Montréal?».

Pierre Arcand, porte-parole en matière de transports et porte-parole pour la Métropole.

« La pièce maîtresse de cette infrastructure était justement le lien entre l'aéroport de Montréal et le centre-ville. Abandonner le développement de cette station va a l'encontre de l'essence du projet. Le manque d'organisation est généralisé dans ce qui touche les projets d'infrastructures de transports, on peut penser notamment au tramway ou au 3e lien à Québec ».

Gaétan Barrette, porte-parole en matière d'infrastructures

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

Communiqué envoyé le 24 novembre 2020 à 13:03 et diffusé par :