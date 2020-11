PureFacts Financial Solutions acquiert Quartal Financial Solutions et devient leader mondial de la WealthTech





PureFacts Financial Solutions, l'un des principaux fournisseurs de WealthTech en matière de gestion de frais, de rapports et de solutions d'analyse prédictive basées sur l'IA, a acquis Quartal Financial Solutions, premier fournisseur européen de solutions de calcul et de facturation de frais et de commissions pour les secteurs de la finance et des assurances.

Cette acquisition renforce la capacité de PureFacts à offrir à ses clients de renom des solutions de gestion de frais axées sur l'IA et conformes à la réglementation. Cette nouvelle organisation élargit la présence internationale de l'entreprise et permet d'apporter des opportunités et des solutions adéquates sur le marché à toutes ses parties prenantes.

Ces deux entreprises florissantes possèdent toutes deux une expertise de premier plan dans le domaine du calcul des frais et des commissions. Désormais unies, elles fourniront la plus puissante plateforme de gestion de frais sur le marché financier mondial. Cette nouvelle entité renforcera ses capacités coeur-de-métier dans les domaines de l'agrégation de données, du ?Machine Learning" et de l'expertise due secteur financier.

Il s'agit de la deuxième acquisition fructueuse de PureFacts cette année, faisant suite à l'acquisition en mai 2020 de VennScience, société de conseil en CRM.. Dirigée par Gerard Daniels, responsable du développement de l'entreprise chez PureFacts, et soutenue par des conseillers de renommée internationale, comme notamment PricewaterhouseCoopers Corporate Finance Inc. et Goodmans LLP, l'équipe continue à repérer les acquisitions stratégiques afin de servir au mieux ses clients et accélerer la stratégie de PureFacts.

Le siège social mondial de PureFacts demeurera à Toronto, au Canada, tandis que le siège social européen se situera dans les bureaux de Quartal à Zurich, en Suisse. Le CEO de PureFacts, Robert Madej, prendra la tête de la nouvelle entité, tandis que la présidente de PureFacts, Rajini McRae, élargira ses fonctions afin d'inclure les entreprises internationales. Thierry Zuppinger, CEO de Quartal, a été nommé Directeur Général de la nouvelle entité pour l'Europe et l'Asie.

« Toute acquisition ou partenariat que nous entreprenons permet d'assurer de façon pérenne que nos valeurs sont conformes aux intérêts de nos clients, qui priment par-dessus tout », affirme Robert Madej, CEO de PureFacts. « Dans le cas présent, nous sommes très heureux de l'enthousiasme qui anime l'équipe Quartal et la volonté de l'équipe de direction de devenir actionnaire de PureFacts ».

« Nous sommes ravis du regroupement de nos entreprises et avons hâte de travailler avec Rob et son équipe, qui se sont révélés être un partenaire stratégique idéal pour l'avenir de Quartal », affirme Thierry Zuppinger, CEO de Quartal Financial Solutions. « En unissant nos forces à celles de PureFacts, nous progresserons bien plus rapidement sur notre parcours commun et deviendrons un véritable leader du marché mondial et de l'esprit d'entreprise dans le domaine de la gestion des frais et des commissions, ce qui nous permettra de mieux servir nos clients à l'échelle internationale ».

Quartal Financial Solutions est l'un des principaux fournisseurs de logiciels de gestion des frais et des commissions et de gestion du cycle de vie des revenus et des dépenses pour les secteurs de la finance et des assurances. La société a été fondée en 1999 et compte actuellement plus de 30 clients avec plus de 50 installations de logiciels dans 15 pays en Europe, aux États-Unis, au Moyen-Orient, en Afrique et dans la région Asie-Pacifique. Leurs clients bénéficient de coûts d'exploitation moindres, d'une meilleure performance, d'un retour sur investissement rapide et d'une diminution de l'obsolescence technologique grâce à l'utilisation de leurs solutions technologiquement avancées. www.quartalfs.com

Classée comme une entreprise de la WealthTech100 et des 12 entreprises canadiennes les plus novatrices, Top 12 Canadian Innovator, PureFacts Financial Solutions offre des solutions de gestion de patrimoine pour le secteur des services financiers au Canada, aux États-Unis et en Europe. La mission de PureFacts est de créer des solutions de gestion de patrimoine significatives qui permettent aux acteurs de vivre au mieux leur quotidien. Elle fournit à ses clients des solutions de transformation WealthTech capables d'assurer la pérennité de leur entreprise et d'accélérer leur croissance en profitant de son expertise en matière d'agrégation de données de gestion de patrimoine, de calculs complexes, d'intelligence artificielle et de ?Machine learning". www.purefacts.com

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 24 novembre 2020 à 13:00 et diffusé par :