Minière O3 Recoupe 383.4 g/t Au sur 2.0 Mètres Incluant 1,510 g/t Au sur 0.5 Mètre à son Projet Marban

TORONTO, ON, le 24 nov. 2020 /CNW/ - Minière O3 Inc. (TSX.V: OIII) (« Minière O3 » ou « la Société ») est heureux de fournir de nouveaux résultats de forage sur la propriété Malartic à Val-d'Or, au Québec, dans le cadre de son programme de forage déjà financé de 150 000 mètres.

Le forage actuel sur la propriété Malartic est axé sur l'expansion de la minéralisation en dehors des zones des fosses proposées (décrit dans l'évaluation économique préliminaire de Marban « PEA » publiée le 8 septembre 2020) et sur l'identification de nouvelles zones à haute teneur en profondeur. Le programme de forage 2020-2021 comprend 45 000 mètres pour la propriété Malartic afin de tester les extensions dans la plongée des gisements et des zones à l'extérieur des fosses proposées.

«Gold Hawk est en chemin pour devenir un gisement satellite potentiel à haute teneur très prometteur pour le projet de développement de la mine Marban, à seulement 2 kilomètres des fosses proposées. Les intersections confirment la caractéristique exceptionnelle de haute teneur des gisements d'or le long du prolifique couloir de cisaillement de Marbenite, ce qui nous donne la confiance nécessaire pour poursuivre le programme de forage afin de réaliser rapidement son potentiel et y construire des ressources », a déclaré le président et PDG Jose Vizquerra.

Les nouveaux résultats d'analyse de sept sondages forés dans la plongée estimée de la zone Gold Hawk comprennent:

Faits saillants du forage:

383.4 g/t Au sur 2.0 mètres dans le sondage O3MA-20-008 , incluant 1,510 g/t Au sur 0.5 mètre

Au sur dans le sondage , incluant Au sur 1.8 g/t Au sur 5.0 mètres dans le sondage O3MA-20-002

Au sur dans le sondage 16.8 g/t Au sur 0.5 mètre dans le sondage O3MA-20-003

Un modèle 3D du gisement Marban et de la zone Gold Hawk est disponible sur le site Web de la société à l'adresse suivante: https://miniereo3.com/presentations/dernieres-resultats/

Ces sondages visaient des extensions en profondeur de la zone Gold Hawk. La zone est mise en place le long du cisaillement Marbenite, l'une des principales structures du district et qui héberge les gisements Marban, Orion # 8 ainsi que Kiena de la compagnie Wesdome. Les sondages ont recoupé la zone Gold Hawk entre 390 mètres et 570 mètres sous la surface à un espacement de 50 à 100 mètres. Il y a des résultats en attente de trois sondages autour de O3MA-20-008. Les résultats encourageants de Gold Hawk reçus jusqu'à présent appuient la décision de poursuivre le programme d'exploration pour explorer davantage les extensions de minéralisation du trou O3MA-20-008, qui restent ouvertes à l'ouest et en profondeur.

Tableau 1: Interceptions des sondages (seules les intersections supérieures à 5 g / t Au * m sont signalées)

Sondage De (m) A (m) Intervalle (m) Au non coupé (g/t) Zone Minéralisée O3MA-20-001 143.5 145.0 1.5 4.4 -- O3MA-20-002 489.8 494.8 5.0 1.8 Gold Hawk O3MA-20-003 588.0 588.5 0.5 16.8 Gold Hawk O3MA-20-008 552.8 554.8 2.0 383.4 Gold Hawk Incluant 553.8 554.3 0.5 1,510.0

O3MA-20-008 558.4 559.5 1.1 5.3 Gold Hawk

REMARQUE: La détermination de la largeur réelle est actuellement inconnue, mais est estimée à 65-80% de l'intervalle de longueur de carotte rapporté pour les zones.

Tableau 2: Details des sondages

Sondage Azimut (?) Pendage (?) Longueur (m) UTM E UTM N O3MA-20-001 211 -60 657 276422 5337890 O3MA-20-002 210 -49 558 276551 5337820 O3MA-20-003 204 -61 714 276874 5337639 O3MA-20-004 201 -69 780 276874 5337639 O3MA-20-005 186 -65 789 276874 5337639 O3MA-20-006 186 -58 771 276874 5337639 O3MA-20-008 209 -66 659 276522 5337866

Le sondage O3MA-20-008 a recoupé deux intervalles minéralisés dans la zone Gold Hawk. Le premier intervalle a retourné 383.4 g/t Au sur 2.0 mètres dont 1,510.0 g/t Au sur 0.5 mètre. La minéralisation est associée à de l'or visible et des traces de pyrrhotite et de chalcopyrite dans des veinules de quartz recoupant un basalte au contact d'une komatiite. Le deuxième intervalle, quatre mètres plus profonds, a retourné 5.3 g/t Au sur 1.1 mètre. La minéralisation est associée à des veinules de quartz-carbonate au sein d'une komatiite. Le sondage O3MA-20-002 a recoupé 1.8 g/t Au sur 5.0 mètres le long du même contact basalte-komatiite que O3MA-20-008. La minéralisation est associée à l'or visible dans les veinules de quartz-carbonate dans une komatiite. Quant à lui, le sondage O3MA-20-003 a recoupé 16.8 g/t Au sur 0.5 mètre. La minéralisation est associée à des veinules de talc-calcite coupant la komatiite. Finalement, le sondage O3MA-20-001 a recoupé 4.4 g/t Au sur 1.5 mètre. La minéralisation comprend jusqu'à 1% de pyrite disséminée et des veinules de quartz-carbonate démembré dans une granodiorite.

Personne Qualifiée

Le contenu scientifique et technique de ce communiqué de presse a été révisé, préparé et approuvé par M. Louis Gariepy. (OIQ # 107538), VP Exploration, qui est une « personne qualifiée » au sens du Règlement 43-101 - Normes d'information sur les projets miniers (« Règlement 43-101 »).

Protocoles de contrôle de la qualité et de rapport

La détermination de la largeur réelle est actuellement inconnue mais elle est estimée à 65-80% de l'intervalle de longueur de carotte rapporté pour les zones. Les dosages ne sont pas coupés sauf indication contraire. Les interceptions se produisent dans les limites géologiques des zones principales, mais n'ont pas été corrélées aux domaines de veines individuels pour le moment. Les demi-carottes sont expédiées au laboratoire Agat à Val D'Or, Québec et Mississauga, Ontario pour analyse. Le noyau est écrasé à 75% passant -2 mm (10 mesh), une division de 250 g de ce matériau est pulvérisée à 85% passant 75 microns (200 mesh) et 50 g est analysé par Fire Assay (FA) avec une absorption atomique Finition spectrométrie (AAS). Les échantillons titrants> 10,0 g / t Au sont réanalysés avec une finition gravimétrique en utilisant une charge de 50 g. Les matériaux et les blancs standard certifiés commerciaux sont systématiquement insérés par les géologues d'O3 Mining dans la chaîne d'échantillonnage tous les 18 carottes dans le cadre du programme AQ / CQ. Des tests tiers sont soumis à d'autres laboratoires désignés pour 5% de tous les échantillons. La conception du programme de forage, l'assurance qualité / contrôle de la qualité (« AQ / CQ ») et l'interprétation des résultats sont effectuées par des personnes qualifiées employant un programme d'AQ / CQ conforme à la norme NI 43-101 et aux meilleures pratiques de l'industrie.

Au sujet de Minière O3 Inc.

Minière O3, qui fait partie du groupe d'entreprises d'Osisko, est une société de mise en valeur minière et un nouveau consolidateur de propriétés d'exploration dans des camps aurifères potentiels au Canada, qui concentre ses efforts sur les projets situés à Québec et en Ontario et dont le but est de devenir une société à forte croissance qui produit plusieurs millions d'onces d'or.

Minière O3 est une société bien capitalisée qui est propriétaire d'une participation à 100 % dans des propriétés situées au Québec (133,557 hectares) et en Ontario (25?000 hectares). Minière O3 exerce un contrôle sur 66, 064 hectares à Val-d'Or et sur plus de 50 kilomètres le long de la zone de faille Cadillac-Larder Lake. De plus, Minière O3 possède un portefeuille d'actifs situés dans la région de Chibougamau au Québec.

Mise en garde concernant les informations prospectives

Ce communiqué de presse contient des « informations prospectives » au sens de la législation canadienne sur les valeurs mobilières applicable qui sont fondées sur des attentes, des estimations, des projections et des interprétations à la date du présent communiqué de presse. Les informations contenues dans ce communiqué de presse sur la transaction; et toute autre information contenue dans ce document qui n'est pas un fait historique peut être une « information prospective ». Toute déclaration qui implique des discussions concernant des prédictions, des attentes, des interprétations, des croyances, des plans, des projections, des objectifs, des hypothèses, des événements ou des performances futurs (souvent mais pas toujours en utilisant des expressions telles que "s'attend" ou "ne s'attend pas", "est prévu "," interprété "," l'avis de la direction "," anticipe "ou" n'anticipe pas "," planifie "," budget "," planifié "," prévisions "," estimations "," croit "ou" a l'intention "ou des variantes de ces mots et expressions ou indiquant que certaines actions, événements ou résultats "pourraient" ou "pourraient", "seraient", "pourraient" ou "seront" censés se produire ou être réalisés) ne sont pas des déclarations de faits historiques et peuvent être des informations prospectives et sont destinées à identifier des informations prospectives. Ces informations prospectives sont fondées sur des hypothèses et des estimations raisonnables de la direction de la société, au moment où elles ont été formulées, comportent des risques, des incertitudes et d'autres facteurs connus et inconnus qui peuvent faire en sorte que les résultats, les performances ou les réalisations réels des sociétés soient sensiblement différents de tous les résultats, performances ou réalisations futurs exprimés ou sous-entendus par ces informations prospectives. Ces facteurs comprennent, entre autres, les risques liés au redémarrage des opérations; d'autres mesures qui pourraient être prises pour atténuer la propagation du COVID-19; l'impact des perturbations liées au COVID-19 en relation avec les activités commerciales de la Société, y compris sur ses employés, fournisseurs, installations et autres parties prenantes; les incertitudes et les risques qui sont apparus et peuvent survenir en relation avec les voyages, et d'autres impacts sur le marché financier et social du COVID-19 et les réponses au COVID 19. Bien que les informations prospectives contenues dans ce communiqué de presse soient basées sur ce que la direction pense, ou considérées à l'époque comme des hypothèses raisonnables, les parties ne peuvent garantir aux actionnaires et aux acheteurs potentiels de titres que les résultats réels seront cohérents avec ces informations prospectives, car il peut y avoir d'autres facteurs qui font que les résultats ne seront pas ceux anticipés, estimés ou prévu, et ni la Société ni aucune autre personne n'assume la responsabilité de l'exactitude et de l'exhaustivité de ces informations prospectives. La Société ne s'engage pas, et n'assume aucune obligation, à mettre à jour ou à réviser ces déclarations prospectives ou informations prospectives contenues dans les présentes pour refléter de nouveaux événements ou circonstances, sauf si la loi l'exige.

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument la responsabilité de la pertinence ou de l'exactitude de ce communiqué de presse. Aucune bourse, commission des valeurs mobilières ou autre autorité de régulation n'a approuvé ou désapprouvé les informations contenues dans ce document.

