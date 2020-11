Rendez-vous régionaux de l'UMQ - Les élues et élus municipaux de Laval en action pour la relance économique sécuritaire





MONTRÉAL, le 24 nov. 2020 /CNW Telbec/ - L'Union des municipalités du Québec (UMQ) a conclu aujourd'hui sa série de Rendez-vous régionaux du monde municipal virtuels à Laval. Les membres du comité exécutif de la Ville de Laval ont fait le point sur la deuxième vague de la COVID-19, qui prend de l'ampleur au Québec, et des différentes actions à prendre afin de participer à une relance sécuritaire et durable de l'économie.

« Les élues et élus municipaux avaient besoin d'échanger sur la situation actuelle alors que la COVID-19 connaît un rebond un peu partout au Québec. Le printemps dernier, le monde municipal a été en première ligne et a su apporter une réponse adéquate à la pire pandémie des 100 dernières années. Maintenant, nous avons les moyens d'aller encore plus loin dans l'aide à nos populations, mais aussi dans la relance durable et sécuritaire de l'économie. Avec mes collègues de Laval, nous avons fait le point sur nos expériences récentes et identifié diverses mesures qui permettront d'y arriver », a déclaré madame Suzanne Roy, présidente de l'UMQ et mairesse de Sainte-Julie.

Chaque région doit miser sur ses atouts pour relancer l'économie

Les élues et élus ont été unanimes dans leur volonté de relancer tous les secteurs économiques de la région. « La région de Laval contribue avec confiance à la reprise économique tout en ne ménageant aucun effort pour diminuer la propagation du virus. D'ailleurs, l'annonce de la nouvelle collaboration entre les gouvernements de proximité et le gouvernement du Québec pour un soutien financier aux municipalités arrive au bon moment pour nous donner les moyens de faire encore plus », a ajouté monsieur Marc Demers, maire de Laval et membre du conseil d'administration de l'UMQ.

Rappelons que l'UMQ a présenté un important Plan de relance économique municipal pour fixer les conditions d'une reprise durable des activités économiques dans toutes les régions du Québec. Pour en savoir plus sur les Rendez-vous régionaux du monde municipal, visitez le site Web de l'UMQ.

La voix des gouvernements de proximité

Depuis plus de 100 ans, l'UMQ rassemble les gouvernements de proximité de toutes les régions du Québec. Sa mission est d'exercer un leadership fort pour des gouvernements de proximité autonomes et efficaces. Elle mobilise l'expertise municipale, accompagne ses membres dans l'exercice de leurs compétences et valorise la démocratie municipale. Ses membres, qui représentent plus de 85 % de la population et du territoire du Québec, sont regroupés en caucus d'affinité : municipalités locales, municipalités de centralité, cités régionales, grandes villes et municipalités de la Métropole.

SOURCE Union des municipalités du Québec

