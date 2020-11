Le NPL et Cambridge Quantum Computing (CQC) collaborent dans le domaine de l'informatique quantique





· Le NPL soutient Cambridge Quantum Computing pour accélérer la R&D jusqu'à la commercialisation de leurs nouveaux produits photoniques quantiques

· L'incubation et la collaboration avec des entreprises pionnières contribuent à stimuler l'innovation dans le secteur quantique britannique

LONDRES, 24 novembre 2020 /PRNewswire/ -- Les scientifiques du National Physical Laboratory (NPL) travaillent avec Cambridge Quantum Computing (CQC) pour accélérer la recherche et le développement afin de soutenir la commercialisation et l'optimisation de leurs technologies quantiques, telles que IronBridgetm, et aider à la caractérisation des composants photoniques. Cela comprend la métrologie des nouveaux connecteurs optiques à très faibles pertes, par exemple, pour répondre aux exigences rigoureuses des normes IEC en vue d'améliorer l'efficacité des réseaux optiques quantiques.

L'IronBridgetm de CQC est un dispositif photonique quantique, construit pour fournir une entropie de haut niveau à utiliser pour les algorithmes de cryptage post-quantique, la génération d'entropie en cache pour les dispositifs IoT, la génération de clés pour les certificats, le filigrane quantique et de nombreux autres cas d'utilisation dans la cybersécurité, la science, l'ingénierie, la finance et les jeux en utilisant l'aléa quantique vérifiable.

Le NPL est l'Institut national de métrologie du Royaume-Uni et abrite l'Institut de métrologie quantique, qui regroupe les recherches de pointe du NPL en matière de science et de métrologie quantiques, et fournit l'expertise et les installations nécessaires aux universités et à l'industrie pour tester, valider et finalement commercialiser de nouvelles recherches et technologies quantiques.

Cette collaboration permettra à CQC d'avoir accès aux experts et aux installations de classe mondiale du NPL et constitue un excellent exemple de la manière dont les partenariats peuvent contribuer à stimuler l'innovation au Royaume-Uni. Soutenir les entreprises high tech comme CQC à un stade précoce du développement des ordinateurs quantiques permet de tirer le meilleur parti possible de leurs produits photoniques et de leurs procédés quantiques, ce qui augmente en fin de compte la capacité d'optimisation de l'environnement du laboratoire à la pratique dans le monde réel.

Irshaad Fatadin, chercheur principal, NPL, déclare : « Ce partenariat de recherche stratégique est une occasion passionnante de poursuivre la collaboration dans le domaine des applications de l'informatique quantique, couvrant la cybersécurité, le développement de médicaments, l'IA, la modélisation, le trafic, l'optimisation des réseaux et le changement climatique, pour n'en citer que quelques-unes. Je suis convaincu que cette collaboration aura un impact durable en soutenant le CQC, qui se trouve actuellement à un stade crucial du développement des ordinateurs et des dispositifs quantiques, afin de tirer le meilleur parti de leurs nouveaux produits photoniques en utilisant la métrologie de pointe du NPL, ce qui permettra aux produits quantiques britanniques d'être concurrentiels sur les marchés mondiaux. »

Ilyas Khan, PDG de CQC, déclare : « Le NPL est mondialement respecté en tant que centre d'excellence dans les technologies de pointe et notre collaboration avec eux sur ce projet d'informatique quantique très novateur est une étape importante. En plus de sa profondeur scientifique et de sa crédibilité respectées, le NPL apporte l'expertise nécessaire en métrologie au développement de technologies pour l'ère de l'informatique quantique. Nous sommes impatients de progresser ensemble et en particulier de mettre au point une entropie quantique vérifiable à utiliser dans les domaines critiques de la cybersécurité ainsi que des éléments pour les simulations de Monte Carlo. »

À propos de NPL

NPL est l'Institut national de métrologie du Royaume-Uni, qui fournit les capacités de mesure qui sous-tendent la prospérité et la qualité de vie du Royaume-Uni.

Des nouveaux antibiotiques pour lutter contre la résistance et des traitements plus efficaces contre le cancer, aux communications quantiques sécurisées et à la 5G ultrarapide, les progrès technologiques doivent, pour réussir, reposer sur une base de mesures fiables. S'appuyant sur plus d'un siècle d'expertise, notre science, notre ingénierie et notre technologie fournissent cette base. Nous sauvons des vies, protégeons l'environnement et permettons aux citoyens de se sentir en sécurité, tout en soutenant le commerce international et l'innovation commerciale. En tant que laboratoire national, nos conseils sont toujours impartiaux et indépendants, ce qui signifie que les consommateurs, les investisseurs, les décideurs politiques et les entrepreneurs peuvent toujours compter sur le travail que nous faisons.

Basé à Teddington, au sud-ouest de Londres, le NPL emploie plus de 600 scientifiques. Le NPL dispose également de bases régionales dans tout le Royaume-Uni, notamment à l'université du Surrey, à l'université de Strathclyde, à l'université de Cambridge et au centre d'innovation 3M Buckley de l'université de Huddersfield.

À propos de Cambridge Quantum Computing :

Fondé en 2014 et soutenu par certaines des entreprises d'informatique quantique les plus importantes au monde, le CQC est un leader mondial en matière de logiciels quantiques et d'algorithmes quantiques qui aident les clients à tirer le meilleur parti du matériel informatique quantique qui évolue rapidement. Pour plus d'informations, consultez le site de la CQC à l'adresse suivante http://www.cambridgequantum.com .

