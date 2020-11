Le projet locatif Mellem, de Brossard, s'associe avec Dialogue





Une nouvelle tendance qui étend l'accès aux soins de santé virtuels au secteur locatif

MONTRÉAL, le 24 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Maître Carré, développeur immobilier de la grande région métropolitaine reconnu pour ses designs innovateurs et sa vision créative, et ses partenaires Fiera Immobilier et TGTA, sont fiers de s'associer avec Dialogue, le chef de file canadien en santé virtuelle, afin d'offrir un accès illimité à des soins de santé de qualité pour tous les locataires des quelque 250 unités de son projet d'habitations locatives Mellem dont l'ouverture est prévue à la fin de l'été 2021.

En ces temps de pandémie dus à la COVID-19, les préoccupations en santé physique et mentale touchent de plus en plus de Québécois. La télémédecine de Dialogue est une technologie innovante dont la présence grandissante permet de faciliter l'accès à des soins de première ligne de qualité pour des millions de Canadiens, tout en réduisant la pression sur le système de santé publique.

« Parce que le bien être et la santé font partie de nos valeurs premières, chaque locataire Mellem ainsi que sa famille profiteront d'un accès privilégié aux services de santé en ligne de Dialogue, dès l'été 2021. Une belle annonce confirmée ces dernières semaines et qui renforce notre volonté d'offrir ce qu'il y a de mieux pour nos locataires, » souligne Hugo Girard-Beauchamp, fondateur et président de Maître Carré. « L'adoption de la médecine dans les projets immobiliers est innovatrice dans l'industrie, et Mellem a très hâte de pouvoir faire profiter du service de Dialogue à sa communauté. »

« Nous sommes très heureux de nous associer avec Maître Carré afin d'offrir des soins de santé de qualité aux résidents du Mellem, ainsi qu'à leurs familles. En offrant ainsi la télémédecine aux résidents de son projet d'habitations locatives, ce promoteur immobilier fait preuve de leadership et d'innovation qui amélioreront la santé et le mieux-être de centaines de Québécois. » - Dr Marc Robin, directeur médical de Dialogue

Mellem est un espace de vie qui s'adapte aux besoins de ses locataires, grâce à l'appropriation des espaces qu'il offre, sans l'imposer. Chacun est libre d'y habiter selon le style de vie qui l'anime. Comme tous les Mellem qui viendront par la suite, le premier Mellem, à Brossard, intègre les principes du design biophilique offrant une connexion avec la nature et procure des bienfaits sur la santé, faisant partie de ses valeurs premières. Le nouveau projet locatif se distingue par sa vision du mode de vie locatif. Que ce soit la volonté de la communauté qui l'habite, le développement durable, l'architecture ou les services de Mellem, la proximité avec le fleuve et les services essentiels font de ce complexe locatif un milieu de vie favorisant le bien-être.

À propos de Maître Carré

Depuis 2009, Maître Carré donne libre cours à sa créativité. À la base de nombreux projets multi-résidentiels et mixtes, situés principalement dans la grande région de Montréal, Maître Carré est une entreprise de développement immobilier d'expérience. Maître Carré élabore des milieux de vie qui enrichissent la vie des gens. Le concepteur, développeur et gestionnaire d'immeubles locatifs vise à créer des milieux de vie captivants, qui favorisent l'adoption de comportements responsables, sains et qui sont propices au bien-être de ses habitants et de leur communauté.

www.maitrecarre.ca

À propos de Mellem

Le premier Mellem, complexe locatif développé par Maître Carré, est avant tout un espace de vie qui s'adapte aux besoins de ses locataires. Là où diverses générations seront amenées à se côtoyer, l'équipe d'experts de Maître Carré a conceptualisé des lieux et des espaces permettant de respecter le rythme de vie de chacun en offrant des moments de quiétude de qualité, même à proximité du grand centre urbain. Notre promesse, vivre ensemble autrement.

www.mellem.ca

À propos de Dialogue Technologies inc.

Dialogue est le chef de file canadien des services de télémédecine et un pionnier des services de soins de santé virtuels. Nous apportons des solutions concrètes sur le plan de la santé au moyen d'expériences hors pair en matière de soins de santé, d'un guide de stratégie d'engagement de l'employé et d'une attention particulière portée à la sécurité du patient. www.dialogue.co .

