Le Groupe FERI et Target Global unissent leurs forces pour créer un nouveau fonds de croissance





Le Groupe FERI, basé à Bad Hombourg, collabore avec Target Global dans le domaine de la gestion et de l'implantation d'un nouveau fonds de croissance. Les deux entreprises coopéreront pour choisir les investissements cibles et l'implantation de ce nouveau fonds d'investissement alternatif destiné au capital de croissance. La collaboration entre l'une des principales sociétés de placement de la région germanophone et l'une des sociétés de capital-risque les plus actives d'Europe est la première du genre.

Le nouveau fonds de croissance de Target Global offre à des investisseurs semi-professionnels et professionnels des opportunités d'investissement dans certaines sociétés en croissance. Le fonds investira dans des start-ups au potentiel élevé qui proposent des produits et services numériques dans des industries européennes typiques aux marchés importants et de préférence internationaux - essentiellement les plateformes boursières, fournisseurs de technologie financière et de logiciels de services. Le fonds a investi principalement dans des entreprises en phase de croissance précoce et moyenne, évaluées à plus de 50 millions d'euros.

"Le fonds offre de nouvelles opportunités d'investissement dans le secteur très attrayant des sociétés de technologies à forte croissance," affirme Marcel Renné, PDG de FERI AG. "Nous sommes très heureux d'avoir conclu ce partenariat avec Target Global. En combinant notre savoir-faire dans le domaine de l'investissement et le niveau d'expertise élevé de Target Global, nous allons pouvoir développer conjointement le secteur porteur du capital-risque," a-t-il poursuivi.

"L'écosystème technologique européen a enregistré une croissance impressionnante et les start-ups européennes s'établissent de plus en plus comme des chefs de file de l'industrie mondiale. On déplore cependant l'absence de capital européen, notamment en phase de croissance," affirme Yaron Valler, gérant associé commandité chez Target Global. "Nous sommes fier de nous être associés à un partenaire de renom comme FERI, ce qui nous permettra de développer, ensemble, des modèles de réussite européens," a-t-il ajouté.

Depuis plus de 15 ans, l'équipe de Target Global investit dans les technologies numériques et les start-ups européennes et israéliennes. La société suit trois stratégies d'investissement actives - stade précoce, stade de croissance et un fonds de mobilité dédié. Le deuxième fonds de stade précoce, Early Stage Fund II, a été lancé en janvier 2020. Le nouveau fonds de croissance permettra d'accroître les actifs gérés/conseillés par Target Global, pour atteindre plus d'un millions d'euros. Son portefeuille inclut des sociétés telles Auto1, Delivery Hero, Rapyd, Travelperk et WeFox.

A propos de Target Global

Target Global est un investisseur international de capital-risque dont le siège se trouve à Berlin, en Allemagne. La société possède environ 800 millions d'euros d'actifs sous gestion. Target Global possède des bureaux supplémentaires à Londres, Tel Aviv et Barcelone, qui met en relation les principaux écosystèmes de start-ups européens en s'appuyant sur un solide réseau mondial. Dotée d'une équipe d'experts chevronnés dans le domaine des investissements et des opérations, l'objectif de la société est d'aider des entrepreneurs d'exception à devenir des leaders du marché. Grâce à ses fonds, Target Global ambitionne d'investir dans des start-ups technologiques en expansion rapide, dans des marchés de plusieurs milliards d'euros. Les partenaires de Target Global qui investissent dans les technologies numériques depuis plus de 15 ans pour certains, sont les investisseurs à l'origine de chaque histoire de succès majeure impliquant une start-up européenne.

Pour en savoir plus à propos de Target Global: https://www.targetglobal.vc/

A propos du Groupe FERI

Fondé en 1987, le Groupe FERI a son siège à Bad Hombourg, en Allemagne. Le Groupe est devenu l'une des principales sociétés d'investissement de la région germanophone. FERI propose des solutions personnalisées pour les investisseurs institutionnels, le patrimoine et les fiducies familiales dans les domaines suivants:

Gestion des investissements: gestion d'actifs institutionnels et gestion privée de patrimoine

gestion d'actifs institutionnels et gestion privée de patrimoine Conseil en investissement: services de conseil aux investisseurs institutionnels et Family offices

services de conseil aux investisseurs institutionnels et Family offices Recherche en investissement: prévisions macroéconomiques et analyses de répartition de l'actif

Le FERI Cognitive Finance Institute a été fondé en 2016. Il s'agit du centre de recherche stratégique et cellule de réflexion créative du Groupe FERI. L'Institut met l'accent sur des analyses novatrices et le développement de méthodes de recherche de longue durée sur l'économie et les marchés de capitaux.

FERI et MLP possèdent actuellement 39,2 milliards d'euros d'actifs sous gestion, parmi lesquels 8,5 milliards d'investissements alternatifs. Le Groupe FERI, qui a son siège à Bad Hombourg, possède des bureaux à Düsseldorf, Hambourg, Luxembourg, Munich, Vienne et Zurich.

