Yuzzu transforme son processus de tarification assurantielle grâce à Akur8





Yuzzu et Akur8 ont le plaisir d'annoncer leur partenariat, signé en octobre 2020, qui jouera un rôle clé dans la transformation du processus de tarification de Yuzzu.

La solution d'Akur8 permettra à Yuzzu d'automatiser son processus de modélisation des risques à l'aide d'une technologie propriétaire, basée sur l'intelligence artificielle transparente. Yuzzu bénéficiera notamment d'une réduction considérable des délais de modélisation (ce qui accélérera notablement les délais de mise sur le marché) et de modèles nettement plus prédictifs, tout en conservant une transparence et un contrôle total sur les modèles créés. Cette approche permettra aux équipes actuarielles de Yuzzu de se consacrer aux étapes du processus de modélisation des risques qui capitalisent le plus sur leur expertise métier.

La solution ?cloud' d'Akur8 est entièrement collaborative et peut fonctionner à distance afin de garantir la continuité des opérations, un enjeu majeur en ces temps incertains.

Yuzzu déploiera Akur8 sur l'ensemble de ses lignes d'activité, depuis l'assurance auto jusqu'à l'assurance des biens.

Grâce à Akur8, Yuzzu générera une valeur ajoutée substantielle pour ces clients, en leur offrant des tarifs encore plus personnalisés et compétitifs, faisant ainsi directement écho à la promesse de fournir une expérience client simple et fluide pour des polices d'assurance abordables.

"Nous sommes ravis d'accompagner Yuzzu dans cette transformation pour lui fournir une solution unique, qui révolutionne son approche de la tarification en lui permettant de modéliser ses risques de manière beaucoup plus rapide, sécurisée et transparente. En tant que premier assureur direct en Belgique, Yuzzu incarne parfaitement les assureurs qui s'efforcent de fournir à leurs clients une expérience simple et fluide, qui correspond parfaitement aux valeurs que nous défendons chez Akur8", déclare Samuel Falmagne, PDG d'Akur8.

"Nous sommes ravis d'annoncer notre partenariat avec Akur8, que nous considérons comme une solution avancée et efficace de modélisation des risques sur le marché IARD. Les résultats que nous avons observés durant le pilote de deux semaines, qui nous a permis de tester Akur8 dans des conditions réelles, sont enthousiasmants, aussi bien au niveau de nos indicateurs prédictifs que de l'amélioration significative des délais de modélisation des risques. Nous espérons par-dessus tout que cette solution générera une grande valeur pour nos clients, avec une personnalisation accrue et une tarification ciblée, ce qui contribuera à proposer une police d'assurance juste", déclare François Moyrand, Responsable Produits, Tarification et Analytique chez Yuzzu.

À propos de Yuzzu

Yuzzu, anciennement Touring Assurance, est le leader de l'assurance directe en Belgique. Yuzzu est actif sur le marché IARD depuis 1996, depuis l'assurance auto jusqu'à l'assurance habitation. Yuzzu s'engage à offrir des polices d'assurance abordables, à travers un parcours client simple et fluide, qui garantit la transparence à chaque étape.

À propos d'Akur8

Akur8 révolutionne la tarification assurantielle grâce à une IA transparente. Akur8 a développé une solution de tarification assurantielle unique, basée sur l'IA, qui automatise la modélisation pour les assureurs, tout en garantissant une transparence et un contrôle total sur les modèles créés, comme l'exigent les régulateurs internationaux. Akur8 est la seule solution du marché qui réconcilie l'univers actuariel et l'apprentissage machine, en permettant une optimisation tarifaire axée sur la valeur à vie du client.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 24 novembre 2020 à 02:05 et diffusé par :