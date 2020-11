/R E P R I S E -- La Banque Scotia annoncera ses résultats du quatrième trimestre de 2020/





TORONTO, le 5 nov. 2020 /CNW/ - La Banque Scotia annoncera les résultats de son quatrième trimestre le mardi 1er décembre 2020.

Communiqué de presse

Un communiqué de presse sur les résultats du quatrième trimestre sera publié au Canada et aux États-Unis par le Groupe CNW vers 5 h 30 (HNE) le mardi 1er décembre 2020.

Conférence téléphonique

La conférence téléphonique débutera à 7 h 15 (HNE) le mardi 1er décembre 2020 et durera environ une heure.

Les parties intéressées peuvent suivre la conférence :

en mode écoute seulement, en composant le 416-641-6104 ou le 1-800-952-5114 (numéro sans frais en Amérique du Nord), code 1645183 suivi du carré (#), quelques minutes avant 7 h 15 (HNE);

sur Internet, à la page Relations avec les investisseurs au www.banquescotia.com.

Pendant la conférence téléphonique, les auditeurs peuvent également consulter l'information sur les résultats du quatrième trimestre à la page Relations avec les investisseurs au www.banquescotia.com.

Une période de questions suivra la présentation des résultats par la haute direction de la Banque Scotia.

Enregistrement de la conférence téléphonique

Un enregistrement de la conférence téléphonique sera accessible du mardi 1er décembre 2020 au jeudi 31 décembre 2020, au 905-694-9451 ou au 1-800-408-3053 (numéro sans frais en Amérique du Nord). Le code d'accès est 2953890 suivi du carré (#).

Un enregistrement de la conférence diffusée sur le Web sera accessible pendant trois mois à la page Relations avec les investisseurs, au www.banquescotia.com, à compter du mardi 1er décembre 2020 vers 18 h (HNE).

À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia compte parmi les chefs de file du secteur bancaire dans les Amériques. Dans l'esprit de sa mission d'entreprise, « pour l'avenir de tous », elle contribue à la réussite de ses clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. Au 31 juillet 2020, l'effectif de la Banque Scotia comptait plus de 90 000 employés et les actifs s'élevaient à environ 1 200 milliards de dollars. Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter le http://www.scotiabank.com et suivre le fil @ScotiabankViews sur Twitter.

