/R E P R I S E -- Avis aux médias - La 15e compétence : comprendre et apprendre pour combattre le racisme systémique/

WENDAKE, QC, le 20 nov. 2020 /CNW Telbec/ - C'est avec fierté que le Conseil en Éducation des Premières Nations (CEPN) vous invite, en collaboration avec l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador (APNQL) et l'Institut Tshakapesh, au lancement virtuel de la 15e compétence proposée pour la profession enseignante et sa formation.

Fruit du travail concerté du CEPN, de l'Institut Tshakapesh et du Centre de développement de la formation et de la main-d'oeuvre huron-wendat, cette compétence professionnelle a obtenu l'adhésion unanime des membres de la Table nationale sur la réussite éducative des élèves autochtones. En parfait accord avec le Plan d'action de l'APNQL sur le racisme et la discrimination, la compétence 15 est une exhortation envers l'État québécois à l'accomplissement de son devoir et à l'intégration des recommandations de la Commission Viens, de la Commission de vérité et réconciliation et de l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées, non seulement dans le domaine de l'éducation, mais aussi dans tous les domaines visés par leurs appels à l'action.

Date : Le 24 novembre 2020



Heure : 10 h



Adresse de connexion Zoom : https://cepn-fnec.zoom.us/j/81381500501

