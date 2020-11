La Bourse de Taipei fait du développement durable une pierre angulaire du marché des capitaux





La Bourse de Taipei (TPEx) a annoncé les "Orientations opérationnelles pour les obligations durables" le 6 octobre 2020. Cela a ouvert la voie à la cotation d'obligations durables à Taïwan pour la première fois. Le 6 novembre, deux obligations émises dans le cadre des nouvelles directives, pour une valeur totale de 70 millions USD, ont fait leurs débuts sur la TPEx, signalant une étape importante non seulement pour la TPEx, mais aussi pour le développement durable sur les marchés de capitaux taïwanais.

Le président de la TPEx, M. Philip Chen, a commenté le rôle crucial de la TPEx dans la promotion du développement durable. « Nous avons lancé des obligations vertes sur la TPEx en 2017, créant ainsi un environnement réglementé pour les projets écologiques en vue de combler le déficit de financement. Le marché a enregistré une croissance substantielle peu après le lancement. Nous aspirons dorénavant à faciliter les flux de capitaux vers des projets socialement responsables et durables, avec une évolution du marché des obligations vertes vers un marché complet des obligations durables. » Il a souligné que les normes de classification employées pour l'utilisation des recettes, les exigences d'examen externe et les réglementations de déclaration pour le marché des obligations durables de la TPEx sont toutes de calibre mondial. Celles-ci englobent les principes et directives de l'International Capital Market Association (ICMA), ainsi que les mécanismes en place dans d'autres grandes bourses internationales.

Récipiendaire du certificat "Exchange Introducing New Listing Guidelines" délivré par les Green Bond Pioneer Awards en 2018, la TPEx a inscrit à ce jour un total de 46 obligations vertes, représentant un encours total de 4,8 milliards USD, dont notamment 1 milliard USD émis par une filiale du leader mondial de l'énergie éolienne en mer Ørsted A/S.

« Le succès du marché des obligations vertes indique que les investisseurs manifestent beaucoup d'intérêt pour les instruments liés aux domaines ESG (Environnement, Social, Gouvernance) à Taïwan. En juin 2020, nous avons introduit le premier indice axé sur la responsabilité sociale d'entreprise, l'indice TIP TPEx CSR, en vue d'enrichir notre gamme actuelle d'indices liés aux domaines ESG. » Le président Chen a ajouté : « En plus de ses innovations en matière de produits, la TPEx a mis en oeuvre des réglementations exigeant des grandes sociétés cotées et des entreprises dans les secteurs de l'alimentaire, des produits chimiques et de la finance qu'elles publient chaque année un rapport sur la responsabilité sociale d'entreprise. La TPEx est par ailleurs devenue cette année un défenseur commun du Groupe de travail sur les informations financières liées au climat, s'engageant à améliorer le cadre de divulgation en tenant compte des risques climatiques, en phase avec la tendance globale. »

« La TPEx n'a pas hésité à soutenir les Objectifs de développement durable (ODD) et d'autres initiatives importantes », a conclu le président Chen. « Compte tenu des défis auxquels est confrontée l'humanité, nous devons agir sans tarder pour sensibiliser davantage à la croissance durable, en intégrant la durabilité au coeur même du marché des capitaux. »

