NAV CANADA envisage de rationaliser ses activités

OTTAWA, 24 nov. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- NAV CANADA poursuit ses démarches de rationalisation prudente de ses activités afin de maintenir la viabilité du système de navigation aérienne canadien. Elle procédera donc à de nouvelles révisions de ses services et lancera un examen des niveaux de service à six tours de contrôle. Ces démarches, toujours axées sur la sécurité, comprennent un examen rigoureux du trafic aérien visant à déterminer s'il y a lieu d'offrir des services consultatifs d'aéroport plutôt que le contrôle de la circulation aérienne.



NAV CANADA se doit de respecter son engagement à exploiter efficacement le système de navigation aérienne du Canada, en s'assurant que les services fournis répondent aux demandes du marché. Les emplacements suivants ont été sélectionnés pour faire l'objet d'un examen en raison des niveaux de trafic à long terme, y compris avant la pandémie :

Tour de Fort McMurray (Alberta)

Tour de Prince George (Colombie-Britannique)

Tour de Regina (Saskatchewan)

Tour de Sault Ste. Marie (Ontario)

Tour de Whitehorse (Yukon)

Tour de Windsor (Ontario)

Les études aéronautiques suivent un processus axé sur la sécurité et réglementé par Transports Canada, que NAV CANADA applique depuis plus de 20 ans afin de conserver son bilan de sécurité reconnu mondialement. Cette approche rigoureuse et systématique, dont le facteur clé est la sécurité, prévoit une consultation exhaustive de toutes les parties prenantes touchées.

NAV CANADA est une société privée sans but lucratif qui fournit des services de contrôle de la circulation aérienne, des services consultatifs d'aéroport, des exposés météorologiques ainsi que des services d'information aéronautique dans plus de 18 millions de kilomètres carrés d'espace aérien intérieur et océanique.

Conformément à la Loi sur la commercialisation des services de navigation aérienne civile, NAV CANADA recouvre ses dépenses de fonctionnement au moyen de redevances facturées à ses clients en fonction d'un seuil de rentabilité.

Transporteurs aériens, exploitants de fret, vols nolisés et d'hélicoptères, taxis aériens, ainsi que l'aviation générale et d'affaires bénéficient tous des services fournis par NAV CANADA.

Les études aéronautiques tiennent compte de tous les facteurs pertinents, dont le volume, la composition et la répartition du trafic durant la journée, les conditions météorologiques, la configuration de l'aéroport et de l'espace aérien, l'activité de surface et les exigences des utilisateurs concernant l'efficacité. Des consultations officielles avec les parties prenantes constituent une partie intégrante de toutes les études aéronautiques.

NAV CANADA présente sans conteste l'un des meilleurs bilans de sécurité au monde parmi les fournisseurs de services de navigation aérienne. Ce bilan est le fruit d'une approche décisionnelle réglementée, qui place la sécurité au coeur de tout ce que fait la Société.



NAV CANADA est une société privée sans but lucratif, créée en 1996, qui fournit des services de contrôle de la circulation aérienne, des services consultatifs d'aéroport, des exposés météorologiques ainsi que des services d'information aéronautique dans plus de 18 millions de kilomètres carrés d'espace aérien intérieur et d'espace aérien international sous contrôle canadien.

La Société est reconnue à l'échelle internationale pour son dossier de sécurité et ses innovations technologiques. Les systèmes de gestion de la circulation aérienne élaborés par NAV CANADA sont utilisés par des fournisseurs de services de navigation aérienne partout dans le monde.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :

Brian Boudreau

Gestionnaire, Relations avec les médias

media@navcanada.ca

Ligne d'information des médias : 1-888-562-8226

