Nouvelle campagne de valorisation des vins embouteillés ici





GRANBY, QC, le 24 nov. 2020 /CNW Telbec/ - L'Association des négociants embouteilleurs de vins (ANEV) est fière de dévoiler sa campagne numérique Embouteillé ici, visant à renseigner les consommateurs sur les nombreux avantages des vins embouteillés au Québec et, par le fait même, valoriser cette pratique encore méconnue.

S'activant sur le site Web www.embouteilleici.com et sur la page Facebook Embouteillé ici, ces outils permettront aux gens de poser leur question sur les vins embouteillés au Québec et obtenir des réponses des experts de l'industrie. Embouteillé ici se veut une plateforme de référence pour les consommateurs et les nombreux partenaires de l'industrie.

« Avec l'engouement des Québécois pour les produits à valeur ajoutée pour la province ainsi que le dévoilement par la SAQ d'identifications distinctes pour les produits embouteillés au Québec, c'était l'occasion parfaite de valoriser et mettre en lumière notre secteur d'activité et nos produits » souligne Olivier Bourbeau, président de l'ANEV.

Les vins embouteillés au Québec sont disponibles dans les succursales SAQ. Ils sont gages de qualité, offrent une empreinte environnementale réduite et ont d'importantes retombées économiques pour l'ensemble de la province. Soyez fier de votre choix avec les vins embouteillés ici.

À propos de l'ANEV

L'Association des négociants embouteilleurs de vins (ANEV) regroupe les plus importantes entreprises spécialisées dans l'embouteillage des vins au Québec. Sa mission est de promouvoir le développement de l'industrie des vins embouteillés près des lieux de consommation, valoriser la qualité de ces vins, contribuer à l'essor économique du Québec et faire reconnaître les bénéfices environnementaux.

