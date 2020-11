Garage souterrain dans le secteur Côte-Vertu - La STM doit assumer les conséquences de sa gestion déficiente du projet





MONTRÉAL, le 23 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Réagissant à la résiliation par la Société de transport de Montréal (STM) du contrat pour les travaux d'excavation et de bétonnage du garage Côte-Vertu, le consortium EDT GCV Civil s.e.p. précise que le Contrat a fait l'objet de plusieurs centaines de modifications de la part de la STM, lesquelles ont entrainé une explosion du coût des travaux et des retards importants.

Depuis le début du projet en 2017, EDT a pourtant toujours été en mode collaboration, et ce, malgré les nombreux changements de conception, bouleversements d'échéanciers et travaux supplémentaires en cours d'exécution qui émanent de la STM et dont EDT n'est pas responsable.

Sans ces modifications, EDT aurait été en mesure de compléter les travaux avant la pandémie Covid-19. Malgré cette tragédie et son effet indéniable sur les ressources nécessaires à la réalisation de tels travaux, EDT a fourni un effort colossal pour livrer des travaux qui sont aujourd'hui terminés à 90%.

Les torts causés par la STM aux entreprises constituants EDT sont considérables et feront l'objet de demandes de réparation importantes. La résiliation du contrat par la STM a aggravé le préjudice subi par EDT. En conséquence, EDT fera valoir ses droits et recours pour obtenir la réparation intégrale des dommages subis.

Pour le moment, et en raison de la judiciarisation imminente du dossier, les entreprises qui le composent ne feront aucun autre commentaire sur la place publique.

SOURCE EDT

