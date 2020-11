/R E P R I S E -- Avis aux médias - Le ministre Guilbeault fera une annonce liée aux véhicules électriques/





OTTAWA, ON, le 23 nov. 2020 /CNW/ - L'honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien et député de Laurier-Sainte-Marie, au nom de l'honorable Seamus O'Regan, ministre des Ressources naturelles du Canada, fera une annonce virtuelle concernant le réseau de recharge pour véhicules électriques du Québec et du Nouveau-Brunswick.

Un point de presse suivra.

Date : Le mardi 24 novembre 2020



Heure : 9 h 30 HNE



Lieu : Cet événement virtuel se tiendra sur la plateforme Zoom. Participez à la réunion en cliquant ce lien : https://us02web.zoom.us/j/81973300546?pwd=K2wxMkEwSDFNcEdxQlhsNkVRU25BUT09





Ou par téléphone au +1-438-809-7799

ID de réunion : 819 7330 0546

Code secret : 739682





Les médias accrédités doivent confirmer leur présence auprès de :





Christophe Aura

caura@copticom.ca

COPTICOM, Stratégies et Relations publiques

514-577-7838

Suivez-nous sur Twitter : @RNCan (http://twitter.com/rncan)

SOURCE Ressources naturelles Canada

Communiqué envoyé le 24 novembre 2020 à 06:00 et diffusé par :