Nexway annonce le départ de son directeur de la stratégie, Casey Potenzone





Nexway SAS, un acteur majeur du commerce électronique et des paiements, a annoncé aujourd'hui que Casey Potenzone, son directeur de la stratégie, quittera la Société le 31 décembre.

M. Potenzone, qui avait rejoint Nexway en 2014 en qualité de directeur des ventes, a été nommé directeur de la stratégie en 2017. Il avait alors entrepris la mise en oeuvre d'une nouvelle stratégie à l'échelle de l'entreprise et supervisé les équipes de vente, de gestion des comptes et de marketing, tout en faisant preuve d'un solide leadership en tant que membre du comité de direction.

«Je suis très reconnaissant envers Casey Potenzone pour les services qu'il a rendus à notre Société, a déclaré Victor Iezuitov, PDG de Nexway. Pendant toute la durée de son mandat, M. Potenzone a joué un rôle crucial dans la gestion de nos activités, notamment en matière d'acquisition de nouveaux clients.»

M. Iezuitov a ajouté: «M. Potenzone a piloté des initiatives stratégiques qui ont aidé la Société à organiser l'espace des paiements, ce qui nous a permis de structurer un produit mieux positionné. Membre essentiel et attachant de notre équipe, l'engagement inlassable de M. Potenzone envers notre cause pendant la pandémie de COVID-19 a aidé Nexway à bien traverser la crise.»

De son côté, M. Potenzone a déclaré: «Ces six années passées chez Nexway ont été passionnantes et stimulantes. Je suis fier des progrès accomplis par la Société et de son évolution. Suite au passage de relais réussi à son nouveau propriétaire, Nexway est désormais bien placée pour connaître une forte croissance en cette période d'expansion sans précédent du commerce électronique.»

Nexway poursuivra sa stratégie visant à faciliter la transformation du commerce électronique et à soutenir les ambitions de croissance rapide des entreprises.

Le comité de direction de Nexway dirigera les opérations commerciales de la Société jusqu'à la nomination d'un nouveau responsable de l'équipe.

À propos de Nexway

Nexway SAS est un acteur majeur du commerce électronique et des paiements. Combinant technologie et services gérés, Nexway aide les entreprises en ligne à se développer, à croître et à prospérer. L'expertise de Nexway en matière d'abonnements, de paiements locaux, de prévention des fraudes et de gestion des revendeurs permet aux clients de transformer leur expérience d'achat et d'accélérer les ventes. Fondée en 2002 et basée à Paris-La Défense, en France, Nexway possède des filiales aux États-Unis, au Brésil, en Italie, en Espagne, en Pologne et au Japon. Parmi les entreprises qui font confiance à Nexway, citons FNAC-Dartytm, Amazontm, Kasperskytm, Adobetm, Avasttm, Bit Defendertm, TakeTwo et des centaines d'autres.

