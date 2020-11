Les superstars mondiales BTS unissent leurs forces avec les jeux légendaires MapleStory dans une toute nouvelle collaboration





DE QUOI S'AGIT-IL : Nexon a annoncé aujourd'hui une prochaine collaboration avec les superstars mondiales du pop battant tous les records, BTS, et la légendaire PI MMORPG, MapleStory. En amont de la collaboration en jeu dans MapleStory et MapleStory M, les joueurs se verront offrir trois vidéos en coulisses de la collaboration MapleStory X BTS avec une nouvelle vidéo publiée chaque semaine à compter du 25 novembre à travers le canal YouTube de MapleStory sur youtube.com/MapleStory. Le contenu de la vidéo présentera BTS partageant leur parcours de jeunesse avec MapleStory à travers leur enfance et leur passion pour le jeu. Plus de détails sur la collaboration seront annoncés. Pour rester informé de la collaboration MapleStory X BTS , visitez maplestory.com/maplestoryxbts et suivez @maplestory et @playmaplem sur Twitter. QUI : MapleStory et MapleStory M BTS DATE : Prochainement OÙ : Vidéo teaser disponible dès maintenant : https://youtu.be/s2965QvjgX4 Canal YouTube mondial MapleStory : youtube.com/MapleStory ACTIFS : Actifs MapleStory X BTS Teaser MapleStory X BTS

MapleStory est l'un des MMORPG à défilement horizontal gratuits les plus vastes et les plus actifs, avec plus de 13 millions de joueurs inscrits rien qu'à ses services mondiaux parmi un total de sept services MapleStory dans le monde entier. Sorti tout d'abord en Amérique du Nord en mai 2005, le jeu continue de se développer et d'évoluer aux côtés de sa communauté passionnée depuis son lancement il y a plus de 15 ans de cela. Plus de 274 millions de personnages ont été créés à ce jour, ce qui ferait de MapleStory le 4e pays le plus peuplé au monde.

MapleStory M, lancé dans le monde entier le 24 juillet 2018, fait entrer le monde nostalgique MapleStory des jeux de rôle en ligne, massivement multijoueurs (MMORPG) et à défilement horizontal, dans les applications mobiles, offrant les possibilités inépuisables de personnalisation, les intrigues palpitantes et les raids boss épiques que les fans attendent désormais de la part de la célèbre franchise. MapleStory M a rapidement atteint les 10 millions de téléchargements dans les 100 jours qui ont suivi son lancement mondial et vient de célébrer son deuxième anniversaire avec 16 millions de téléchargements mondiaux.

Fondée en 2005, Nexon America Inc. produit des jeux gratuits en ligne de grande qualité et offre un support de jeu en direct. L'entreprise tire parti des atouts de NEXON Co., Ltd. (« Nexon ») pour les appliquer à un public occidental. Depuis plus d'une décennie, Nexon America soutient en continu des franchises emblématiques telles que MapleStory et Mabinogi, qui suscitent l'engouement des joueurs et battent des records de popularité. Forte de ses nouveaux projets en préparation, Nexon America fait preuve de l'esprit pionnier et innovant de sa société mère, avec son approche axée sur le joueur, tout en concevant les meilleures expériences de jeu possible pour le marché occidental.

