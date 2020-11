Une cérémonie virtuelle à la mémoire des défunts, pour soutenir ceux qui restent





MONTRÉAL, le 24 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Alfred Dallaire Memoria convie le public à la Cérémonie à la mémoire des défunts qui sera diffusée sur Facebook et sur sa page memoria.ca/direct le dimanche 29 novembre prochain à 14 heures. L'événement est gratuit et ouvert à tous.

Animé par le comédien et célébrant Stéphane Crête, ce moment de réflexion et de réconfort tout en poésie, spiritualité et musique réunira de nombreux artistes dont la chanteuse Kim Richardson, l'auteur-compositeur Claude Pineault, la comédienne Nathalie Breuer ainsi que la mezzo-soprano Maude Brunet accompagnée d'un duo à cordes de l'Orchestre symphonique de Laval. L'extrait d'un texte du philosophe et psychanalyste François Roustang ouvrira une discussion entre l'animateur et le psychothérapeute Michel Trozzo sur l'importance des mots et de notre présence pour soutenir un proche qui vit un deuil.

« Il est essentiel que collectivement on puisse se donner du temps, un espace pour réfléchir et marquer ce passage important ... se soutenir, se recueillir, se relier », explique Stéphane Crête.

« L'importance des mots, de la musique et de la création »

Suite au succès de la première édition virtuelle de sa Cérémonie des générations en juin dernier, la PME funéraire familiale a encore une fois fait appel aux talents d'ici en sélectionnant des textes d'auteurs et autrices québécois comme Jean-Pierre Ronfard et les poétesses Marie Uguay et Jovette Bernier. « C'est aussi une occasion de souligner l'importance des mots, de la musique et de la création comme source de réconfort. Avec l'hiver qui arrive et la période des Fêtes qui sera bien différente cette année, nous souhaitions offrir aux gens un moment de réflexion pour mettre un peu de lumière dans ces moments plus sombres », ajoute Julia Duchastel, vice-présidente d'Alfred Dallaire Memoria.

Des versions de la cérémonie dédiées aux communautés italienne et portugaise seront également mises en ligne.

Le mur de la mémoire, pour ne pas oublier

Afin de poser un geste significatif, le public est convié à publier une pensée dédiée à un proche décédé sur le mur de la mémoire du memoria.ca. Ces messages sont projetés en lumière au coeur du Mausolée Saint-Martin du complexe Memoria de Laval dès maintenant et ce, jusqu'au printemps prochain.

À propos d'Alfred Dallaire MEMORIA

Depuis plus de 85 ans, Alfred Dallaire MEMORIA sait que chaque vie est une histoire qui vaut d'être racontée, célébrée. Jamais oubliée. L'entreprise familiale québécoise accompagne les familles en deuil avec respect et compassion. Elle multiplie les idées, les gestes, les innovations et les lieux consacrés à la commémoration. Afin de continuer à offrir ses services d'accompagnement en période de pandémie, elle les a adaptés : lundis-causerie virtuels, consultations psychologiques par téléphone ou visioconférence tant pour les adultes que pour les enfants avec son partenaire Deuil-Jeunesse, ateliers d'art-thérapie à faire à la maison - dont un qui sera spécialement adapté pour le temps des fêtes - ainsi que la mise en ligne d'activités pour aider les enfants à exprimer leurs émotions. L'entreprise a également créé les Rituels à la maison pour aider les familles qui ont dû repousser la célébration de la mémoire de l'être cher.

