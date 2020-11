Une des plus importantes agence de services de photographie au Canada choisit Urbanimmersive pour ses visites 3D et plans de plancher





SAINT-HUBERT, Québec, 24 nov. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Urbanimmersive inc. («?Urbanimmersive?», la «?Société?» ou «?UI?») (TSX CROISSANCE : UI) (OTC PINK : UBMRF) est heureuse d'annoncer aujourd'hui qu'EGP TechnoVirtuel Inc. (« EGP »), l'une des agences de services de photographie les plus importantes et à la croissance la plus rapide au Canada, choisit Urbanimmersive comme fournisseur de ses visites immersives 3D et plans de plancher.



Après plusieurs années à utiliser d'autres solutions de visites 3D, EGP a récemment lancé un processus rigoureux afin de dénicher une solution alternative qui répondrait mieux au besoin de ses clients et à ses propres besoins de productivité. A la suite d'essais et de comparaisons diverses de technologies de visites 3D, EGP a conclu que les nouvelles visites immersives 3D d'Urbanimmersive ainsi que ses plans de plancher intégrés offraient la solution la mieux adaptée pour ses activités de photographie immobilière à grand volume.

Avec l'intégration des visites immersives 3D et des plans de plancher d'Urbanimmersive comme l'un de ses forfaits gagnants auprès de ses agents immobiliers, EGP pourrait rapidement devenir l'un des plus importants clients d'Urbanimmersive en termes de chiffre d'affaires.

Le président d'EGP, Eric Paquette, a déclaré : « Alors que les visites virtuelles 3D deviennent désormais la norme dans le marché de l'immobilier en raison de la pandémie du Covid-19, de plus en plus de photographes se font concurrence sur les prix des visites virtuelles 3D pour attirer et fidéliser les agents. Les entreprises de photographie à grand volume ont besoin à la fois d'une plus grande efficacité de production lors de prise d'images, d'un délai de livraison plus rapide, de marges appropriées et d'une valeur ajoutée et ce, afin de demeurer compétitifs. Urbanimmersive a su nous démontrer qu'il surpassait tous ces critères grâce à sa plateforme unique intégrant des microsites web de marque et personnalisés, des visites immersives 3D, des 3D Pocket WebsiteTM et des plans de plancher intégrés.

A titre de précision, les visites virtuelles 3D peuvent être réalisées à l'aide de deux catégories d'équipements de photographie, soit les numérisateurs 3D et les caméras 360. Les numérisateurs 3D utilisent des systèmes laser et/ou infrarouges permettant des processus de création de visites 3D automatisés. Les photographes utilisant des numérisateurs 3D verront généralement leurs visites 3D livrées en quelques heures seulement. Les numérisateurs 3D ont un coût d'acquisition élevé et nécessitent beaucoup plus de temps d'utilisation lors de la prise d'images en raison de règles de numérisation strictes et autres limitations. Cependant, ils offrent généralement un temps de post-production plus rapide qui est un prérequis dans le marché immobilier.

D'autre part, les caméras 360 ne sont la plupart du temps que des caméras d'imagerie permettant aux photographes de décider de la manière dont ils souhaitent présenter l'environnement 3D final en fonction du temps qu'ils peuvent allouer à la séance de prise d'images. Étant donné que les caméras 360 n'incluent pas de systèmes de numérisation 3D pour aider à la création de visualisation 3D, leurs processus de post-production nécessitent beaucoup plus de temps (souvent en termes de jours) pour être complétés et, par conséquent, entraînent également un coût de post-production plus élevé.

La technologie de post-production basée sur l'intelligence artificielle ??d'Urbanimmersive réduit considérablement le temps de post-production lié à l'utilisation de caméras 360. Par conséquent, les photographes peuvent profiter d'un coût d'acquisition d'équipement plus abordable, d'un temps de prise d'images plus rapide sur place tout en livrant leurs visites 3D en quelques heures seulement après les avoir téléchargées sur la plateforme d'Urbanimmersive. L'algorithme d'Urbanimmersive permet également de facturer des services de post-production à une fraction du coût d'autres solutions concurrentes sur le marché, ce qui représente un critère important sur le marché hautement concurrentiel de la photographie immobilière.

« Les entreprises de photographie à grand volume recherchent de l'équipement à faible coût ainsi qu'un temps de prise d'images et des délais de livraison rapides. Grâce à notre algorithme de post-production automatisé avancé basé sur l'intelligence artificielle, nous pouvons produire des visites immersives 3D et des plans de plancher en seulement quelques minutes, la plupart étant livrés dans les 24 heures en fonction du nombre de projets en cours et ce, contrairement à 2 à 5 jours pour certains concurrents utilisant les caméras 360. Avec le lancement récent de notre produit premium de service de plans de plancher, les photographes n'ont plus besoin de se tourner vers d'autres solutions pour livrer un forfait complet à leurs clients », a déclaré Ghislain Lemire, PDG d'Urbanimmersive. « L'adoption de nos visites 3D et plans de plancher par l'une des plus grandes entreprises de photographie au Canada vient confirmer de façon claire notre très bon positionnement sur le marché immobilier afin de continuer à attirer d'autres clients similaires sur notre plateforme », a ajouté Ghislain Lemire

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

À propos de TechnoVirtuel

EGP TechnoVirtuel est une agence de photographie immobilière canadienne technologique en affaires depuis plus de 20 ans. Le succès d'EGP TechnoVirtuel repose sur plusieurs de leurs technologies qui permettent une plus grande efficacité opérationnelle et apportent une valeur ajoutée lors des prises d'images. L'agence fournit également des services de marketing de sites web immobiliers et dessert certains des meilleurs agents immobiliers au Canada. Pour en savoir davantage, visitez www.bonnevisite.com.

À propos d'Urbanimmersive

Urbanimmersive offre une solution de gestion d'entreprise de logiciel en tant que service (?SaaS') essentielle aux fournisseurs de contenu visuel desservant les marchés immobiliers résidentiels, commerciaux, de la construction et des entreprises locales. La plateforme d'Urbanimmersive aide les clients à augmenter leur productivité opérationnelle tout en aidant à exploiter tout le potentiel de création de contenu visuel grâce à un outil de création de sites web de pointe, à une indexation d'images basée sur l'intelligence artificielle, à des systèmes de transfert de fichiers robustes et à des solutions de technologie visuelle interactive. La technologie de base d'Urbanimmersive est un émulateur 3D alimenté par un algorithme de post-production de reconnaissance visuelle de contenu qui offre des alternatives rentables en ligne et hors ligne aux moteurs 3D traditionnels pour la création d'environnements numériques immersifs. Pour en savoir davantage, visitez www. urbanimmersive.com .

Mise en garde relative aux déclarations prospectives

Certaines déclarations faites dans le présent communiqué de presse qui ne sont pas des faits historiques sont de nature prospective et, à ce titre, sont assujetties à d'importants risques, incertitudes et hypothèses. Les résultats ou événements dont il est question dans ces déclarations prospectives pourraient différer sensiblement des résultats ou événements réels. C'est pourquoi le lecteur est mis en garde contre le risque d'accorder une crédibilité excessive à ces déclarations prospectives. Pour plus de détails sur certains de ces facteurs de risque et hypothèses ou d'autres éléments, les lecteurs sont invités à se référer aux derniers Rapports de gestion et d'analyse de la situation financière et des résultats d'exploitation respectifs de la Société déposés auprès des commissions canadiennes des valeurs mobilières. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué reflètent nos attentes, en date des présentes. Nous n'avons ni l'intention ni l'obligation de mettre à jour ou de réviser l'une ou l'autre des déclarations prospectives.

