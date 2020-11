Christiane Vadnais reçoit le Prix du CALQ - OEuvre de la relève dans la Capitale-Nationale





QUÉBEC, le 23 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ) est heureux de décerner le Prix du CALQ - OEuvre de la relève dans la Capitale-Nationale à l'écrivaine Christiane Vadnais pour son roman Faunes. Ce prix, assorti d'un montant de 10 000 $, lui a été remis aujourd'hui, lors de la cérémonie virtuelle des Prix d'excellence des arts et de la culture, produite par le Conseil de la culture des régions de Québec et de Chaudière-Appalaches.

Les membres du jury du CALQ ont été captivés par cette oeuvre puissante et riche. Ils ont tenu à souligner l'originalité du récit, l'heureux mélange des genres ainsi que la remarquable qualité d'écriture de la jeune autrice.

L'oeuvre primée

Premier livre de l'écrivaine Christiane Vadnais, Faunes est une oeuvre originale au confluent de la littérature environnementale, du fantastique et de la science-fiction. Par sa voix poétique, son atmosphère de conte gothique et sa forme éclatée, Faunes a séduit et étonné le public et la critique, comme en témoignent les nombreuses mises en nomination et récompenses reçues, notamment le Prix de création littéraire de la Ville de Québec et du Salon international du livre de Québec ainsi que le Prix des horizons imaginaires. Paru aux Éditions Alto, Faunes a été réimprimé deux mois après sa sortie et réédité en format poche. Le livre est également remarqué hors frontières, il a été traduit en anglais (Coach House Book) et en espagnol (Volcano Libros).

La lauréate

Née en 1986 à Québec, Christiane Vadnais oeuvre depuis plusieurs années au rayonnement de la littérature québécoise comme programmatrice et chargée de projets. Titulaire d'une maîtrise en études littéraires, elle a notamment remporté le concours de nouvelles de la revue XYZ en 2017. Elle signe avec Faunes son premier livre.

Une capsule vidéo dressant le portrait de la lauréate sera disponible prochainement sur le site de La Fabrique culturelle de Télé-Québec.

Les finalistes à ce prix étaient :

Fanny Perreault pour sa première oeuvre de fiction, Canicule. Portrait d'une préadolescente vivant dans une banlieue de Québec vers la fin des années 90, ce court-métrage propose un témoignage sensible sur les désirs homosexuels. Distribuée par Spira depuis 2019, Canicule a été sélectionnée dans une quinzaine de festivals à travers le monde.

Le collectif Les Reines, composé de Maude Boutin St-Pierre, Rosalie Cournoyer, Natalie Fontalvo, Noémie F. Savoie, Claudelle Houde-Labrecque et Marie-Ève Lussier pour la pièce de théâtre Es - Chapitre - 1 - Soi. Dans cette pièce à mi-chemin entre l'essai et le théâtre documentaire, les autrices dissèquent leur vulnérabilité et leur colère, leur appartenance aux mouvements féministes, l'impact des dénonciations #moiaussi, ainsi que leur rôle sur scène.

