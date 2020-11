American Wave Machines, Inc. Annonce deux projets PerfectSwell®





Les projets obtiennent une approbation le même jour en Californie et en Floride

SOLANA BEACH, Californie, 24 novembre 2020 /CNW/ - American Wave Machines, Inc. (AWM) annonce avoir obtenu, le même jour, une approbation pour deux projets PerfectSwell®. Le conseil de superviseurs du comté de Riverside a approuvé à l'unanimité le luxueux projet de développement du Thermal Beach Club. Le même jour, les commissionnaires de New Smyrna Beach ont approuvé un amendement à l'entente du projet Ocean Gate Commerce Center, un projet de développement commercial de 73 hectares, pour l'ajout d'une piscine à vagues PerfectSwell®.

Le Thermal Beach Club sera construit sur un terrain de 97 hectares, au sein du Kohl Ranch, dans la région de Palm Springs, non loin de la côte ouest. Le complexe propose un front de mer dans le désert et abrite une promenade longeant la lagune. La piscine PerfectSwell® permettra aux amateurs de surf récréatif et compétitif de profiter de vagues programmables.

« Nous sommes ravis de collaborer avec AWM pour fournir des conditions parfaites dans un cadre semblable à celui de l'océan, ainsi qu'un environnement constamment ensoleillé et une expérience de plage sécurisée, a déclaré Brian Grantham de Whitestar Development. Avec le Thermal Beach Club, nous sommes fiers d'aider la région à créer des emplois, à générer des recettes fiscales et à mettre en place une infrastructure solide. »

Le projet Ocean Gate se situera en Floride, à New Smyrna Beach, la cinquième ville de surf aux États-Unis, au niveau de l'I-95, un axe routier très fréquenté. Abritant des hôtels, des restaurants et des installations de divertissement sportif, Ocean Gate deviendra un lieu incontournable pour les amateurs de plage d'Orlando grâce à sa proximité avec les meilleures destinations au monde pour les sports nautiques et le principal lieu de surf de la côte est.

« Le fait que deux de nos projets aient été approuvés le même jour témoigne clairement de la position de chef de file que PerfectSwell occupe dans le domaine du surf hors de l'océan, a déclaré Mike Lopez, promoteur de projet et vice-président principal d'AWM. Le lancement de nos projets au Brésil et au Japon en 2021, ainsi que celui de nos projets en Californie et en Floride peu après, aidera PerfectSwell® à devenir un leader mondial du surf et de sa culture. Un autre projet est prévu en Australie par la suite. »

American Wave Machines, Inc est la première entreprise de technologie de surf et s'appuie sur un vaste portefeuille de brevets aux États-Unis et à l'étranger pour produire des expériences de surf authentiques. Les sites SurfStream® peuvent accueillir des centaines de personnes, tandis que les piscines de surf PerfectSwell® occupent une surface de plus de 0,4 hectare et peuvent accueillir des milliers de personnes. Depuis 2007, plus de 3 000 000 séances ont eu lieu dans les installations d'American Wave Machines dans le monde entier.

