AIT Worldwide Logistics acquiert les pionniers de la livraison résidentielle au Royaume-Uni, Panther Logistics





L'achat approfondit l'expertise d'AIT en matière de livraison à domicile d'e-commerce et accroît son empreinte mondiale

ITASCA, Illinois, 24 Novembre, 2020 /PRNewswire/ -- AIT Worldwide Logistics, le leader des solutions de chaîne d'approvisionnement, a annoncé aujourd'hui l'acquisition de Panther Logistics, une entreprise britannique spécialisée dans la logistique du transport résidentiel d'e-commerce, qui se spécialise dans la livraison lourde et haut de gamme.

« Je suis fier de partager que, même en ces temps difficiles, AIT continue à exécuter ses plans de croissance stratégique, en ajoutant des coéquipiers, des connaissances et des emplacements physiques précieux à son réseau mondial grâce à des acquisitions soigneusement planifiées », a déclaré le président et directeur général d'AIT, Vaughn Moore. « Au-delà de cela, je suis ravi d'unir mes forces et d'accueillir chacun des professionnels compétents de Panther dans l'équipe d'AIT. »

Cette dernière acquisition par AIT ajoute au réseau mondial de l'entreprise plus de 400 personnes réparties sur huit sites au Royaume-Uni. Elle fait suite à l'achat par AIT du transitaire Unitrans International Corporation, basé à Los Angeles, l'année dernière, et aux acquisitions en 2018 du transitaire de logistique alimentaire WorldFresh Express et de la société britannique ConneXion World Cargo.

« L'équipe d'experts en logistique de Panther est réputée au Royaume-Uni pour son engagement à fournir des services de livraison à domicile rapides et de qualité », a déclaré Keith Tholan, directeur de l'exploitation d'AIT. « Il est apparu très vite que l'intégration des experts de Panther dans le réseau AIT serait une aubaine pour nos clients à la recherche d'options résidentielles abordables, flexibles et fiables, en particulier pour les livraisons de commerce électronique, car ce marché continue de prospérer. »

Le directeur exécutif de Panther, Colin McCarthy, a déclaré que son équipe est ravie de se diriger vers un avenir brillant chez AIT.

« Depuis plus de 30 ans, nous aidons les entreprises à offrir à leurs clients les meilleures options de livraison et une flexibilité imbattable, et nous sommes heureux de poursuivre cette tradition à une échelle encore plus grande dans le cadre du réseau mondial étendu d'AIT », a ajouté M. McCarthy.

Les conditions de l'accord d'AIT Worldwide Logistics pour l'acquisition de Panther n'ont pas été divulguées.

À propos d'AIT Worldwide Logistics

AIT Worldwide Logistics aide les entreprises à se développer en élargissant l'accès aux marchés du monde entier où elles peuvent vendre et se procurer leurs matières premières, composants et produits finis. Depuis plus de 40 ans, le leader de la gestion des transports, basé à Chicago, s'appuie sur une approche consultative pour construire un réseau mondial et des partenariats de confiance dans presque tous les secteurs, notamment l'aérospatiale, le commerce électronique, l'alimentation, le gouvernement, les soins de santé, les sciences de la vie et la vente au détail. Soutenu par une technologie évolutive et conviviale, le modèle commercial flexible d'AIT offre des solutions de chaîne d'approvisionnement précisément adaptées au fret maritime, aérien et terrestre, dans les délais et les budgets impartis. Avec des équipes d'experts réparties sur plus de 75 sites en Asie, en Europe et en Amérique du Nord, les options de services complets d'AIT comprennent également le dédouanement, la gestion d'entrepôt et les services haut de gamme. Pour en savoir plus, consultez le site www.aitworldwide.com .

Notre mission

Chez AIT, nous recherchons énergiquement les occasions de gagner la confiance de nos clients en leur proposant des solutions logistiques mondiales exceptionnelles tout en valorisant avec passion nos collègues, nos partenaires et nos communautés.

