Fermeture saisonnière de l'escalier et du sentier de la Colline du Parlement





GATINEAU, QC, le 23 nov. 2020 /CNW/ - Services publics et Approvisionnement Canada souhaite informer les piétons que le sentier derrière l'édifice du Centre et l'escalier de l'escarpement ouest de la Colline du Parlement sont maintenant fermés pour l'hiver. Le monument de la Reine Victoria et la zone environnante, situés à l'ouest de l'édifice du Centre, seront également fermés pour la saison.

Cette fermeture saisonnière est effectuée pour des raisons de santé et de sécurité. L'escalier et le sentier rouvriront au printemps.

