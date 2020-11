Western Union, toujours leader mondial des paiements numériques





Western Union (NYSE : WU), un leader mondial dans le domaine des transferts d'argent et des paiements transfrontaliers inter-devises, a annoncé l'expansion de l'offre de versement numérique en temps réel à cent pays, comprenant des milliards de comptes bancairesi. Depuis des décennies, Western Union effectue des versements en quelques minutes via 550 000 agences situées dans 200 pays et territoires. L'objectif de l'expansion des versements en temps réel aux comptes bancaires et aux portefeuilles a été annoncé à l'occasion du 2019 Investor Day : Western Union avait alors déclaré qu'elle franchirait la barre des cent pays courant 2020.

L'expansion de l'offre de versements en temps réelii est un point fort de la stratégie numérique de l'entreprise, qui vise à stimuler son offre de services numériques leader du marché, accessible via westernunion.com et des partenariats numériques. Ces deux facteurs de croissance ont boosté les revenus numériques de 45 % au troisième trimestre 2020 par rapport à l'année précédente. Les revenus numériques de Western Union représentent aujourd'hui 21 % du chiffre d'affaire des services pour les particuliers avec plus de 900 millions de dollars de recettes par an.

Grâce à l'expansion continue de son réseau mondial, Western Union est sur le point de devenir le leader mondial des services de paiement et de versement en temps réel dans le monde entier via sa plateforme inter-devise transfrontalière qui intègre avec fluidité la multiplicité des règlementations locales, de la conformité, des canaux, des devises et des langues. Ce service se traduit par une expérience de paiement caractérisée par la facilité d'utilisation, le choix, la confiance en les clients et entreprises, nouveaux et anciens, de Western Union, ainsi qu'une communauté qui ne cesse de s'élargir avec des partenaires issus des secteurs financiers, technologiques et des télécommunications.

« Notre stratégie s'articule autour d'un objectif : accompagner l'évolution du monde. L'exécution rapide à l'échelle mondiale nous permet d'être le moteur de la croissance des services de paiement transfrontaliers à l'échelle international avec un réseau mondial diversifié pour proposer nos solutions de paiement en tout lieu et à toute heure », a expliqué Jean Claude Farah, President Global Network chez Western Union.

Shelly Swanback, President Product and Platform chez Western Union a ajouté : « Notre plateforme internationale transfrontalière et inter-devise est si complète qu'elle s'élève au rang de référence des offres de paiement et de mouvement de fonds internationaux au service d'une clientèle en pleine expansion. Que vous soyez un particulier, une entreprise, un acteur du secteur technologique, une entité gouvernementale ou une ONG, où que vous initiez votre paiement, la souplesse de nos services nous permet de répondre à vos besoins facilement, avec flexibilité et assurance. »

Western Union a annoncé 96 % de croissance des transactions, dont 53 % pour WesternUnion.com, et une croissance continue importante en provenance des partenariats numériques au troisième trimestre 2020. L'entreprise était en première position pour les téléchargements de l'application mobile avec une longueur d'avance sur ses homologues et a indiqué que l'engagement des clients était élevé avec une croissance de 47 % du nombre moyen de clients actifs chaque mois.

Les partenariats de Western Union, qui représentent une opportunité de croissance sur le long terme au-delà de WesternUnion.com, ont la particularité de permettre aux entités tierces d'utiliser la plateforme internationale transfrontalière et inter-devise de Western Union. Par exemple, Western Union propose des services de transfert d'argent aux utilisateurs de stc pay, qui peuvent envoyer de l'argent vers plus de 200 pays et territoires et dans plus de 130 devises via cette application, grâce au vaste réseau Western Union qui comprend des comptes bancaires, des portefeuilles, des cartes et des commerces.

À propos de Western Union

The Western Union Company (NYSE : WU) est un leader mondial dans le domaine des mouvements de fonds et des paiements transfrontaliers inter-devises. Notre plateforme omnicanale relie le monde numérique au monde physique et permet aux consommateurs et aux entreprises d'envoyer ou de recevoir de l'argent, et d'effectuer des paiements rapidement, facilement et de manière fiable. En septembre 2020, notre réseau comprenait plus de 550?000 agences proposant les services de notre marque dans plus de 200 pays et territoires, avec la possibilité d'envoyer de l'argent sur des milliards de comptes. En outre, westernunion.com, notre canal qui a connu la plus forte croissance en 2019, est disponible dans plus de 75 pays (plus d'autres territoires), permettant de faire circuler de l'argent dans le monde entier. Grâce à sa portée mondiale, Western Union transfère l'argent pour le mieux, en mettant en relation les familles, amis et entreprises afin de permettre l'inclusion financière et de soutenir la croissance économique. Pour en savoir plus, visitez le site www.westernunion.com.

i Les versements en temps réel peuvent être effectués sur des comptes bancaires et/ou des portefeuilles et/ou des cartes auprès d'une sélection de partenaires et de banques dans plus de 100 pays.

ii La disponibilité du service et des fonds dépend de plusieurs facteurs, dont notamment le service sélectionné, le choix de l'option livraison différée, les conditions particulières applicable à chaque service, le montant envoyé, le pays de destination, la disponibilité de la devise concernée, la règlementation, les règles de protection des consommateurs, les exigences liées à l'identification, les horaires d'ouverture des agences et les différences entre les fuseaux horaires.

