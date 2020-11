Martin Imbleau nommé président-directeur général de l'Administration portuaire de Montréal





Nomination pour le 1er janvier 2021

MONTRÉAL, le 24 nov. 2020 /CNW Telbec/ - L'Administration portuaire de Montréal (APM) est heureuse d'annoncer la nomination de Monsieur Martin Imbleau au poste de président-directeur général. Ayant occupé des postes de haute direction depuis une quinzaine d'années et développé une grande expérience en stratégie, en opération, en développement des affaires de même que dans la gestion de grands projets d'infrastructure, il succèdera à Sylvie Vachon, qui prendra sa retraite le 31 décembre 2020, après une carrière de 30 ans à l'APM dont 11 années comme PDG. Monsieur Imbleau entrera en poste le 1er janvier 2021.

Avocat de formation, titulaire d'une maîtrise en droit international et auteur d'ouvrages sur les droits humains, M. Imbleau possède également une solide expérience dans le secteur des utilités publiques au service des communautés. Il a occupé différentes fonctions de direction et de vice-présidence pendant près de vingt ans chez Énergir, et depuis avril dernier, il occupe le poste de vice-président stratégies d'entreprises et développement des affaires à Hydro-Québec

«?Au nom de tous les membres du conseil d'administration, c'est avec plaisir que j'accueille Martin à la tête de la solide équipe de l'APM?», a déclaré Marie-Claude Boisvert, présidente du conseil d'administration de l'APM. «?Je profite aussi de cette occasion pour remercier chaleureusement Sylvie Vachon pour tout ce qu'elle a accompli à titre de PDG de l'APM. Sous sa présidence, le Port de Montréal a connu une croissance sans précédent grâce notamment à la réalisation de ses nombreux projets, à une diversification de ses marchés et au renforcement de ses liens commerciaux internationaux. Sylvie a déployé une vision stratégique axée sur l'innovation et le développement durable, tout en se démarquant par sa grande force mobilisatrice au sein de l'ensemble de l'écosystème logistique du Grand Montréal. Je la remercie et lui souhaite une retraite à la hauteur de ses attentes?».

«?C'est un privilège pour moi de prendre les rênes de l'APM après avoir travaillé pendant plus de vingt années dans le secteur public. Le Port de Montréal est la porte d'entrée commerciale de l'est du Canada, un moteur économique puissant et un modèle de développement durable. C'est avec beaucoup de fierté que je m'engage aujourd'hui à garder le cap sur l'excellence et la performance qui font la réputation du Port de Montréal à l'échelle internationale?» de dire Martin Imbleau, qui entrera en poste le 1er janvier 2021. Sylvie Vachon l'accompagnera au cours des prochains mois afin d'assurer une saine transition.

À propos du Port de Montréal

Exploité par l'Administration portuaire de Montréal (APM), le Port de Montréal est le 2e plus important port au Canada et un centre de transbordement diversifié qui traite tous les types de marchandises : conteneurisées et non conteneurisées, vrac liquide et vrac solide. Seul port à conteneurs au Québec, il est un port de destination desservi par les plus grandes lignes maritimes au monde. Il est également une plaque tournante intermodale, dont l'offre de service est unique en Amérique du Nord, qui possède son propre réseau de chemin de fer directement sur les quais, relié aux deux réseaux ferroviaires pancanadiens. L'APM exploite aussi un terminal de croisières et un centre d'interprétation portuaire.

L'APM intègre les volets économique, social et environnemental dans ses démarches d'entreprise. Cet engagement est encadré dans une politique de développement durable, dont les principes directeurs visent l'implication, la coopération et la transparence. L'activité portuaire soutient 19?000 emplois et génère des retombées économiques de l'ordre de 2,6 milliards de dollars par année.

