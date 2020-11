H.I.G. clôture le fonds H.I.G. Europe Capital Partners III pour 1,1 milliard ?





H.I.G. Capital (« H.I.G. »), cabinet mondial leader en gestion d'actifs alternatifs, qui revendique 42 milliards $ de fonds propres sous gestion, a le plaisir d'annoncer la clôture de son troisième fonds européen du marché intermédiaire inférieur, le H.I.G. Europe Realty Partners III (le « Fonds »). Le Fonds a été clôturé avec des engagements en capital cumulé de 1,1 milliard ?, dépassant son objectif. Le Fonds poursuivra la stratégie fructueuse de ses deux fonds prédécesseurs, en réalisant des investissements en capitaux propres dans plusieurs sociétés du marché intermédiaire inférieur, principalement en Europe occidentale.

Sami Mnaymneh et Tony Tamer, tous deux cofondateurs et co-PDG de H.I.G., ont commenté : « Nous nous réjouissons du soutien continu de notre base de commanditaires, qui reflète sa confiance dans la capacité de notre équipe européenne, ainsi que dans notre approche différenciée en matière d'investissement. »

Wolfgang Biedermann, directeur des Rachats européens chez H.I.G., a ajouté : « L'équipe est ravie de s'appuyer sur la stratégie fructueuse de H.I.G. sur le marché intermédiaire inférieur européen. Le contexte économique actuel en Europe nous place en bonne position pour cibler des investissements de contrôle dans des situations complexes et/ou des sociétés du marché intermédiaire inférieur insuffisamment gérées. Nous sommes persuadés que notre équipe expérimentée, grâce à sa présence locale bien établie, gérera avec succès cette période d'incertitude, et délivrera de la valeur pour nos investisseurs. »

Jordan Peer, directeur général et directeur mondial de la Formation du capital chez H.I.G., a ajouté : « Le Fonds a reçu un immense soutien de la part de notre base d'investisseurs mondiaux, ce qui nous a permis de clôturer un processus de levée de fonds entièrement virtuel dans un court laps de temps. Le Fonds inclut un groupe diversifié d'investisseurs de premier plan, parmi lesquels des fondations, des fonds de dotation, des fonds de pension d'entreprise et publics, des consultants, des fonds souverains, ainsi que des gestionnaires de grande fortune en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et au Moyen-Orient. »

À propos de H.I.G. Capital

H.I.G. est un important cabinet international de financement par capitaux propres et par actifs alternatifs, qui revendique plus de 42 milliards $ de fonds propres sous gestion.* Basée à Miami, la société possède également des bureaux à New York, Boston, Chicago, Dallas, Los Angeles, San Francisco et Atlanta aux États-Unis, ainsi que des bureaux affiliés internationaux à Londres, Hambourg, Madrid, Milan, Paris, Bogota, Rio de Janeiro et São Paulo. H.I.G. se spécialise dans la fourniture à la fois de capitaux d'emprunt et de fonds propres à de petites et moyennes entreprises, en adoptant une approche flexible à valeur ajoutée / axée sur les processus opérationnels :

Les fonds d'action de H.I.G. investissent dans des rachats d'entreprises par les cadres, des recapitalisations et des démembrements d'entreprises de fabrication et de services, rentables ou peu performantes. Les fonds d'emprunt de H.I.G. investissent dans le financement de dettes seniors, unitranches et juniors, pour des entreprises de toutes envergures, tant sur une base primaire (octroi direct) que sur les marchés secondaires. H.I.G. est également un gestionnaire de premier plan, d'obligations structurées adossées à des emprunts (Collateralized Loan Obligations, CLO), via sa gamme de véhicules WhiteHorse, et gère WhiteHorse Finance, une société de développement des affaires (Business Development Company, BDC), cotée en bourse. Les fonds immobiliers de H.I.G. investissent dans des propriétés à valeur ajoutée, qui peuvent tirer profit de pratiques de gestion d'actifs, améliorées.

Depuis sa création en 1993, H.I.G. a géré, dans le monde entier, plus de 300 entreprises dans lesquelles il a investi. Le portefeuille actuel du cabinet comprend plus de 100 sociétés, dont les revenus cumulés s'élèvent à plus de 30 milliards USD. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site Internet de H.I.G. à l'adresse www.higcapital.com.

* Basé sur le montant total des engagements en capital, gérés par H.I.G. Capital et ses filiales.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 24 novembre 2020 à 07:55 et diffusé par :