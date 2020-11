Le Musée de la civilisation salue Claude Choquette, récipiendaire du Prix Arts et Affaires de la CCIQ 2020 - Categorie Mécène





QUÉBEC, le 23 nov. 2020 /CNW Telbec/ - De concert avec l'ensemble de la communauté d'affaires de Québec, le Musée de la civilisation salue le président de la Fondation du Musée, Monsieur Claude Choquette, récipiendaire du Prix Arts et Affaires - Mécène 2020 de la Chambre de commerce et d'industrie de Québec.

Cette reconnaissance vient couronner les nombreuses années d'engagement de Monsieur Choquette au sein de diverses causes humanitaires, notamment au sein de la Fondation du Musée de la civilisation. À la barre de celle-ci depuis 2015 à titre de président du conseil d'administration, il l'a dotée d'une vision axée sur l'éducation et sur l'accessibilité à la culture, particulièrement pour les enfants provenant de milieux moins favorisés.

« La culture, pour Claude Choquette, est un vecteur fondamental dans le cheminement des enfants peu importe le milieu d'où ils viennent. C'est pourquoi il oeuvre sans relâche pour la faire découvrir au plus grand nombre à travers les activités et les expositions du Musée. Certes, son implication se traduit en chiffres, mais encore plus en petits visages rayonnants et émerveillés. »

-Stéphan La Roche, président-directeur général, Musée de la civilisation

Au cours de l'année 2019-2020, plus de 6 000 personnes issues de milieux moins favorisés ont été reçues au Musée de la civilisation grâce à la contribution de sa fondation. Annuellement, plus de 100 000 enfants franchissent ses portes. Ils s'y sentent chez eux et grandissent au contact de la culture.

SOURCE Musée de la civilisation

Communiqué envoyé le 23 novembre 2020 à 19:00 et diffusé par :