Cummins Inc. : les consommateurs européens accordent une plus grande priorité au climat qu'au coût de leurs déplacements, donnant une impulsion aux véhicules à hydrogène

Conjointement avec la Semaine européenne de l'hydrogène, le leader technologique mondial Cummins Inc. (NYSE : CMI) a partagé aujourd'hui une nouvelle étude révélant que plus de la moitié des usagers de transports en commun du Royaume-Uni accepteraient d'utiliser des trains ou des bus à hydrogène pour réduire leur empreinte carbone et limiter les émissions ; près de la moitié des usagers belges et allemands partageaient cette opinion. Ces nouvelles données sont issues d'une enquête réalisée en octobre 2020, dans le cadre de laquelle 6?000 personnes ont été interrogées en Belgique, en Allemagne et au Royaume-Uni.

« C'est encourageant de voir que les citoyens et les gouvernements européens accordent une plus grande priorité au climat et comprennent qu'il est important d'investir dans les technologies à hydrogène pour améliorer l'environnement et alimenter la reprise économique après l'impact de l'épidémie de Covid-19 », a déclaré Amy Adams, vice-présidente de la section Technologies des piles à combustible et de l'hydrogène chez Cummins. « L'Union européenne et le Royaume-Uni se sont engagés à avoir un bilan neutre en carbone d'ici 2050. En somme, les décideurs politiques et les citoyens font preuve d'un véritable appétit en faveur d'actions collectives qui permettent de faire la différence. L'hydrogène est l'une des solutions clés du portfolio de Cummins pour aider ses clients à rencontrer le succès et représente une voie vers la neutralité carbone. »

Les résultats de cette enquête montrent que l'opinion est favorable aux technologies alternatives propres pour le secteur des transports en commun : en Allemagne, en Belgique et au Royaume-Uni, près de 40 % des consommateurs sont prêts à payer 1 £ ou 1 ? de plus pour leur trajet quotidien si cela permet de réduire leur empreinte carbone.

48 % des Britanniques pensent que les technologies à faible empreinte carbone joue un rôle important dans la reprise économique du Royaume-Uni après l'épidémie de Covid-19. Plus de 40 % des citoyens belges et allemands se sont également accordé à dire que les technologies à faible empreinte carbone étaient importantes pour les plans de reprise économique de leur pays.

En ce qui concerne l'achat ou la location d'une voiture à hydrogène, plus d'un quart des personnes interrogées en Belgique et au Royaume-Uni ont fait part de leur inquiétude vis-à-vis du coût initial. Moins de 20 % des consommateurs allemands, britanniques et belges ont émis des réticences vis-à-vis du nombre limité de stations de ravitaillement en hydrogène. Au Royaume-Uni, un citoyen sur cinq pense qu'il faudra 20 à 30 ans avant qu'il n'y ait plus de voitures à hydrogène que de voitures à essence sur la route ; près d'un quart des personnes interrogées pensent que cela n'arrivera pas. Un tiers des consommateurs allemands et plus d'un quart des consommateurs belges partageaient cet avis.

Heureusement, les consommateurs européens sont prêts à faire la transition lorsqu'il s'agit d'utiliser des transports en commun plus durables ? et c'est une technologie qui est déjà disponible aujourd'hui. Le train iLint d'Alstom, par exemple, offre la preuve que les trains à hydrogène sont une solution efficace pour assurer la durabilité des réseaux ferroviaires en Europe. Si les bonnes technologies commerciales sont mises en place, les consommateurs peuvent réduire leur empreinte carbone sans avoir à dépenser plus d'argent.

Méthodologie

Cette enquête a été menée par le biais de Google Surveys en octobre 2020. Commanditée par Cummins, elle a permis d'interroger 6?000 consommateurs en Belgique, en Allemagne et au Royaume-Uni.

À propos de Cummins Inc.

Cummins Inc. est un leader technologique mondial qui conçoit, fabrique, distribue et gère une large gamme de solutions énergétiques propres et fiables, notamment de solutions alternatives hybrides, électriques, au gaz naturel ou autres. Basée à Columbus, dans l'Indiana (États-Unis), Cummins est présente dans plus de 190 pays et territoires du monde entier depuis sa fondation en 1919. Vous trouverez plus d'informations sur www.cummins.com/alwayson.

