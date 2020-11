Virage 4.0 - Québec accorde plus de 2,9 M$ à l'entreprise Les Bois de plancher PG inc.





SAINT-ÉDOUARD-DE-LOTBINIÈRE, QC, le 24 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Le Gouvernement du Québec accorde une contribution financière totalisant plus de 2,9 M$ à l'entreprise Les Bois de plancher PG inc. afin de lui permettre de poursuivre les améliorations de ses processus s'inscrivant au coeur de son grand virage 4.0.

Spécialisé dans la fabrication de planchers de bois franc, ce fleuron de la MRC de Lotbinière s'active à faire évoluer ses procédés afin d'améliorer toutes les facettes de sa production. Cela se traduit par des gains en rendement-matière, par l'automatisation de certaines tâches ainsi que par une meilleure gestion de ses inventaires et de sa production.

L'initiative financée rendra possible la consolidation de près de 180 emplois, en plus de résoudre un problème de recrutement de main-d'oeuvre pour le poste de classeur de grade et de qualité. Le projet consiste notamment à installer de l'équipement permettant d'automatiser le poste de classeur de grade et de modifier une extrudeuse pour en permettre son automatisation.

La contribution financière à ce grand projet évalué à plus de 4 M$ est répartie de la façon suivante :

le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs accorde une somme de 1 846 318 $ par l'entremise de son Programme Innovation Bois;

Investissement Québec consent un prêt à terme de 1 147 500 $;

la Banque de développement du Canada (BDC) alloue également un prêt à terme de 1 147 500 $.

Citations :

« Avec plus de 160 projets acceptés à ce jour, lesquels ont généré des investissements totaux de plus de 746 M$, le Programme Innovation Bois nous permet d'accompagner des entrepreneurs et de favoriser la naissance d'initiatives novatrices qui contribuent à la vitalité économique de l'ensemble du Québec. La modernisation et l'optimisation des procédés de fabrication sont au nombre des défis que doivent relever les entreprises québécoises et c'est avec beaucoup de fierté que notre gouvernement s'inscrit à titre de partenaire de ces réalisations. »

Pierre Dufour, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec

« La région de la Chaudière-Appalaches est reconnue pour la vitalité de ses entreprises. Alors que le recrutement de la main-d'oeuvre constitue un défi quotidien que doivent affronter les entrepreneurs, il est rassurant de voir que plusieurs d'entre eux n'hésitent pas à développer des solutions innovantes. L'automatisation permet de revoir les modèles en intégrant l'énorme potentiel de la technologie et de faire face au marché du travail en constante évolution. »

Marie-Eve Proulx, ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches

« Je suis fière de ce soutien financier offert à l'entreprise Les Bois de plancher PG inc. qui permettra l'optimisation et la modernisation de ses installations. Depuis plus de 40 ans, ses produits sont synonymes de qualité et les sommes annoncées aujourd'hui vont au-delà de l'aide financière et des gains en productivité. Elles se traduiront par l'essor d'une entreprise innovante dans la région et favoriseront son dynamisme. »

Isabelle Lecours, députée de Lotbinière-Frontenac

« Les entreprises qui savent faire preuve d'innovation et qui prennent activement le virage numérique et technologique s'assurent d'être plus performantes et plus compétitives. Les Bois de plancher PG inc. s'inscrivent dans cette mouvance. Notre équipe régionale, avec le soutien des experts d'Investissement Québec-CRIQ, est et continuera d'être à leurs côtés pour les accompagner dans la poursuite de leur démarche d'automatisation. Investissement Québec est fier de soutenir ce manufacturier qui se distingue par sa volonté constante d'optimiser sa productivité et qui fait rayonner toute la région de la Chaudière-Appalaches. »

Guy LeBlanc, président-directeur général d'Investissement Québec

« Depuis plus de vingt ans, BDC appuie Les Bois de plancher PG inc. avec un financement adapté à leurs différents projets. En tant que banque des entrepreneurs, nous sommes particulièrement fiers de prendre part à leur virage 4.0 qui positionne l'entreprise pour l'avenir. Je suis certaine que leur investissement inspirera des entrepreneurs de partout au Québec à tirer parti de la technologie. »

Chantal Rémy, première vice-présidente, Québec et Atlantique, BDC

« L'automatisation et la robotisation de nos procédés de fabrication nous permettront d'augmenter la productivité de nos usines. Ce soutien du gouvernement du Québec et de la Banque de développement du Canada nous permet de poursuivre notre croissance, de continuer notre virage 4.0 et d'offrir à des employés d'accéder à des emplois plus stimulants. L'innovation fait partie de notre culture d'entreprise afin de nous rendre plus performants et efficaces. »

Anne-Marie Faucher, présidente-directrice générale de Les Bois de plancher PG inc.

Faits saillants :

Le Programme Innovation Bois permet de soutenir des projets innovants tout en favorisant la diversification de l'approvisionnement des usines en encourageant la transformation des bois de qualité inférieure.

Investissement Québec (IQ) a comme rôle de stimuler l'innovation dans les entreprises, l'entrepreneuriat et les exportations ainsi que de faire croître l'investissement local et étranger dans toutes les régions du Québec. IQ offre aux entreprises de toutes tailles un accompagnement personnalisé, une expertise technologique et des solutions financières flexibles à toutes les étapes de leur croissance.

BDC est la banque des entrepreneurs canadiens. Elle offre un accès à du financement ainsi que des services-conseils afin d'aider les entreprises canadiennes à croître et à réussir. BDC Capital, sa division d'investissement, propose une vaste gamme de solutions de capital et de financement personnalisé. Depuis plus de 75 ans, la BDC a pour objectif de soutenir les entrepreneurs de tous les secteurs et à toutes les étapes de leur croissance.

