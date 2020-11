Bitconch : Le futur de la blockchain c'est le commerce distribué





Bitconch a lancé son produit, BR Play, début novembre 2020. Lors du lancement du produit, la cofondatrice et directrice de l'exploitation de Bitconch, Lilly Mu, a fait part de ses réflexions sur la blockchain, estimant que le commerce distribué est l'avenir de la blockchain.

Le principe de base du commerce distribué s'appuie sur l'égalité, la co-création, la co-construction et le partage. Il implique la granularisation, la fragmentation et le raffinement des droits et des avantages du trafic du domaine privé de chaque utilisateur à exploiter son temps fragmenté. La blockchain, le big data, l'intelligence artificielle et d'autres technologies sont utilisées pour renforcer, transférer et amplifier la valeur dans un système spécifique en boucle fermée, et permettre aux micros, petites et moyennes entreprises de saisir les opportunités dans l'ensemble de l'écosystème commercial.

Le commerce distribué gagnera de plus en plus la confiance des gens dans un futur proche. Ce ne sera pas seulement la voie à suivre pour la blockchain, mais aussi pour l'ensemble du monde numérique. Rater cette opportunité, c'est rater la prochaine ère.

Au-delà des changements de confiance, de la décentralisation, de la faiblesse des avantages et des droits, les plus grands changements que le commerce distribué a apportés sont les rôles et les mentalités. L'émergence du BR Play est une concrétisation de cette idée.

Traditionnellement, les performances d'une entreprise sont principalement entre les mains des employés internes. Dans le cadre du commerce distribué, outre les employés, les consommateurs seront également attentifs aux résultats de l'entreprise.

Dans le commerce traditionnel, les consommateurs ne sont que des consommateurs, alors que dans le commerce distribué, les consommateurs ne sont pas seulement des consommateurs, mais aussi des investisseurs, des producteurs, des promoteurs et des bénéficiaires.

Le modèle de commerce distribué sera la mission ultime de la blockchain, transformant le système d'entreprise en une nouvelle forme d'activité professionnelle communale, auto-organisée et non commerciale. Lorsqu'une application "qui tue" sera créée, le monde changera pour le meilleur.

Bitconch est la blockchain publique connue la plus rapide au monde qui se concentre sur les applications de commerce distribué. Elle a un pic d'aTPS de 120.000, qui est certifié par le centre de test du ministère chinois de la sécurité publique.

Bitconch a attiré l'attention du professeur Diffie, l'un des pionniers de la cryptographie moderne et lauréat du prix Turing 2015. Le laboratoire du prix Turing et Bitconch ont conclu un partenariat stratégique faisant de Bitconch l'un des plus importants "projets d'accélération mondiale" du laboratoire. En outre, Bitconch a obtenu trois brevets et a été classée cinquième dans le "Top 10 des entreprises blockchain à surveiller en 2019" du magazine Forbes, la seule blockchain publique à figurer dans cette liste.

