coocaa propose d'énormes réductions en Allemagne sur les téléviseurs 42 pouces Android Smart TV haute performance dans le cadre des « Black deals »

BERLIN, 24 novembre 2020 /PRNewswire/ -- Les Black deals sont presque arrivées et la Smart TV Android 42 pouces de coocaa assure une haute performance en plus d'être dotée de fonctions avancées. Cette télévision connectée Android avant-gardiste prend en charge le contrôle vocal, tandis que l'écosystème Google offre aux utilisateurs l'accès à d'innombrables choix, et l'écran 1080p full-HD offre une qualité d'image exceptionnelle.

La Smart TV Android de coocaa fonctionne sur Android 9, et est équipée de l'assistant Google ainsi que de la fonction one-touch (touche unique), ce qui permet à chaque membre de la famille, des jeunes enfants aux personnes âgées, de l'utiliser facilement. L'écosystème Google donne accès à tout un monde de contenu, y compris YouTube et Netflix intégrés, et à plus de 5 000 applications Android parmi lesquelles choisir.

Le rétroéclairage direct offre des images plus réalistes et apporte une expérience visuelle immersive. Il rend également le visionnage plus confortable pour les yeux grâce à l'angle de vision large de 178° qui apporte un plaisir ultime aux utilisateurs. Avec le Bluetooth 5.0 et Chromecast intégrés, les utilisateurs peuvent profiter du contenu de leur téléphone ou de leur ordinateur sur la Smart TV Android et connecter divers appareils externes, tels que des claviers, des casques et des manettes. Grâce au Dolby Audio, les utilisateurs bénéficieront d'un son véritablement immersif qui donne vie aux films, aux émissions de variétés, aux concerts et aux vidéos en ligne.

À propos de coocaa

Fondée en 2006, coocaa est une entreprise de haute technologie qui se concentre sur la fabrication de télévisions connectées, le développement de systèmes de télévision intelligents, la connexion des utilisateurs à des contenus de qualité et une variété d'autres services à valeur ajoutée.

La jeunesse, la technologie et la mode sont les qualités de marque de coocaa, qui prône le divertissement dans le style. La Smart TV Android 42 pouces offre des performances exceptionnelles à un prix abordable, et offre une expérience de visionnage ultime pour toute la famille.

Pendant les Black deals, les consommateurs peuvent trouver la Smart TV Android 42 pouces de coocaa sur Amazon, et profiter des énormes réductions offertes par coocaa dans le cadre de ces deals.

