Le plus grand recueil de desserts de Noël est maintenant disponible au Québec et au Canada





MONTRÉAL, 24 nov. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dessert Advisor, une plateforme en ligne qui met en relation les amateurs de desserts et les commerçants qui offrent des sucreries et des desserts, annonce la disponibilité du plus grand recueil de desserts de Noël au Canada. Se spécialisant dans tous les desserts et gâteries sucrées, Dessert Advisor a compilé une base de données qui inclut des milliers de commerces et leurs choix de desserts afin de faciliter la recherche locale de délicieux articles, mettant en relation les commerces et les entreprises canadiennes avec de nouveaux clients qui, autrement, ne seraient pas au courant de leurs offres.



Alors que les Canadiens se préparent à un éventuel confinement pendant les Fêtes, ils se trouvent également dans l'impossibilité de voyager, laissant de côté de précieux moments en famille et entre amis. Les restrictions en matière de rencontres et de rassemblement, en plus de la perspective frustrante d'un nouveau confinement et d'une incertitude pour la suite des choses, obligent de nombreuses personnes à renoncer à certaines traditions pendant cette période. Pour tenter de réconforter les Canadiens en cette période de stress, Dessert Advisor répond à l'appel en aidant les Canadiens à perpétuer la tradition des desserts de Noël, qui ne doit pas être oubliée.

L'annonce d'un recueil de desserts de Noël mis en place par Dessert Advisor arrive au moment où il est demandé aux gens de réduire leurs déplacements pour les achats. De plus, beaucoup d'amateurs de desserts n'ont jamais préparé eux-mêmes de bûche de Noël, ou ignorent qu'il est désormais trop tard pour commencer à préparer les gâteaux aux fruits. «?Nous laissons habituellement cette préparation aux aînés de nos familles qui perpétuent avec fierté la tradition année après année?», explique Gil Gruber, fondateur de Dessert Advisor. «?Mais aujourd'hui, c'est différent, et pour la sécurité de nos parents et nos grands-parents, nous devons trouver d'autres moyens pour poursuivre nos traditions. C'est là que le site DessertAdvisor.com joue un rôle de premier plan en proposant le plus grand recueil de desserts de Noël au Canada. Il vous permet d'éviter les longues recherches et de gagner du temps en vous mettant en contact avec des commerces et des détaillants locaux?», ajoute-t-il.

Le site Web de Dessert Advisor propose une liste de plus d'un million de desserts à travers le pays. Il est unique en ce sens qu'il offre aux commerces un accès gratuit à leur profil et à leur liste de produits, ce qui leur permet d'accroître la visibilité de leurs desserts en ligne, plutôt que seulement de leurs magasins ou points de vente. En un seul clic, les gourmets peuvent désormais chercher leur dessert de choix et trouver un détaillant local qui tient ce régal. Cette capacité à combler le fossé entre les consommateurs et les commerces en difficulté est l'une des façons dont cette plateforme contribue à réduire le stress lié à la pandémie du COVID-19.

Dessert Advisor invite tous les becs sucrés à rechercher leur dessert de Noël préféré en fonction de leurs besoins alimentaires, à ajouter des commentaires et à soutenir leurs commerces locaux. Les commerces, quant à eux, sont invités à vérifier si leur entreprise figure sur le site et à confirmer si leurs produits s'affichent dans leur liste. En outre, les commerces sont encouragés à téléverser les produits manquants d'accroître leur visibilité.

À propos de Dessert Advisor

Le Dessert Advisor est une communauté qui fait le lien entre les entreprises alimentaires et les détaillants de desserts, de produits de boulangerie, de chocolat, de crème glacée et de collations. Avec des milliers de détaillants et plus d'un million de desserts répertoriés sur la plateforme, les particuliers peuvent rechercher un dessert précis et le passer en revue après y avoir goûté. La plateforme Dessert Advisor permet aux détaillants de desserts d'élargir leur clientèle.

