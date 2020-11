/R E P R I S E -- Avis aux médias - Rassemblement devant l'Assemblée nationale à la mémoire des travailleuses et travailleurs décédés de la COVID-19/





QUÉBEC, le 23 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Ce mardi à compter de 11 h, le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) tiendra un rassemblement devant l'Assemblée nationale en mémoire des 12 travailleurs et travailleuses des services publics québécois qui ont perdu la vie après avoir contracté la COVID-19 au travail. Le SCFP soulignera aussi que plus de 18 000 employés des réseaux de la santé, des services sociaux et de l'éducation ont contracté le virus jusqu'à présent.

« Nous allons rappeler au gouvernement du Québec qu'il est responsable de protéger la santé et sécurité de tous les travailleurs et travailleuses du Québec. Nous en profiterons aussi pour dénoncer des failles dans les changements proposés par le ministre du Travail à la loi sur la santé et sécurité au travail. Ils entraîneraient des reculs inacceptables dans la réparation des accidents de travail. Aussi, plusieurs installations du réseau de la santé et des services sociaux seraient erronément classées comme étant à risque faible », de commenter Benoit Bouchard, président du SCFP-Québec.

QUOI, QUI : Rassemblement en hommage aux travailleurs et travailleuses morts après avoir contracté la COVID-19 au travail

Marc Ranger, directeur québécois du SCFP

Benoit Bouchard, président du SCFP-Québec

Quelques centaines de membres du SCFP



QUAND : Mardi 24 novembre 2020 de 11 h à 13 h



OÙ : Devant l'Assemblée nationale à Québec

Comptant près de 122 000 membres au Québec, le SCFP représente quelque 24 700 membres dans le secteur de la santé et des services sociaux au Québec. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les municipalités, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte ainsi que le transport maritime. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

