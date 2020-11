Venture Global LNG attribue un contrat d'IAC à KBR pour l'installation d'exportation de GNL à Plaquemines





ARLINGTON, Virginie, 24 novembre 2020 /CNW/ - Venture Global LNG, Inc. annonce que KBR a obtenu le contrat d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction (IAC) à titre d'entrepreneur principal pour la phase 1 du projet d'expansion de GNL actuellement en développement dans la paroisse de Plaquemines, en Louisiane. KBR intégrera de l'équipement hautement modularisé fourni par le propriétaire pour l'installation de plaques signalétiques de 10 millions de tonnes métriques par an (TMPA), identique aux systèmes livrés et installés avec succès dans le cadre du projet Calcasieu Pass de Venture Global LNG.

Mike Sabel, coprésident exécutif et chef de la direction, a déclaré : « KBR a un dossier exceptionnel dans l'industrie du GNL, ayant conçu et livré environ un tiers de la capacité de liquéfaction dans le monde. Ils reconnaissent que notre innovation de trains modulaires de taille moyenne fabriqués en usine et livrés sur place révolutionne cette industrie. L'équipe du projet de GNL à Plaquemines déploiera les trains de liquéfaction 19 à 36 de Venture Global, identiques aux 18 trains actuellement fabriqués et livrés à notre projet de GNL de Calcasieu Pass. Ce contrat avec KBR nous permettra de mettre sur le marché une deuxième installation de production de GNL de calibre mondial, achevée sur le plan mécanique, conformément à notre calendrier et à notre budget. »

Le coprésident exécutif, Bob Pender, a ajouté : « KBR apporte plus d'un siècle d'expérience mondiale au projet de GNL à Plaquemines et partage notre engagement pour ce qui est de respecter les délais, le budget et l'environnement de travail le plus sécuritaire possible pour nos employés et nos partenaires. À l'approche du début des travaux sur le site du projet de GNL à Plaquemines, nous sommes ravis de mettre à profit l'expérience acquise dans le cadre du projet de Calcasieu Pass- où nous relions déjà nos premiers trains de liquéfaction - pour améliorer encore davantage l'approche que nous avons élaborée avec succès. »

Le projet de GNL à Plaquemines a reçu toutes les approbations réglementaires requises et des accords d'enlèvement de 20 ans ont été signés avec PGNiG (2,5 TMPA) et EDF (1 TMPA) pour 3,5 TMPA de la capacité du projet.

À propos de Venture Global LNG

Venture Global LNG est un fournisseur américain de GNL à long terme et à faible coût livré en provenance de bassins gaziers nord-américains riches en ressources. La société construit ou met au point une capacité de production de 50 TMPA en Louisiane afin de fournir une énergie propre et abordable au reste du monde. Pour obtenir plus de renseignements, consultez le site www.venturegloballng.com .

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/825434/VENTURE_GLOBAL_LNG_INC___Logo.jpg

SOURCE Venture Global LNG, Inc.

Communiqué envoyé le 24 novembre 2020 à 12:20 et diffusé par :