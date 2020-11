Avis aux médias - L'UMQ participera aux audiences publiques du Comité consultatif sur la réalité policière





MONTRÉAL, le 24 nov. 2020 /CNW Telbec/ - La présidente de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) et mairesse de Sainte-Julie, madame Suzanne Roy, le président de la Commission de la sécurité publique de l'Union et maire de Shawinigan, monsieur Michel Angers, et le président du Comité sur les corps de police municipaux de l'Union et maire de Thetford Mines, monsieur Marc-Alexandre Brousseau, participeront par visioconférence, le 26 novembre prochain, aux audiences publiques du Comité consultatif sur la réalité policière (CCRP).

Les porte-parole de l'UMQ présenteront à cette occasion les commentaires du milieu municipal par rapport au livre vert Réalité policière au Québec : modernité, confiance et efficience, déposé en décembre 2019 par la vice-première ministre du Québec et ministre de la Sécurité publique, madame Geneviève Guilbault. Ils formuleront également des recommandations afin de revoir l'organisation policière et d'améliorer les services policiers dans toutes les régions, au bénéficie des citoyennes et des citoyens.

Madame Roy et Messieurs Angers et Brousseau seront disponibles pour accorder des entrevues après leur présentation.

Quoi?: Participation de l'UMQ aux audiences publiques du Comité consultatif sur la réalité policière



Date?: Jeudi 26 novembre 2020



Heure?: 9 h - 9 h 45



Lieu?: En ligne par visioconférence (l'enregistrement vidéo de la présentation sera disponible dès le

27 novembre 2020 sur le site Internet du ministère de la Sécurité publique)

Depuis plus de 100 ans, l'UMQ rassemble les gouvernements de proximité de toutes les régions du Québec. Sa mission est d'exercer un leadership fort pour des gouvernements de proximité autonomes et efficaces. Elle mobilise l'expertise municipale, accompagne ses membres dans l'exercice de leurs compétences et valorise la démocratie municipale. Ses membres, qui représentent plus de 85 % de la population et du territoire du Québec, sont regroupés en caucus d'affinité : municipalités locales, municipalités de centralité, cités régionales, grandes villes et municipalités de la Métropole.

