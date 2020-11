Bientôt, de nouvelles bornes de recharge de véhicules électriques au Québec et au Nouveau-Brunswick





MONTRÉAL, le 24 nov. 2020 /CNW/ - Le gouvernement du Canada demeure déterminé à bâtir un avenir axé sur l'énergie propre pour consolider l'économie, créer de bons emplois dans la classe moyenne et soutenir notre secteur des ressources naturelles. Ce sera plus important que jamais maintenant que nous rouvrons l'économie et planifions notre relance pour l'après-pandémie.

Le ministre du Patrimoine canadien et député de Laurier-Sainte-Marie, l'honorable Steven Guilbeault, a annoncé aujourd'hui au nom du ministre des Ressources naturelles du Canada, l'honorable Seamus O'Regan, un investissement de 5 millions de dollars au Québec et au Nouveau-Brunswick pour l'installation de 100 bornes de recharge rapide pour véhicules électriques (VE), en appui à l'engagement gouvernemental de construire un réseau national de bornes de recharge rapide.

Les fonds permettront à l'association montréalaise Jour de la Terre Canada de construire et d'implanter des bornes pour VE, qui seront fonctionnelles d'ici 2021, dans le stationnement de 50 épiceries IGA des deux provinces.

L'investissement encouragera l'adoption de véhicules à émission zéro en donnant aux résidents des options de recharge plus nombreuses dans leurs lieux de vie, de travail et de loisirs.

Le financement fédéral provient du Programme d'infrastructure pour les véhicules à émission zéro de Ressources naturelles Canada, qui appuie l'objectif ambitieux du gouvernement de faire en sorte que, d'ici 2040, tous les véhicules de promenade vendus au pays soient des véhicules à émission zéro.

Le gouvernement a investi plus de 600 millions de dollars pour rendre les VE plus abordables et soutenir le déploiement d'un réseau pancanadien de bornes de recharge rapide ainsi que l'installation de bornes dans des zones centrales, notamment dans les rues, près des magasins et à proximité d'immeubles d'habitation et de lieux de travail.

Ces fonds serviront également à aménager entre autres des stations d'hydrogène dans des centres métropolitains. Grâce aux infrastructures qui seront aménagées avec ces investissements, les gens pourront recharger leur véhicule d'un bout à l'autre du pays. Des fonds seront aussi accordés pour la démonstration de technologies de recharge de prochaine génération, de même que pour l'élaboration de codes et de normes connexes.

Le gouvernement continue de soutenir des projets d'infrastructures vertes porteurs de bons emplois et d'un avenir plus vert, qui aideront le Canada à atteindre la carboneutralité d'ici 2050.

Citations

« Nous offrons aux conducteurs canadiens des options plus vertes pour rouler jusqu'à la destination de leur choix. C'est ainsi que nous atteindrons la carboneutralité d'ici 2050 et créerons un avenir où nos véhicules ne nuiront pas à l'environnement que nous chérissons tant. »

Seamus O'Regan

Ministre des Ressources naturelles du Canada

« Les véhicules électriques sont essentiels à la création d'un avenir axé sur l'énergie propre et l'annonce d'aujourd'hui est un pas de plus en ce sens. Notre gouvernement se réjouit de travailler à avancer des projets d'infrastructures vertes en collaboration avec des partenaires comme Jour de la Terre Canada, qui nous rapprochent de notre objectif : un secteur des transports carboneutre. »

Steven Guilbeault

Ministre du Patrimoine canadien et député de Laurier-Sainte-Marie

«?Le Jour de la Terre Canada remercie les ministres Seamus O'Regan et Steven Guilbeault ainsi que Ressources naturelles Canada pour leur appui au programme RechargÉco. Le soutien financier du gouvernement du Canada, combiné à la contribution du Fonds Éco IGA et des marchands IGA participants, permet le déploiement d'une initiative qui facilitera le passage des Canadiens et Canadiennes à l'électromobilité à l'heure de l'urgence climatique.?»

Thomas Mulcair

Président du conseil d'administration du Jour de la Terre Canada

« Les marchands IGA ont à coeur l'environnement depuis de nombreuses années. Nous avons tous ensemble mis sur pied il y a 12 ans le Fonds Éco IGA dans lequel nous avons versé plus de 12 M$ pour la réalisation de projets environnementaux dans toutes les régions du Québec. Contribuer à l'installation de bornes de recharge dans nos stationnements de supermarché est une autre façon de faire notre part tout en simplifiant la vie de nos clients. »

Luc Daigle

Président des marchés d'alimentation IGA extra Daigle

Document d'information : Annonce de financement d'investissement pour Jour de la Terre Canada (aussi appelé Tous les jours)

Vous trouverez ci-dessous la liste des emplacements des bornes de recharge pour véhicules électriques qui seront installées par Jour de la Terre Canada. Veuillez prendre note que ces emplacements sont susceptibles de changer.

Adresse Ville Code postal Province Région 645, boulevard Thibeau Cap-de-la-Madeleine (Trois-Rivières) G8T 6Z6 Québec Mauricie 6060, boulevard Jean XXIII Trois-Rivières G8Z 4B5 Québec Mauricie 547, rue Saint-Louis La Tuque G9X 2X3 Québec Mauricie 82, boulevard de Bromont, local 101 Bromont J2L 2K3 Québec Montérégie 2400, boulevard du Millénaire Saint-Basile-le-Grand J3N 1T8 Québec Montérégie 100, rue Théophile-Brassard Coteau-du-Lac J0P 1B0 Québec Montérégie 35, rue Principale Nord Sutton J0E 2K0 Québec Montérégie 810, rue Saint-Paul Saint-Rémi J0L 2L0 Québec Montérégie 249, boulevard Harwood Vaudreuil-Dorion J7V 1Y3 Québec Montérégie 1366, boulevard Monseigneur-Langlois Salaberry-de-Valleyfield J6S 1E3 Québec Montérégie 2605, rue d'Annemasse Boisbriand J7H 0A5 Québec Laurentides 465, avenue Bethany Lachute J8H 4H3 Québec Laurentides 1085, boulevard Roland-Godard Saint-Jérôme (Bellefeuille) J5L 2L1 Québec Laurentides 450, rue Blainville Est Sainte-Thérèse J7E 1N9 Québec Laurentides 101, rue Hébert Mont-Laurier J9L 3H9 Québec Laurentides 130, chemin du Lac-Millette Saint-Sauveur J0R 1R6 Québec Laurentides 2635, boulevard du Curé-Labelle Prévost J0R 1T0 Québec Laurentides 580, rue Victoria Edmundston E3V 3N1 Nouveau-Brunswick Nouveau-Brunswick 10, boulevard Saint-Pierre Est Caraquet E1W 1B6 Nouveau-Brunswick Nouveau-Brunswick 2765, boulevard de la Pinière Terrebonne J6X 0G3 Québec Lanaudière 860, avenue Gabriel-Brissette Berthierville J0K 1A0 Québec Lanaudière 3100, rue Henri-L.-Chevrette Saint-Félix-de-Valois J0K 2M0 Québec Lanaudière 5005, boulevard de l'Ormière Québec G1P 1K6 Québec Capitale-Nationale 5555, boulevard des Gradins Québec-Lebourgneuf G2J 1C8 Québec Capitale-Nationale 2295, avenue Chauveau Québec G2C 0G7 Québec Capitale-Nationale 1020, boulevard Mgr de Laval Baie-Saint-Paul G3Z 2W6 Québec Capitale-Nationale 3373, rue de la Hêtrière Saint-Augustin-de-Desmaures G3A 0M2 Québec Capitale-Nationale 1060, boulevard Guillaume-Couture Lévis G6W 0R8 Québec Capitale-Nationale 3964-3966, rue Notre-Dame Ouest Montréal H4C 1R1 Québec Montréal 9105, boulevard Taschereau Brossard J4Y 3B8 Québec Montréal 490, 28e Avenue Lachine H8S 3Z4 Québec Montréal 825, rue Saint-Laurent Ouest Longueuil J4K 2V1 Québec Montréal 120, boulevard Perron New-Richmond G0C 2B0 Québec Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 111, boulevard Gérard D. Levesque Paspébiac G0C 2K0 Québec Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 39A, montée de Sandy Beach Gaspé G4X 2A9 Québec Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 395, avenue Sirois Rimouski G5L 8R2 Québec Bas-Saint-Laurent 8980, boulevard Lacroix Saint-Georges de Beauce G5Y 2B5 Québec Chaudière-Appalaches 1000, boulevard Vachon Nord Sainte-Marie-de-Beauce G6E 1M2 Québec Chaudière-Appalaches 1324, boulevard Talbot Saguenay (Chicoutimi) G7H 4B8 Québec Saguenay-Lac-Saint-Jean 1199, boulevard Saint-Félicien Saint-Félicien G8K 3J1 Québec Saguenay-Lac-Saint-Jean 150, rue Angus Sud, local 10 East Angus J0B 1R0 Québec Estrie 3950, rue King Ouest Sherbrooke J1L 1P6 Québec Estrie 35, rue Principale Est Cookshire J0B 1M0 Québec Estrie 560, boulevard des Bois-Francs Sud Victoriaville G6P 5X4 Québec Centre-du-Québec 1248, boulevard de La Vérendrye Est Gatineau J8P 0A9 Québec Outaouais 105, avenue Senator Rouyn-Noranda J9X 7E7 Québec Abitibi-Témiscamingue 1801, 3e Avenue Val-d'Or J9P 5K1 Québec Abitibi-Témiscamingue 201, rue de la Falaise Témiscaming J0Z 3R0 Québec Abitibi-Témiscamingue 1703, route 105 Chelsea J9B 1P4 Québec Gatineau 380, boulevard Curé-Labelle Laval H7L 4T7 Québec Laval

