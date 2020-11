Le Groupe ALI Excavation relève le défi du déneigement sur tout le territoire de 67,5 km2 de la municipalité de St-Lazare dans Vaudreuil-Soulanges





VALLEYFIELD, QC, le 24 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Appuyée par un parc d'équipements divers et sophistiqués, évalué à plus de 25M $, et une connaissance pointue de la géographie et de l'ergonomie du territoire municipal, Le Groupe ALI Excavation s'est vu confier par l'administration lazaroise le mandat du déneigement hivernal, pour les quatre (4) prochaines années; et ce, à l'issue d'un appel d'offres public.

« Nous nous savons privilégiés de pouvoir ainsi renouer avec le milieu qui nous a vu grandir, à tous points de vue » a dit aujourd'hui le président et chef de la direction de l'entreprise, Marc-André Loiselle, qui a rappelé que ce mandat d'envergure constituait une sorte de grand retour à la maison, St-Lazare étant la ville natale des enfants de la famille Loiselle; lui-même et son frère, Simon, vice-président opération de ALI Excavation y étant nés et ayant grandi dans cette municipalité.

Pour monsieur Loiselle, ce contrat d'une valeur de 7,5M $ vient renforcer l'un des axes de la mission du Groupe ALI Excavation qui, outre les secteurs des travaux de génie-civil et de voirie, tels le pavage, l'excavation, la réhabilitation d'égouts et d'aqueducs, et le recyclage des routes toujours au rendez-vous, s'engage dans le développement de cette spécialité avec la satisfaction entière de la communauté en tête de ses priorités. « Il s'agit ici de répondre aux attentes légitimes élevées des citoyens en matière non seulement de qualité de vie communautaire, mais, de sécurité publique également » a poursuivi monsieur Loiselle, confiant que la qualité attendue dans la prestation de ce service essentiel saura faire l'unanimité auprès de la population, tout en contribuant à accroître la réputation d'excellence de l'entreprise.

Cet engagement de 4 ans, avec une 5e année d'option, permettra de mobiliser et consolider des emplois pour au moins une vingtaine de personnes, jusqu'en 2025 : des emplois locaux, au bénéfice de l'économie locale et régionale. Groupe Ali Excavation effectue des travaux de déneigement municipal et commercial depuis une dizaine d'années déjà. La desserte de St-Lazare s'ajoute donc à celle qui est déployée dans la ville de Salaberry-de-Valleyfield, où ALI Excavation détient aussi un mandat de 5,5M $ relié au déneigement des rues de la ville. Cela est sans compter l'expertise mise à profit sur une grande section de l'autoroute 30 (A 30), en Montérégie Ouest.

« La configuration du territoire de St-Lazare exige d'apporter dorénavant une attention très particulière, et comporte de ce fait son lot de défis » a pour sa part avancé Jean-François Beaulieu, ing., vice-président - Ingénierie, en évoquant les particularités liées aux rues étroites, aux tracés de rue souvent asymétriques, aux carences en éclairage, à la présence d'arbres, de rues non asphaltées, d'accotements étroits et souvent gazonnés.

Le président de l'entreprise s'est par ailleurs déclaré confiant de pouvoir mener à bien cette offensive du déneigement de la ville grâce au développement de communications très proactives avec le personnel technique très compétent de la municipalité qui partage le même souci du travail bien fait et qui est acquis aux vertus de l'utilisation des technologies appropriées. À ce chapitre, les équipements de qualité qui seront utilisés en marge de l'exécution de ce contrat seront tous munis de GPS (système de géo-positionnement stationnaire) et des tracés de route seront programmés de manière à atténuer, sinon réduire carrément les impacts de ces opérations hivernales sur la mobilité des citoyens et des entreprises locales.

Monsieur Loiselle a conclu en affirmant que le Groupe ALI Excavation entendait poursuivre son objectif de croissance dans tous ses secteurs d'activités, incluant le déneigement, en privilégiant sur un pied d'égalité la croissance dite organique autant que par acquisitions.

