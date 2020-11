AMP Drummond pourra accélérer sa croissance et développer de nouveaux marchés internationaux





DRUMMONDVILLE, QC, le 24 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

AMP Drummond est une PME innovante spécialisée dans la fabrication de verrous de remorques et dans l'usinage de précision. Afin de poursuivre sa croissance sur les marchés internationaux et d'améliorer l'efficacité de ses efforts de commercialisation, des investissements sont requis dans le système de gestion de la clientèle de l'entreprise et dans le développement de nouveau matériel numérique promotionnel de ses produits. Pour ce faire, AMP Drummond bénéficiera d'une contribution remboursable de 138 000 $ de Développement économique Canada pour les régions du Québec. Cette aide financière permettra à l'entreprise d'accélérer sa croissance par le déploiement d'une stratégie de commercialisation numérique à l'international.

Ce financement a été annoncé aujourd'hui par Élisabeth Brière, députée de Sherbrooke et secrétaire parlementaire de l'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles (Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec). L'aide du gouvernement du Canada portera plus spécifiquement sur la production et la diffusion de matériel promotionnel numérique, la mise en place d'un système de gestion de la relation avec la clientèle et l'achat de frais de priorités pour les moteurs de recherche. Le projet permettra la création d'un emploi à temps plein et une hausse des exportations de l'entreprise.

Fondée en 2001, AMP Drummond inc. (AMP) est une entreprise manufacturière qui compte 12 employés et qui se spécialise dans la fabrication de verrous et cadenas antivols pour plusieurs types de remorques. Sa clientèle se compose principalement d'entrepreneurs en construction et de propriétaires de véhicules récréatifs (bateaux, roulottes, etc.). La PME détient plusieurs systèmes de verrous brevetés en raison de leur conception unique qui réduit le risque de vol par rapport aux produits comparables. Les solutions offertes par AMP sont de plus en plus exigées par les compagnies d'assurance en raison de leur fiabilité.

L'annonce d'aujourd'hui est une nouvelle preuve de l'engagement du gouvernement du Canada envers les entreprises manufacturières du pays. En les aidant dans la poursuite de leurs activités et en stimulant leur croissance, le gouvernement contribue à faire en sorte que l'industrie manufacturière québécoise joue un rôle majeur dans la reprise économique du Canada.

Citations

« En aidant les entreprises à investir dans des équipements et des appareils qui les rendront plus performantes ou dans des stratégies de commercialisation qui les feront connaître dans de nouveaux marchés, le gouvernement du Canada demeure fidèle à ses engagements qui consistent à stimuler l'expansion, l'innovation et l'exportation. »

Élisabeth Brière, députée de Sherbrooke et secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique et des Langues officielles (Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec)

« Nous sommes là pour appuyer les travailleurs et les PME canadiennes. Nous aidons les entreprises et les secteurs de l'économie canadienne en effectuant des investissements qui favorisent leur productivité et appuient leur compétitivité dans les marchés d'exportation. Nous sommes fiers de soutenir AMP Drummond afin d'accélérer sa croissance tout en contribuant à la relance économique du Québec et du Canada. En aidant les PME à devenir plus novatrices et concurrentielles, nous préparons les Canadiens aux emplois d'aujourd'hui et de demain. »

L'honorable Mélanie Joly, députée d'Ahuntsic-Cartierville, ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable de DEC

« Nous remercions DEC et le gouvernement du Canada pour cette contribution qui démontre leur confiance en notre équipe ainsi qu'en nos produits Amplock. Cet appui nous permet de poursuivre notre croissance et d'améliorer notre efficacité et nous donne les moyens pour atteindre nos objectifs. »

André Paré, président, AMP Drummond

Faits en bref

L'annonce d'aujourd'hui est faite au nom de l'honorable Mélanie Joly , ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable des six agences de développement régional, dont DEC.

, ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable des six agences de développement régional, dont DEC. Les fonds ont été consentis en vertu du programme Croissance économique régionale par l'innovation de DEC. Ce programme s'adresse aux entrepreneurs qui misent sur l'innovation pour faire croître leur entreprise et la rendre plus compétitive, de même qu'aux acteurs économiques régionaux qui contribuent à créer un environnement entrepreneurial propice à l'innovation et à une croissance pour tous, dans toutes les régions.

DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Fort de ses 12 bureaux d'affaires, DEC est présent pour accompagner les entreprises, les organismes d'appui et les régions du Québec vers l'économie de demain.

