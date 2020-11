La plateforme mondiale d'investissements immobiliers de BentallGreenOak distinguée dans le Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB) de 2020, réaffirmant ainsi ses 10 années de leadership en ESG





a annoncé que sa plateforme mondiale d'investissements immobiliers s'est une fois encore hissé au top du classement mondial dans le cadre de l'indice annuel Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB). BGP est ainsi consacré pour la 10e année consécutive pour son excellent leadership en ESG au niveau mondial. En se focalisant de plus en plus sur la résilience des actifs comme un élément important dans sa stratégie de gestion des investissements pour ses clients, plusieurs comptes BGO ont été propulsés au 1e rang mondial parmi les 412 participants du Module de résilience de GRESB.

Le BGO Diversified US Property Fund poursuit son leadership acquis en 2019 par son classement au 1er rang dans le groupe de référence des fonds diversifiés aux États-Unis, 2e dans les Amériques, secteur diversifié et 4e mondial pour le secteur Diversifié dans le groupe de référence Non-cotés. Le Sun Life General Account a obtenu son meilleur résultat à ce jour, notamment 2e au Canada et 6e mondial pour le secteur Diversifié dans le groupe de référence Non-cotés. Le Prime Canadian Fund réaffirme sa présence parmi les 3 premiers, en occupant la 3e place du groupe de référence des fonds diversifiés canadiens. Prime a également reçu le prix du Leader du secteur pour ses Développements, dans le secteur Diversifié - Bureau/Résidentiel, Non-cotés. Se présentant pour la première fois au GRESB sous BGO, West End of London Property Unit Trust (WELPUT) a amélioré son classement en s'assurant le 3e rang dans le groupe de référence Bureau Royaume-Uni : Entreprise, Valeur ajoutée ; et 8e au niveau mondial dans la catégorie Bureau, groupe Non-cotés.

« Notre mission à faire de la durabilité le principe sur lequel s'oriente notre approche à la responsabilité de l'entreprise et à la garantie d'une croissance extraordinaire pour nos clients se reflète dans les résultats que nous avons atteints cette année au GRESB », a déclaré Sonny Kalsi, président directeur général de BentallGreenOak. « Les employés de BGO sont engagés dans le monde entier à innover continuellement et à puiser dans des opportunités inexploitées afin de générer de la valeur pour nos clients par le biais de notre programme ESG de classe internationale. Nous sommes impatients d'aller encore plus loin en nous inspirant du succès de cette année. »

« L'excellence continue du programme ESG de BentallGreenOak est absolument remarquable et met la barre haut pour ses pairs à l'échelle internationale. Grâce à son leadership reconnu depuis dix années, le prix Leader du secteur GRESB 2020 souligne la manière dont l'engagement de BentallGreenOak vis-à-vis de la durabilité, l'innovation et l'apport d'impacts positifs est profondément établi à tous les niveaux organisationnels », a déclaré Dan Winters, responsable Amériques chez GRESB.

« Le classement de nos fonds au premier rang dans la catégorie Module de résilience GRESB souligne l'importance qu'accorde BGO à la question des risques climatiques aux niveaux des propriétés et du portefeuille afin de stimuler les retours à long-terme pour nos clients et investisseurs », a déclaré Anna Murray, directrice générale et responsable mondiale d'ESG chez BentallGreenOak. « Nous sommes fiers de l'accent que nos équipes Gestion des investissements et Propriétés mettent sur la garantie de la pérennité de nos portefeuilles. La planification stratégique, les informations orientées sur les données et la méthodologie standardisée permettent à nos équipes d'évaluer et de mitiger les sérieuses vulnérabilités lors de la mise en place de futurs portefeuilles pour les clients et investisseurs de BGO. »

En 2020, plus de 1 200 sociétés de propriétés, sociétés de placements immobiliers (SPI), fonds et promoteurs ont participé à l'évaluation immobilière de GRESB, représentant au total une valeur de 4,8 billions USD d'actifs gérés. L'évaluation concerne plus de 96 000 actifs dans 64 pays.

À propos de GRESB

Les prix Global Real Estate Sustainability Benchmark (« GRESB ») se basent sur l'évaluation par GRESB de sept critères de durabilité qui utilisent 50 indicateurs liés à l'immobilier. L'évaluation comprend des informations sur les indicateurs de performance de la propriété, tels que la consommation de l'énergie, les émissions de gaz à effet de serre, la consommation de l'eau, et les déchets. Les détails du questionnaire, de l'évaluation de GRESB et la méthode de notation des réponses se trouvent ici : https://gresb.com/gresb-real-estate-assessment/.

À propos de BentallGreenOak

BentallGreenOak est l'un des principaux conseillers internationaux en gestion des investissements immobiliers et un fournisseur de services immobiliers reconnu dans le monde entier. BentallGreenOak sert les intérêts de plus de 750 clients institutionnels avec approximativement 50 milliards USD d'actifs en gestion (en date du 30 septembre 2020) ainsi qu'une expertise en gestion des actifs pour les bureaux, la vente au détail, le secteur industriel et les propriétés multirésidentielles dans le monde entier. BentallGreenOak possède des bureaux dans 24 villes situées dans douze pays à travers trois continents. L'entreprise détient des connaissances et une expérience locales vastes, et des réseaux étendus dans toutes les régions où elle investit et gère les actifs immobiliers de ses clients. BentallGreenOak fait partie de Gestion SLC, l'entité institutionnelle alternative de gestion des actifs de Sun Life.

Les actifs sous gestion indiqués ci-dessus comprennent des titres de participation immobiliers et des placements hypothécaires gérés par le groupe des sociétés de BentallGreenOak et de leurs affiliés.

Pour en savoir plus, veuillez visiter www.bentallgreenoak.com.

